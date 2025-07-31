¡Ö1Ëü±ß¡×¤Ç·Þ¤¨¤¿Æü¤«¤é17Ç¯¡¡¥ß¥Ã¥¯¥¹Ç¤Î¤Ý¤ó¤º¡ÄÉÂµ¤ÃÎ¤é¤º¤Î¡È·ò¹¯Í¥ÎÉ»ù¡É¤¬·ì´ÉÆù¼ð¤Ë¡¡ºÇ´ü¤Ë°ä¤·¤¿°ìËç¤Î²ÈÂ²¼Ì¿¿
¡Ö·ì´ÉÆù¼ð¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¼ðáç¤ÎÀ®Ä¹¤äÅ¾°Ü¤¬Áá¤¤¤Î¤«¤È¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÉÂµ¤¤¬È¯³Ð¤¹¤ëÄ¾Á°¡¡¤½¤Î¸å¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¸¡ºº·ë²Ì¤Ë¡Ä
¤½¤¦ÏÃ¤¹»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¡Ê@ponz_puu¡Ë¤Ï2025Ç¯5·î¡¢°¦Ç¤Ý¤ó¤º¤Á¤ã¤ó¤ò´Ç¼è¤Ã¤¿¡£¤Ý¤ó¤º¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢17ºÐ¤Ç·ì´ÉÆù¼ð¤Ë¡£¼ðáç¤ÎÅ¦½Ð¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¤¬¡¢1¥ö·î¤â·Ð¤¿¤Ê¤¤¤¦¤Á¤ËÅ¾°Ü¤¬¸«¤é¤ì¡¢Æú¤Î¶¶¤ØÎ¹Î©¤Ã¤¿¡£
¥ß¥Ã¥¯¥¹Ç¤ÎÌ¿¤ÎÃÍÃÊ¤Ï
2007Ç¯¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ï¥Ú¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤¤¤¿À¸¸å8½µ¤Û¤É¤Î¤Ý¤ó¤º¤Á¤ã¤ó¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Î¤Ý¤ó¤º¤Á¤ã¤ó¤Ï·»Äï¤ÎÃæ¤Ç¤Ò¤È¤ê¤À¤±²ÈÂ²¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Ì¿¤ÎÃÍÃÊ¤Ï1Ëü±ß¡£»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ï²ÈÂ²¤Ë·Þ¤¨¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£
¤ª·Þ¤¨ÅöÆü¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤Î¸å¤í¤Ø±£¤ì¤¿¤¬¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬Ì²¤ë¤ÈÉÛÃÄ¤ØÍè¤Æ¡¢¼ó¤È¸ª¤Î·ä´Ö¤ËÂÎ¤òÍÂ¤±¡¢¥¹¥ä¥¹¥ä¡£ÍâÆü¤«¤é¤Ï±£¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢3ÆüÌÜ¤Ë¤ÏÂÀ¤â¤â¤Î¾å¤Ç¿²¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Ä¥ó¥Ç¥ì¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ä¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ò¿¨¤é¤ì¤ë¤È¡¢¤¹¤°¤Ë¥·¥ã¡¼¤ÈÅÜ¤ë¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¤¹¤°É¨¤ØÍè¤Æ¡¢´Å¤¨¤¿À¼¤Ç²¿ÅÙ¤â¤ªÃý¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê»Ò¤Ç¤·¤¿¡×
¤Ý¤ó¤º¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Î¿´¤ò»¡¤¹¤ë»Ò¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¡£µã¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¶á¤¯¤ØÍè¤Æ¡¢¡ÖÂç¾æÉ×¡©¡×¤È¸À¤¦¤«¤Î¤è¤¦¤ËÌÄ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
