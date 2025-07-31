ÇµÌÚºä46¤Î¿·¥æ¥Ë¥Ã¥È¶Ê¡Ö¤Ã¤Æ¤«¤µ¡×¤Ï¡ÖDA¡¥YO¡¥NE¡×¤ÎÎáÏÂÈÇ¡©¡¡£Ó£Î£Ó¾å¤ÇÏÃÂê¤Ë
ÇµÌÚºä46¤ÎºÇ¿·¥·¥ó¥°¥ë¡ÖSame numbers¡×¼ýÏ¿¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È³Ú¶Ê¡Ö¤Ã¤Æ¤«¤µ¡×¤¬¡¢90Ç¯Âå¤Ë°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¡Ê¤Õ¤¦¤Ó¡Ë¤·¤¿Ì¾¶Ê¡ÖDA¡¥YO¡¥NE¡×¤È¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤Ã¤Æ¤«¤µ¡×¤ÏÆ±¥·¥ó¥°¥ë¤Î¥¿¥¤¥×D¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¡¢±óÆ£¤µ¤¯¤é¡¢¾®ÀîºÌ¡¢²ì´îÍÚ¹á¡¢Àîùõºù¡¢ÎÓÎÜÆà¡¢µÝÌÚÆà±÷¤Ë¤è¤ë¡È¥é¥Ã¥×¡É¥æ¥Ë¥Ã¥È¶Ê¡£ÀäÌ¯¤Ê´Ë¤ä¤«¤µ¤äÅÓÃæ¤ÇÁÞÆþ¤µ¤ì¤ë¥»¥ê¥ÕÄ´¥Ñ¡¼¥È¤Ê¤É¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥Ý¥Ã¥×¥Á¥å¡¼¥ó¤À¡£
Æ±¶Ê¤Î¸ø³«¸å¡¢SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¡ØDA¡¥YO¡¥NE¡Ù¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¡×¡Ö¡Ø¤Ã¤Æ¤«¤µ¡Ù¤Î¡ØDA¡¥YO¡¥NE¡Ù´¶¡ª¡×¡ÖËÁÆ¬¡¢¡ØDA¡¥YO¡¥NE¡Ù¤Ã¤Ý¤¤¤Í¡×¡Ö¡ØDA¡¥YO¡¥NE¡Ù¤Î¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å´¶¥Ï¥ó¥Ñ¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢EAST END¡ßYURI¤¬94Ç¯¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡ÖDA¡¥YO¡¥NE¡×¤ÎÎáÏÂÈÇ¤Ç¤Ï¡©¡¡¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥ê¥ê¥Ã¥¯¤Î¥Æ¥¤¥¹¥È¤ä³Ú¶ÊÁ´ÂÎ¤òÊ¤¤¦¶õµ¤´¶¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¾ú¤·½Ð¤¹¥à¡¼¥É¤Ï¡ÖDA¡¥YO¡¥NE¡×¤È¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£ÇµÌÚºä46¤Ë¤Ï¥é¥Ã¥×¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿³Ú¶Ê¤¬Ê£¿ôÂ¸ºß¤·¡¢4´üÀ¸¤ä5´üÀ¸¤¬²ÃÆþ¤·¤Æ°Ê¹ß¤Ï¡Ö¥¢¥È¥Î¥Þ¥Ä¥ê¡×¤ä¡Ö¤¢¤È7¶Ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿³Ú¶Ê¤ÇÇµÌÚºä46¤é¤·¤¤¥é¥Ã¥×¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤Ë¥È¥é¥¤¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¤Ã¤Æ¤«¤µ¡×¤Ï²áµî¤Ø¤Î¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤ò¤Á¤ê¤Ð¤á¤¿²û¤«¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ä¤Ä¤â¡¢ÎáÏÂ¤òÀ¸¤¤ëÇµÌÚºä46¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÁÇ¤ÎÉ½¾ð¤¬¤Ë¤¸¤ß½Ð¤¿1¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£