½©¸µ¿¿²Æ¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¡ØÃ¸Ã¸¡ÙÉ½»æ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¢¤Þ¤ê¸«¤»¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤É½¾ð¡×¤È¸ì¤ëÀã¤ÎÃæ¤Ç°ìËç¤Ë¡ª¡¡Î¢É½»æ¤â²ò¶Ø
¡¡8·î20ÆüÈ¯Çä¤Î½©¸µ¿¿²Æ¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¡ØÃ¸Ã¸¡Ê¤¢¤ï¤¢¤ï¡Ë¡Ù¤è¤ê¡¢É½»æ¤ÈÎ¢É½»æ¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÉ½»æ¤ÎÂÓ¤â¸ø³«¡ª¡¡Î¢É½»æ¤Ï¡¢Ï¯¤é¤«¤Ë¾Ð¤¦½©¸µ¿¿²Æ¤ÎÁÇ¤ÎÉ½¾ð¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥«¥Ã¥È¤Ë
¡¡É½»æ¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢½©ÅÄ¸©¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿°ìËç¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¸õÊä¤ÎÃæ¤«¤é¤´ËÜ¿Í¤¬¡ØÃ¸Ã¸¡Ù¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤¢¤ï¤»¤ÆÁª¤ó¤À¡£¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¢¤Þ¤ê¸«¤»¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤É½¾ð¡×¤À¤È¸ì¤ë¥«¥Ã¥È¤Ï¡¢¹ß¤ê¤·¤¤ëÂçÀã¤ÎÃæ¡¢±ó¤¯¤ò¸«¤Ä¤á¤ë²£´é¤¬°õ¾ÝÅª¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Î¢É½»æ¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Ä¹ÎÉÀîÅ´Æ»¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿°ìËç¡£Ï¯¤é¤«¤Ë¾Ð¤¦ÁÇ¤ÎÉ½¾ð¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥«¥Ã¥È¤Ç¡¢É½¤ÈÎ¢¤ò¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¤É¤³¤«Êª¸ì¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¥«¥Ð¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡½©¸µ¿¿²Æ¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¡ØÃ¸Ã¸¡Ê¤¢¤ï¤¢¤ï¡Ë¡Ù¤Ï¡¢¸¸Åß¼Ë¤è¤ê8·î20ÆüÈ¯Çä¡£Äê²Á2700±ß¡ÜÀÇ¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÉ½»æ¤ÎÂÓ¤â¸ø³«¡ª¡¡Î¢É½»æ¤Ï¡¢Ï¯¤é¤«¤Ë¾Ð¤¦½©¸µ¿¿²Æ¤ÎÁÇ¤ÎÉ½¾ð¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥«¥Ã¥È¤Ë
¡¡É½»æ¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢½©ÅÄ¸©¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿°ìËç¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¸õÊä¤ÎÃæ¤«¤é¤´ËÜ¿Í¤¬¡ØÃ¸Ã¸¡Ù¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤¢¤ï¤»¤ÆÁª¤ó¤À¡£¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¢¤Þ¤ê¸«¤»¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤É½¾ð¡×¤À¤È¸ì¤ë¥«¥Ã¥È¤Ï¡¢¹ß¤ê¤·¤¤ëÂçÀã¤ÎÃæ¡¢±ó¤¯¤ò¸«¤Ä¤á¤ë²£´é¤¬°õ¾ÝÅª¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Î¢É½»æ¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Ä¹ÎÉÀîÅ´Æ»¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿°ìËç¡£Ï¯¤é¤«¤Ë¾Ð¤¦ÁÇ¤ÎÉ½¾ð¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥«¥Ã¥È¤Ç¡¢É½¤ÈÎ¢¤ò¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¤É¤³¤«Êª¸ì¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¥«¥Ð¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡½©¸µ¿¿²Æ¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¡ØÃ¸Ã¸¡Ê¤¢¤ï¤¢¤ï¡Ë¡Ù¤Ï¡¢¸¸Åß¼Ë¤è¤ê8·î20ÆüÈ¯Çä¡£Äê²Á2700±ß¡ÜÀÇ¡£