2ºÐ¤Îº¢¤Ë¤Ï¡¢¥Ï¥Á¥ï¥ìÇ¤×¡¼¤¯¤ó¤¬²ÈÂ²¤ÎÃç´ÖÆþ¤ê¡£¤Ý¤ó¤º¤Á¤ã¤ó¤Ï½é¤á°Ò³Å¤ò¤·¡¢µ÷Î¥¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢½ù¡¹¤Ë´·¤ì¤Æ¤¯¤ì¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡ÖÁ¡ºÙ¤Ê¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç°ì½ï¤Ë¿²¤ë¤³¤È¤Ïµ©¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢°ìÄê¤Îµ÷Î¥¤òÃÖ¤¤Ä¤Ä¤â¡¢¤¿¤Þ¤ËÌÓ¤Å¤¯¤í¤¤¤ò¤·¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤×¡¼¤¯¤ó¤¬²ÈÂ²¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ï¤Ý¤ó¤º¤Á¤ã¤ó¤Î¤«¤ï¤¤¤µ¤ò¡¢¤µ¤é¤ËÃÎ¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¤Ý¤ó¤º¤Á¤ã¤ó¤Ï¤´ÈÓ¤òÀè¤ËÌã¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¹¤°¤Ë¤×¡¼¤¯¤ó¤Î´ï¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£¼«Ê¬¤è¤ê¤¤¤¤¤´ÈÓ¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö´Å¤¨¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¤×¡¼¤¬¶á¤¯¤ØÍè¤ë¤È¡¢ÅÜ¤Ã¤ÆÎ¥¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¡£µ¤Æñ¤·¤¤½÷¤Î»Ò¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤¯°¦¤ª¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
ç£Â¡¤Ë4cm¤Î¼ðáç¤¬¡Ä·ò¹¯Í¥ÎÉ»ù¤À¤Ã¤¿°¦Ç¤Ëµ¯¤¤¿¡ÈÆÍÁ³¤Î°ÛÊÑ¡É
¤Ý¤ó¤º¤Á¤ã¤ó¤ÏÂç¤¤ÊÉÂµ¤¤Ë¤«¤«¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¥·¥Ë¥¢¤Ë¡£¤À¤¬¡¢17ºÐ¤Îº¢¡¢°ÛÊÑ¤¬¡Ä¡£2025Ç¯3·î31Æü¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤Ë¤ª»®¤ÎÁ°¤Ç¤´ÈÓ¤òÂÔ¤Ä¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¥Õ¡¼¥É¤ò¿©¤Ù¤è¤¦¤È¤·¤Ê¤¤»Ñ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ï¥¦¥§¥Ã¥È¥Õ¡¼¥É¤ò¹ØÆþ¡£¥É¥é¥¤¥Õ¡¼¥É¤Ë¾è¤»¤ë¤È¡¢¤Ý¤ó¤º¤Á¤ã¤ó¤Ï¿©¤Ù¤¯¤ì¡¢°ÂÅÈ¤·¤¿¡£
¤À¤¬¡¢4·î3Æü¡¢ºÆ¤Ó¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤«¤«¤ê¤Ä¤±°å¤Ø¡£ÉÏ·ì¤¬¸«¤é¤ì¡¢¥¨¥³¡¼¸¡ºº¤Ç¤Ïç£Â¡¤Ë4cm¤Û¤É¤Î¼ðáç¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
ÍâÆü¡¢¼ðáç¤Ë¿Ë¤ò»É¤·¤ÆºÙË¦¤ò¼è¤ë¸¡ºº¤ò¹Ô¤¦¤â¼ðáç¤«¤é¤Î½Ð·ì¤¬Â¿¤¯¡¢¸¡ºº·ë²Ì¤¬½Ð¤ë¤Ë¤Ï1½µ´Ö¤Û¤É¤«¤«¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤½¤¦¡£¤â¤·¡¢°À¼ðáç¤À¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ÏÇ¯ÎðÅª¤Ê¥ê¥¹¥¯¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¡¢´ËÏÂ¥±¥¢¤Ë¤·¤è¤¦¡£»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤½¤¦ÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿¡£
¸¡ºº·ë²Ì¤¬½Ð¤¿¤Î¤Ï¡¢4·î15Æü¡£¼ðáç¤«¤é¤Î½Ð·ì¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¡Ö°À¼ðáç¤Îµ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤Î·ë²Ì¤À¤Ã¤¿¡£
