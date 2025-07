ILLITが9月1日に配信、9月3日にCDリリースする日本1stシングル『時よ止まれ』のジャケット写真を公開。あわせて、製造限定 キャラクターコラボ盤でCare Bears™(ケアベア)とコラボレーションすることが発表された。

同情報は、7月30日にグループの公式SNSにて発表されたもの。通常盤のジャケット写真には、宝石や2段ベッド、ギター、シャボン玉など愛らしい感性に溢れるイラストが散りばめられている。初回限定盤とセブンネット盤には、部屋で過ごす等身大のILLITが、ユニット盤では幻想的でクールなメンバーの表情が起用された。これまで10代の遊び心を刺激してきたILLITならではの、ユーモアが効いたクリエイティブとなっている。

また、製造限定 Care Bears™盤のジャケット写真では、白いワンピースを纏ったメンバーのビジュアルと共に、5体のカラフルなCare Bears™がデザインされた。5体のCare Bears™たちは、ILLITメンバーが書き下ろしたぬいぐるみを被っており、ILLITとのシナジーを表現している。

同シングルは、率直でまっすぐな少女たちのきらめきと儚い青春が盛り込まれた作品に。新たな日本オリジナル曲「時よ止まれ」「Topping」の2曲に加え、3rdミニアルバム『bomb』タイトル曲「Billyeoon Goyangi (Do the Dance)」の日本語バージョン「借りてきた猫 (Do the Dance)」や、日本オリジナル曲「Almond Chocolate」まで、全4曲を収録。

また、先んじて公開されたトラックリストでは、紫 今と乃紫が制作に参加していることが明かされている。今後は、8月11日にはクエスチョンマークで暗示された“スペシャルな予定”が、31日にはMVティザー、9月1日にはMVが公開される。

なおILLITは、日本デビューに先立ち、初のファンコンサート『2025 ILLIT GLITTER DAY IN JAPAN』を8月10日、11日に神奈川 ぴあアリーナMMで、9月3日、4日に大阪 大阪城ホールで開催。さらに9月14日には、『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025』への出演も控えている。

(文=リアルサウンド編集部)