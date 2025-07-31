7月31日、この日をもってプロ野球の“移籍期限”が終了した。

『野球協約』の第64条に規定される「新規選手契約可能期間、および第108条に規定される選手契約の譲渡可能期間」が7月31日に終了。8月1日以降は連盟選手権試合シーズン終了の翌日まで、ウエイバーの請求による選手契約の譲渡を除き、支配下選手契約の譲渡・譲受ができない。

7月31日現在の各球団支配下選手数、ならびに育成選手数は下記の通り。

◆ セ・リーグ

巨人：支配下選手69人 育成選手35人 計104人

ヤクルト：支配下選手69人 育成選手10人 計79人

DeNA：支配下選手70人 育成選手15人 計85人

中日：支配下選手69人 育成選手13人 計82人

阪神：支配下選手70人 育成選手12人 計82人

広島：支配下選手70人 育成選手9人 計79人

合計：支配下選手417人 育成選手94人 計511人

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◆ パ・リーグ

日本ハム：支配下選手69人 育成選手14人 計83人

楽天：支配下選手70人 育成選手8人 計78人

西武：支配下選手70人 育成選手23人 計93人

ロッテ：支配下選手70人 育成選手17人 計87人

オリックス：支配下選手69人 育成選手21人 計90人

ソフトバンク：支配下選手69人 育成選手51人 計120人

合計：支配下選手417人 育成選手134人 計551人