»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ÏÍâÆü¡¢¥»¥«¥ó¥É¥ª¥Ô¥Ë¥ª¥óÀè¤ÎÉÂ±¡¤Î±ý¿Ç»þ¤Ë¡¢¸¡ºº·ë²Ì¤ò¸«¤»¤¿¤½¤¦¡£¤¹¤ë¤È¡¢½Ã°å»Õ¤«¤é»×¤ï¤Ì½õ¸À¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Öº£¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤ÏÊÌ¤ÎÉÂµ¤¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤·¡¢Å¾°Ü¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¡¢ç£Â¡¤ÎÅ¦½Ð¤ÇÉÏ·ì¤¬²þÁ±¤¹¤ì¤Ð¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡×
¤½¤¦¸À¤ï¤ì¡¢´ËÏÂ¥±¥¢°ìÂò¤À¤Ã¤¿¿´¶¤ËÊÑ²½¤¬¡£ç£Â¡¤ÎÅ¦½Ð¼ê½Ñ¤ËÆ±°Õ¤·¤è¤¦¤È»×¤¨¤¿¡£
ç£Â¡¤òÅ¦½Ð¤¹¤ë¤â¼ðáç¤¬Å¾°Ü¡Ä
¤Ý¤ó¤º¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¡¢»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤¤Ã¤È¼£¤ë¡£¤½¤¦»×¤¤¤Ä¤Ä¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ï°À¼ðáç¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´¤Ù»Ï¤á¤¿¡£
¤½¤ÎÃæ¤ÇÊú¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢·ì´ÉÆù¼ð¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¼£ÎÅ¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦´õË¾¡£·ì´ÉÆù¼ð¤È¤Ï¡¢·ì´É¤Ë¤Ç¤¤ë°À¼ðáç¤À¡£Ç¤ÎÈ¯¾É¤Ïµ©¤ÇÉÔÌÀ¤Ê¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤¬¡¢Å¾°Ü¤·¤ä¤¹¤¤ÉÂµ¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ê½ÑÆü¤Î4·î18Æü¡£4cm¤Û¤É¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¼ðáç¤Ï¼ÂºÝ¤ËÅ¦½Ð¤¹¤ë¤È¡¢½÷À¤Î·ý2¤Ä°Ê¾å¤Û¤É¤ÎÂç¤¤µ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Ý¤ó¤º¤ÏÉÏ·ì¤È±ê¾É°Ê³°¤ÏÀµ¾ï¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤«¡¢¼ðáç¤ÎÀ®Ä¹¥¹¥Ô¡¼¥É¤âÁá¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
½Ñ¸å¡¢ºÙË¦¿ÇÃÇ¤Î·ë²Ì¤òÊ¹¤¤¤¿»þ¡¢¿´¤Ë¤¢¤Ã¤¿´õË¾¤Ï¾Ã¤¨¤¿¡£½Ã°å»Õ¤«¤é¡¢·ì´ÉÆù¼ð¤È¹ð¤²¤é¤ì¤¿¤«¤é¤À¡£
¡Ö¿´¤ÎÃæ¤ÇÀÅ¤«¤Ë²Ð¤¬¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£É½ÌÌ¾å¤ÏÎäÀÅ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÆâÂ¦¤Ç¤Ï¿ÇÃÇ·ë²Ì¤ò°û¤ß¹þ¤á¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
4¿Í¤Ç¤Î¡È²ÈÂ²¼Ì¿¿¡É¤ò»£¤Ã¤¿¸å¤ËÎ¹Î©¤Ã¤¿°¦¾ð¿¼¤¤°¦Ç
¼ê½Ñ»þ¤ÎCT¸¡ºº¤Ç¡¢¤Ý¤ó¤º¤Á¤ã¤ó¤Ï¤¹¤Ç¤ËÇÙ¤äÊ¢¹ÐÆâ¤Ë¼ðáç¤¬Å¾°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£ç£Â¡¤ÎÅ¦½Ð¼ê½Ñ¤ÏÌµ»öÀ®¸ù¤·¡¢4Æü¸å¤Ë¤ÏÂà±¡¤Ç¤¤¿¤¬¡¢ÅÇ¤¯ÉÑÅÙ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¡¢4·î28Æü¤ËÉÂ±¡¤Ø¡£
