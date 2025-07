多国籍9人組ガールズグループ・TWICEのダヒョンと俳優のジニョンがW主演を務めるノスタルジック・ラブストーリー映画『You Are The Apple of My Eye(英題)』が、邦題『あの夏、僕たちが好きだったソナへ』として、8月8日より東京・新宿ピカデリーほか全国で公開される。それに先立って、予告映像「初恋の記憶」編と場面写真が7月31日、公開された。今作が映画初出演・初主演となるダヒョンは、クラスの憧れの的・ソナ、ジニョンは将来の夢もなく、男友だちと遊ぶばかりの毎日を過ごしていた高校生・ジヌを演じる。恋愛とは無縁の日々を送っていたジヌは、ある出来事をきっかけに、成績優秀で品格のあるクラスの模範生・ソナへの恋心に気づく。やがて、少しずつ距離を縮め、心を通わせていく2人。青春の輝きが日々を彩っていく。

予告映像「初恋の記憶」編は「ソナ、俺はお前が好きだ」とついに気持ちを打ち明けるジヌのシーンから始まる、胸が締め付けられるような切なさをまとった映像。高校を卒業した2人の様子も描かれ、「もう戻れないあのころのきみのすべてを知りたい」というナレーションに合わせ、互いに素直になれず、せきを切ったように涙を流すソナとジヌの姿が描かれている。さらに「ソナは青春の思い出だから」というジヌが愛おしそうにソナを見つめる横顔や「ただ怖かったの。あなたの熱が冷めてしまうんじゃないかって」というソナのせりふが続き、かけがえのない2人の日々を感じさせ、猛烈な切なさを呼び起こす。学校での日々、テスト勉強後に2人並んで帰った雨上がりの帰り道、すべてが愛おしかった、あの日々の記憶。心の中に大切に閉まった思い出を呼び起こすような最新予告映像となっている。それに合わせ、場面写真4点も新たに公開された。2人が距離を縮めるきっかけになったバス停での雨宿りのシーンや教室でのさわやかな笑顔が印象的なソナのカット、映像でも登場する2人のすれ違いの切ない表情のカットなど、ほろ苦く切ない2人の関係を表す写真となっている。さらに、8月6日に公開記念ジャパンプレミアの開催が決定した。スクリーンでの日本最速上映のほか、映画ライターのSYO氏を招き、作品の見どころを語るトークイベントに加え、W主演のダヒョン、ジニョンのサイン入り豪華グッズなどがその場で当たるお楽しみ抽選会も開催する。