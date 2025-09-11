サンリオピューロランドにて、関東最大級のオールナイトハロウィーンパーティ「SPOOKY PUMPKIN 2025」の開催が決定！

音楽シーンで活躍する多彩なアーティストらが出演するほか、サンリオのキャラクターによるグリーティングや一部アトラクションの特別運営など、ピューロランドならではの内容が盛りだくさんです☆

今回、第1弾アーティスト37組に加え、さらに28組のアーティストを追加で発表。

総勢65組の豪華出演者が確定しました☆

サンリオピューロランド「SPOOKY PUMPKIN 2025〜PURO ALL NIGHT HALLOWEEN PARTY〜」

開催日：2025年10月25日（土）

開催時間：開場 21:30／開演 22:00／閉演 5:00（予定）※時間変更の場合もあります

会場：サンリオピューロランド（東京都多摩市落合1-31）

2025年で8回目の開催となるサンリオピューロランドのオールナイトイベント「SPOOKY PUMPKIN 2025 〜PURO ALL NIGHT HALLOWEEN PARTY〜」

館内5カ所のライブ会場で様々なアーティストと芸人がイベントを盛り上げる、毎回チケットが完売するほど人気を博しているイベントです。

先日、第1弾として出演アーティスト37組が発表されました。

そして今回、28組のアーティストを追加で発表！

当日は、アルコールドリンクの提供や、音楽シーンで活躍する多彩なアーティストらが出演するほか、サンリオのキャラクターによるグリーティングや一部アトラクションを特別に運営。

ほかのクラブイベントでは体験することのできない、ピューロランドならではの内容が盛りだくさんです。

また、ドレスコードはハロウィーンにちなみ「オレンジorパンプキン」に定め、会場をより一層ハロウィーンムードに染め上げます。

もちろん、ハロウィーンらしく仮装での来場も可能です☆

第1弾アーティスト37組を発表

フェスを盛り上げるアーティスト陣は2025年も豪華なラインナップ。

第1弾発表アーティストは、Kroi、平手友梨奈、Novel Core、OWV、DJ 佐野文哉（OWV）、DJ To-i（from DISH//）、ピーナッツくん、ASP、

どんぐりず、Night Tempo、パソコン音楽クラブ、PAS TASTA、Maika Loubté、ODD Foot Works、Cuegee、7、

Neibiss、Charlu、TOKYO世界、Litty、

DJ LEGENDオブ伝説 a.k.a. サイプレス上野、ゆっきゅん、でか美ちゃん、徳利、オカモトレイジ(OKAMOTO’S)、矢部ユウナ、モフモフモー、オダウエダ、

NASUMI、佐藤ゆみ、まーな、小岩ケン、DJ Hello Kitty、DJ クロミ、VJ Shun Nagasawa (PARMEL)、VJ IkumaNagano (PARMEL)、VJ tsuchifumazuの37組が登場します。