¡Ö¸¡ºº¤Î·ë²Ì¡¢ÉÏ·ì¤ä±ê¾É¤Ï²þÁ±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢´ÎÂ¡¤Î¿ôÃÍ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
ÉûºîÍÑ¤Î¾¯¤Ê¤¤°û¤ßÌô¥¿¥¤¥×¤Î¹³¤¬¤óºÞ¤Ë¤·¤è¤¦¡£¤½¤¦¡¢¤³¤ÎÀè¤Î¼£ÎÅË¡¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢5·î£³Æü¡¢¤Ý¤ó¤º¤Á¤ã¤ó¤Ï17Ç¯´Ö¤Î¥Ë¥ã¥óÀ¸¤ËËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£
¤½¤ÎÆü¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ï½é¤á¤Æ²ÈÂ²¼Ì¿¿¤ò»£±Æ¡£²º¤ä¤«¤Ê1Æü¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Ìë¤Ë¤Ý¤ó¤º¤Á¤ã¤ó¤ÏµÞÊÑ¤·¤¿¡£
¡Ö¾²¤Ë²£¤¿¤ï¤ë»Ñ¤ò¸«¤¿»þ¡¢º£Æü¤Ç¤ªÊÌ¤ì¤Ê¤ó¤À¤È¸ç¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸ÆµÛ¤ÏÀõ¤¯¡¢²£¤¿¤ï¤Ã¤Æ¤ÏÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢¤è¤í¤è¤í¤ÈÊâ¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤Þ¤¿²£¤¿¤ï¤Ã¤Æ¡Ä¤ò²¿ÅÙ¤â·«¤êÊÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤Î¸å¡¢¸ÆµÛ¤Ï¿¼¤¯¤Ê¤ê¡¢Æ·¹¦¤¬³«¤¤¤Æ°ìÅÀ¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¡£20Ê¬¤Û¤É¤½¤¦¤·¤¿»Ñ¤Î¤Ý¤ó¤º¤Á¤ã¤ó¤Ë»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤â¤¦ÌµÍý¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤è¡£´èÄ¥¤é¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤ó¤À¤è¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡ÖÀèÀ¸¤«¤é¤Ï¡¢´ÎÂ¡¤Ø¤ÎÅ¾°Ü¤¬¸¶°ø¤À¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ´ü¤Ï´Îµ¡Ç½ÉÔÁ´¤Î¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ç°Õ¼±¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤«¤é¡¢¶ì¤·¤ó¤Ç¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¡£²£¤¿¤ï¤Ã¤Æ¤ÏÎ©¤Á¾å¤¬¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¤Ã¤È¤Ý¤ó¤º¤¬É¬»à¤Ë°Õ¼±¤òÊÝ¤È¤¦¤ÈÆ®¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥Ú¥Ã¥È¥í¥¹¸å¤ËÊç¤Ã¤¿¡Ö°¦Ç¤ËÃÑ¤¸¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÀ¸¤¤¿¤¤¡×¤ÎÁÛ¤¤
¤Ý¤ó¤º¤Ï¼«Ê¬¤ÎÌ¿¤¬½ª¤ï¤ë¤³¤È¤ò¸ç¤ê¡¢²ÈÂ²¤Ë°§»¢¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¡£»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ï¡ÈºÇ´ü¤ÎÁ°¡É¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¤½¤¦¸ì¤ë¡£
¡ÖÆ°¤¯¤Î¤â¿É¤¤¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î²£¤Ç¿²¤¿¤ê¡¢¤×¡¼¤Î¶á¤¯¤Ç¿²¤Æ´ñÌ¯¤Ê´é¤ò¤µ¤ì¤¿¤ê¡Ä¡£»ä¤Ë¤ÏË´¤¯¤Ê¤ëÁ°Æü¡¢¸ª¤È¼ó¤Î·ä´Ö¤Ë´é¤òËä¤á¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£¤ª·Þ¤¨½éÆü¤ò»×¤¤½Ð¤·¡¢¤Ý¤ó¤º¤â³Ð¤¨¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
