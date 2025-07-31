¥¸¥§¥ì¥ß¡¼¡¦¥ì¥Ê¡¼¡¢¡Ö¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ä¡Ø¥Û¡¼¥¯¥¢¥¤¡Ù¥·¡¼¥º¥ó2¤Ø¤ÎÉüµ¢¤Ë°ÕÍß¡¡¥®¥ã¥éÌäÂê¤Ï²ò·è¤«
¡¡¡Ö¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ä¥É¥é¥Þ¡Ø¥Û¡¼¥¯¥¢¥¤¡Ù¤Ç¡¢¥¯¥ê¥ó¥È¡¦¥Ð¡¼¥È¥ó¡¿¥Û¡¼¥¯¥¢¥¤¤ò±é¤¸¤¿¥¸¥§¥ì¥ß¡¼¡¦¥ì¥Ê¡¼¡£2023Ç¯¸µÆü¤Î»ö¸Î¤Ç»à¤ò³Ð¸ç¤¹¤ë¤Û¤É¤ÎÂç¤±¤¬¤òÉé¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¹¤Ç¤ËÂÎÄ´¤ÏËüÁ´¤À¤È¤¤¤¤¡¢¥Þ¡¼¥Ù¥ë¡¦¥·¥Í¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥¹ºîÉÊ¤Ø¤ÎÉüµ¢¤Ë°ÕÍß¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£»ö¸Î¤Î¸å¡¢¶þ¿«Åª¤Ê¥®¥ã¥é¤òÄó¼¨¤µ¤ì¤¿¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢²ò·è¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥Û¡¼¥¯¥¢¥¤2¿Í¤ÎÂ©¤Î¹ç¤Ã¤¿³Ý¤±¹ç¤¤¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡¡¡Ø¥Û¡¼¥¯¥¢¥¤¡ÙÍ½¹ðÊÔ
¡¡Empire»ï¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼õ¤±¤¿¥¸¥§¥ì¥ß¡¼¤¬¡¢¡Ö¤¢¤ÎÀ¤³¦¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡£¶¦±é¼Ô¤Î³§¡¢¤½¤·¤Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬Âç¹¥¤¤À¡£¡Ø¥Û¡¼¥¯¥¢¥¤¡Ù¥·¡¼¥º¥ó2¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤«¤é¡¢Â¾¤ÎºîÉÊ¤â½Ð¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡£´ò¤·¤¤¤è¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¿ÈÂÎ¤Î½àÈ÷¤Ï½ÐÍè¤Æ¤¤¤ë¡£²¶¤Î¥¿¥¤¥Ä»Ñ¤ò¸«¤¿¤¤¿Í¤¬¤¤¤ë¤«¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥¿¥¤¥Ä»Ñ¤Î²¶¤Ï¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤è¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìºòÇ¯¤Î½üÀãÃæ¤Î»ö¸Î¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö150¡ó°Ê¾å¡×²óÉü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥¿¥ó¥È¤Î½àÈ÷¤âËüÃ¼¤Î¤è¤¦¤À¡£¡Ö·ò¹¯¤È¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¤òÀ¸³è¤ÎÃæ¿´¤Ë¤ª¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¸µ¤ËÌá¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤¿¡£Ç¯¤ò½Å¤Í¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤ë¡£ç§¤ÎÌäÂê¤ä¡¢½ÀÆðÀ¤È²ÄÆ°°è¤ÎÄã²¼¤Ê¤É¡¢ÌäÂê¤Ï¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢²óÉü¤È¶¯²½¤Î¤¿¤á¤ËÂ¿¤¯»þ´Ö¤òÈñ¤ä¤·¤Æ¤¤¿¡£»ö¸Î¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¤³¤³¤Þ¤Ç¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¥¸¥§¥ì¥ß¡¼¤Ïº£Ç¯5·î¡¢¡Ø¥Û¡¼¥¯¥¢¥¤¡Ù¥·¡¼¥º¥ó2¤ÎÉüµ¢¤òÂÇ¿Ç¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥±¥¬¤Î¤¿¤á¤ËÂ¸µ¤ò¸«¤é¤ì¡¢¶þ¿«Åª¤Ê¥®¥ã¥é¤òÄó¼¨¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¤ËÃÇ¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö±é¤¸¤¿¤¤¤Èµ¤»ý¤Á¤Ïº£¤â¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢¼«Ê¬¤ò¼é¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£½Ð±éÎÁ¤ò¾å¾è¤»¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ÈÆ±¤¸¤À¤±Ê§¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤À¤±¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤Î½ÐÊý¼¡Âè¤Ç¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤â¤¢¤êÆÀ¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¤Ç¤â¤Þ¤¢¡¢ÍÍ»Ò¤ò¸«¤ë¤è¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥Û¡¼¥¯¥¢¥¤2¿Í¤ÎÂ©¤Î¹ç¤Ã¤¿³Ý¤±¹ç¤¤¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡¡¡Ø¥Û¡¼¥¯¥¢¥¤¡ÙÍ½¹ðÊÔ
¡¡Empire»ï¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼õ¤±¤¿¥¸¥§¥ì¥ß¡¼¤¬¡¢¡Ö¤¢¤ÎÀ¤³¦¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡£¶¦±é¼Ô¤Î³§¡¢¤½¤·¤Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬Âç¹¥¤¤À¡£¡Ø¥Û¡¼¥¯¥¢¥¤¡Ù¥·¡¼¥º¥ó2¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤«¤é¡¢Â¾¤ÎºîÉÊ¤â½Ð¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡£´ò¤·¤¤¤è¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¿ÈÂÎ¤Î½àÈ÷¤Ï½ÐÍè¤Æ¤¤¤ë¡£²¶¤Î¥¿¥¤¥Ä»Ñ¤ò¸«¤¿¤¤¿Í¤¬¤¤¤ë¤«¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥¿¥¤¥Ä»Ñ¤Î²¶¤Ï¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤è¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¥¸¥§¥ì¥ß¡¼¤Ïº£Ç¯5·î¡¢¡Ø¥Û¡¼¥¯¥¢¥¤¡Ù¥·¡¼¥º¥ó2¤ÎÉüµ¢¤òÂÇ¿Ç¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥±¥¬¤Î¤¿¤á¤ËÂ¸µ¤ò¸«¤é¤ì¡¢¶þ¿«Åª¤Ê¥®¥ã¥é¤òÄó¼¨¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¤ËÃÇ¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö±é¤¸¤¿¤¤¤Èµ¤»ý¤Á¤Ïº£¤â¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢¼«Ê¬¤ò¼é¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£½Ð±éÎÁ¤ò¾å¾è¤»¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ÈÆ±¤¸¤À¤±Ê§¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤À¤±¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤Î½ÐÊý¼¡Âè¤Ç¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤â¤¢¤êÆÀ¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¤Ç¤â¤Þ¤¢¡¢ÍÍ»Ò¤ò¸«¤ë¤è¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£