さらに後日発表予定の追加出演者も加えると、トータル50組ほどのアーティストが出演予定です。

また、10月31日に誕生日を迎える「クロミ」と11月1日に誕生日を迎える「ハローキティ」を一足先にお祝いするスペシャルタイムも実施。

オールナイトイベントならではの、日付が変わる瞬間のカウントダウンを「ハローキティ」「クロミ」と一緒に楽しむことができます。

第2弾アーティスト28組を追加発表

追加で発表されたアーティスト28組を紹介していきます！

「7ORDER」

「MA55IVE THE RAMPAGE」

「DJ Sho-hey（THE RAMPAGE、MA55IVE THE RAMPAGE）」

「Elle Teresa」

「REIRIE」

「AMEFURASSHI」

「Nenashi」

「4s4ki」

「八木海莉・電音遊戯」

※「・」は本来、「雷の絵文字」で表記します

「STARKIDS」

「lilbesh ramko」

「swetty」

「5Leaf」

「Neon Nonthana」

「Lilniina」

「XAMIYA」

「山田ギャル神宮」

「lyrical school」

「MANON」

「セク山」

「GOUU」

「rice water Groove」

「Shun Izutani (Re.)」

「Nano Dia」

「pinponpanpon」

「Hangovers」

「ですよ。」

「スカチャン」

以上、多彩なジャンルから、個性あふれるアーティストたちが出演！

第1弾で発表されたアーティストと合わせて、総勢65組が圧巻のステージパフォーマンスで会場を盛り上げてくれます。

「SPOOKY PUMPKIN 2025〜PURO ALL NIGHT HALLOWEEN PARTY〜」詳細

開催日時：2025年10月25日（土）開場 21:30／開演 22:00／閉演 5:00（予定）※時間変更の場合もあります

会場：サンリオピューロランド（東京都多摩市落合1-31）※京王線・小田急線・多摩モノレール 「多摩センター駅」

出演者：Kroi、平手友梨奈、7ORDER、MA55IVE THE RAMPAGE、Novel Core、OWV、DJ Sho-hey（THE RAMPAGE、MA55IVE THE RAMPAGE）、DJ 佐野文哉（OWV）、DJ To-i（from DISH//）、ピーナッツくん、Elle Teresa、ASP、REIRIE、AMEFURASSHI、どんぐりず、Nenashi、Night Tempo、4s4ki、パソコン音楽クラブ、PAS TASTA、Maika Loubté、八木海莉・電音遊戯、ODD Foot Works、Cuegee、7、Neibiss、STARKIDS、lilbesh ramko、swetty、5Leaf、Charlu、TOKYO世界、Litty、Neon Nonthana、Lilniina、XAMIYA、山田ギャル神宮、lyrical school、DJ LEGENDオブ伝説 a.k.a. サイプレス上野、ゆっきゅん、でか美ちゃん、徳利、オカモトレイジ(OKAMOTO’S)、MANON、矢部ユウナ、セク山、モフモフモー、GOUU、rice water Groove、Shun Izutani (Re.)、Nano Dia、pinponpanpon、Hangovers、オダウエダ、ですよ。、スカチャン、NASUMI、佐藤ゆみ、まーな、小岩ケン、DJ Hello Kitty、DJ クロミ、VJ Shun Nagasawa (PARMEL)、VJ Ikuma Nagano (PARMEL)、VJ tsuchifumazu

チケット：

第2弾先行チケット11,000円(税込)線香抽選発売日：2025年9月11日（木）11:00〜第1弾先行チケット11,000円(税込)先行抽選発売日：2025年7月31日（木）11:00〜当日券：12,000円(税込)

ローソンチケットURL：https://l-tike.com/spookypumpkin2025/

問合せ（会場・チケットに関して）：TEL042-339-1111（ピューロランドゲストセンター 9:30-17:00 休館日を除く）

特設サイトURL：https://www.puroland.jp/event-campaign/spookypumpkin2025/

OFFICIAL SUPPORTERS：ローソンチケット

主催 ：株式会社サンリオエンターテイメント/株式会社メロディフェア

音楽フェスやクラブに行った事のない方や、女性同士でも安心して楽しめるピューロランド恒例の一夜限りのオールナイトハロウィーン音楽フェス。

ピューロランドならではのコンテンツを生かして、サンリオキャラクターによるグリーティングの実施や大人気のライドアトラクション、レストランの運営も行われます。

ステージは、レーザーやイルミネーションが煌めくファンタジックな「メインステージ」のほか、

ダイナミックなプロジェクションマッピングが印象的な「メルヘンステージ」

ステージ中央の木がメルヘンな空間を彩る「フェアリーステージ」

映像とパフォーマンスが融合する「エンターテイメントステージ」

アーティストとの距離が近い「フードコートステージ」が用意されます。

テーマパークと音楽フェスが融合した今までにないファンタジックな空間と演出で、特別なハロウィーンの夜が過ごせるイベントです☆

※画像は過去のイベント時のものです

「SPOOKY PUMPKIN 2025〜PURO ALL NIGHT HALLOWEEN PARTY〜」注意事項

・20歳未満の方の入場は一切お断りします。

・イベント当日、エントランスにてIDチェックが実施されるため、写真付きの身分証明書を提示ください。提示されない場合は、いかなる理由でも入場できません。

・IDを忘れた際のチケット料金の払い戻し対応には応じません。

・館内は全館禁煙となっています。喫煙は所定の場所でお願いします。

・出演アーティストの変更等による払い戻しは実施されません。

・会場への再入場はできません。

・食べ物、アルコール類、飲食物の持ち込みは禁止です。

・近隣の住民の迷惑になる行為は絶対におやめください。

・警備スタッフの指示に従わない場合は直ちに退場となります。その際、チケット料金の払い戻し対応には応じません。

・ゲストがイベントに参加されている様子が取材・撮影の対象となる場合があります。その写真・映像は広告宣伝、報道、プロモーション等に使用する場合があります。

・ピューロランドの駐車場は、当日、利用できません。お車で来場される場合は、近隣駐車場へ駐車ください。なおイベントの割引精算はありません。

・エリアによっては、入場制限をかける場合があります。

・前売りチケットが予約枚数に達した場合、当日チケットの販売は実施されません。

・イベントでは体に害のない安全なファイバービームが使用されます。鑑賞エリアへも投射されます。

・高性能カメラ(一眼レフを含む)を使用されるゲストについて、 ファイバービームが出る出射口を直接撮影するとカメラの故障の原因となる場合があります。出射口の撮影は遠慮ください。使用されるカメラが対象にあたるか否かに関しましては、お使いのカメラメーカーのホームページ等で確認ください。

「クロミ」と「ハローキティ」のお誕生日を一足先にお祝するスペシャルタイムも実施されるオールナイトハロウィーンパーティ。

サンリオピューロランドにて2025年10月25日より開催される「SPOOKY PUMPKIN 2025〜PURO ALL NIGHT HALLOWEEN PARTY〜」の紹介でした☆

© 2025 SANRIO CO., LTD. TOKYO, JAPAN 著作株式会社サンリオ

※画像はイメージです

※内容は変更になる場合があります