°¦Ç¤ò¼º¤Ã¤¿¸å¡¢»ô¤¤¼ç¤Ï¿¼¤¤Èá¤·¤ß¤È¸þ¤¹ç¤ï¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¡£¤À¤¬¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ÏÈá¤·¤µ¤è¤ê¡¢°¦Ç¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤òËº¤ì¤º¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Î¤Û¤¦¤¬¶¯¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ºÇ´ü¤ËÎ©¤Á²ñ¤¨¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢°¦Ç¤ËÃÑ¤¸¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö»ä¤¬Á°¸þ¤¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë°ìÈÖ¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¤Ý¤ó¤º¤Î»Í½½¶åÆü¤ËÆþÀÒ¤·¤¿É×¤È¡¢¤×¡¼¤ÎÂ¸ºß¤¬Âç¤¤¤¡£2¿Í¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ò¤È¤ê¤Ç¤³¤Ã¤½¤êµã¤¯¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ËèÆü¤Ý¤ó¤º¤Î¼Ì¿¿¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤¿¤ê¡¢³Ú¤·¤«¤Ã¤¿»×¤¤½Ð¤òÉ×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤Ê¤ª¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ï¡¢¤Ý¤ó¤º¤Á¤ã¤ó¤ÎÆ®ÉÂ¤òÄÌ¤·¤Æ¥»¥«¥ó¥É¥ª¥Ô¥Ë¥ª¥ó¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÄË´¶¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£°û¤ßÌô¤Î¹³¤¬¤óºÞ¤¬¤¢¤ë¤ÈÃÎ¤ì¤¿¤ê¡¢±ý¿Ç»þ¤ËÁ°¸þ¤¤Ê¸ÀÍÕ¤òÌã¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¼ê½Ñ¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ì¤Æ¾¯¤·¤Ç¤âÄ¹¤¯¤Ý¤ó¤º¤Á¤ã¤ó¤È²á¤´¤»¤¿¤ê¤·¤¿¤«¤é¤À¡£
¡ÖÊõÊª¤Î¤è¤¦¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£¤ªÀ¤ÏÃ¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢°ì½ï¤Ë¤¤¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÆÃÊÌ¤Ê¤³¤È¤Ê¤ó¤À¤Èµ¤¤Å¤±¤â¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¤¤¤Ä¤«¡¢À¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤Æ²ñ¤¤¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤¦»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤êÂ³¤±¡¢¤Ý¤ó¤º¤Á¤ã¤ó¤ò°¦¤Ç¤Æ¤¤¤¯¡£
¼«Ê¬¤ÎÂ¸ºß¤¬±Ê±ó¤Ë¡¢¿´¤ÎÃæ¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ä¡£Å·¹ñ¤Î¤Ý¤ó¤º¤Á¤ã¤ó¤Ï¤¤Ã¤È¡¢¤½¤ó¤Ê´ò¤·¤µ¤ò³ú¤ß¤·¤á¡¢°áÂØ¤¨¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¡Ê°¦´áÆ°Êª»ôÍÜ´ÉÍý»Î¡¦¸ÅÀî Í¡¹á¡Ë