Amazon¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¤Î¥µ¡¼¥¥å¥ì¡¼¥¿¡¼Æ³Æþ¡£²Æ¤Î¸÷Ç®Èñ¡¢¤ä¤ì¤ë¸Â¤êºï¸º¤·¤¿¤¤¤ó¤À
¤³¤Á¤é¤Ï¡Ö¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡Ë¡×¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ»ö¤Ç¤¹¡£
µ¤²¹30ÅÙ¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤¤¤è¤¤¤èËÜ³ÊÅª¤Ê²Æ¤¬ÅþÍè¡ª
¥¨¥¢¥³¥ó¤ò»È¤¦¤«¤É¤¦¤«Çº¤ß¤É¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨Êª²Á¹â¤Î¤´»þÀ¤¡¢¸÷Ç®Èñ¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤±ÍÞ¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ÀðÉ÷µ¡¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤«¤Ê¡Ä¤È¥Í¥Ã¥È¾å¤ò²óÍ·¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤¬¤³¤Á¤é¡¢Amazon¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¤Î¡Ö¥µ¡¼¥¥å¥ì¡¼¥¿¡¼¡×¤Ç¤¹¡£
ÀðÉ÷µ¡¤è¤ê¾®¤µ¤¤¤«¤é¥Ç¥¹¥¯¤Î¾å¤Ë¤âÃÖ¤±¤ë
¥µ¡¼¥¥å¥ì¡¼¥¿¡¼¤È¤¤¤¦¤È¡¢ºÙ¤«¤¤É÷ÎÌÄ´À°¤Ï¤Ç¤¤º¡¢¤¢¤¯¤Þ¤ÇÉô²°¤Î¶õµ¤¤ò¤«¤¯¤Ï¤ó¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï5ÃÊ³¬¤ËÄ´À°²ÄÇ½¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¹ØÆþ¡£
Éý23.19cm¡¢¹â¤µ32.79cm¤È¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò¼è¤é¤Ê¤¤¤Î¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£»Å»öÉô²°¤Î¥Ç¥¹¥¯¤Ë¤Á¤ç¤³¤ó¤ÈÃÖ¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
É÷ÎÌ¤Ï5¤Ë¤¹¤ë¤È¤«¤Ê¤ê¤Î¶¯É÷¤Ê¤Î¤Ç¡¢»ä¤Ï¥Ç¥¹¥¯¤Ç¤Ï1¤«2¤Ë¤·¤Æ»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½ë¤¤Æü¤Ç¤âÎÃ¤·¤¯²á¤´¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ê¤é¥¨¥¢¥³¥ó¤Ê¤·¤Ç¹Ô¤±¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¹Ô¤±¤½¤¦¡ª
¤Þ¤¿¡¢¥µ¡¼¥¥å¥ì¡¼¥¿¡¼¤Ï²»¤¬¤¦¤ë¤µ¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢DC¥â¡¼¥¿¡¼ÅëºÜ¤Ç¾Ê¥¨¥Í¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÀÅ²»¤â¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢1¡Á2¤¯¤é¤¤¤Ç¤¢¤ì¤ÐÁ´Á³µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¥¨¥¢¥³¥ó¤ÈÊ»ÍÑ¤¹¤ë¤È¸÷Ç®Èñ¤ò¤°¤Ã¤È²¼¤²¤é¤ì¤½¤¦¡ª
¥µ¡¼¥¥å¥ì¡¼¥¿¡¼¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤ò»È¤¦¤È¤¤ËÊ»ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥¨¥¢¥³¥ó¤Ï28ÅÙ¤Ê¤É¹â¤á¤ÎÀßÄê¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¡¢¥µ¡¼¥¥å¥ì¡¼¥¿¡¼¤ò¾å¤Ë¸þ¤±¤ÆÁ÷É÷¤¹¤ë¤È¡¢Îä¤¿¤¤¶õµ¤¤¬Éô²°¤ò½Û´Ä¤·¤Æ¤Á¤ç¤¦¤ÉÎÉ¤¤ÂÎ´¶²¹ÅÙ¤Ë¡£
¿¿²Æ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤µ¤¹¤¬¤Ë¥¨¥¢¥³¥ó¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥µ¡¼¥¥å¥ì¡¼¥¿¡¼¤¬¤¢¤ì¤Ð¥¨¥¢¥³¥óÂå¤ÏºÇ¾®¸Â¤ÇºÑ¤ß¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥ê¥â¥³¥ó¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤Ï¥Ç¥¹¥¯¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÀµÄ¾¤¢¤Þ¤ê»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢¹¤¤Éô²°¤Î¶ù¤ËÃÖ¤¤¤ÆÉô²°Á´ÂÎ¤Î¶õµ¤¤ò¤«¤¯¤Ï¤ó¤·¤¿¤¤¿Í¤ÏÊØÍø¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Çß±«»þ´ü¤â¿¿²Æ¤â¥³¥ì¤¬¤¢¤ì¤Ð²÷Å¬¤Ë²á¤´¤»¤ë
»ä¤Ï¤Þ¤À»î¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÀöÂõÊª¤ò´³¤·¤Æ¤¤¤ëÉô²°¤Ç»È¤¦¤È¶õµ¤¤¬½Û´Ä¤·¤ÆÉô²°´³¤·¤Î´¥¤¤ò¤è¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤À¤½¤¦¡£¤³¤ì¤«¤é¤ÎÇß±«»þ´ü¤Ë³èÌö¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£18¾ö¤Þ¤ÇÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¹¤¤Éô²°¤Ç¤âÌäÂê¤Ê¤¯»È¤¨¤Þ¤¹¡£
º£¤Î¤È¤³¤í¤Ï¼«Ê¬¤Ë¸þ¤±¤ÆÁ÷É÷¤µ¤»¤Æ¤ª¤¯¤À¤±¤ÇÎÃ¤·¤¯²á¤´¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê²Æ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤é¥¨¥¢¥³¥ó¤ÈÊ»ÍÑ¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³§¤µ¤ó¤â²¿¤«¤òÃµ¤¹¤È¤¤ÏAmazon¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¤òÇÁ¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¹âµ¡Ç½¤Ç¥³¥¹¥Ñ¤Î¤¤¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤è¡£
Source: Amazon.co.jp
Photo:ÅÄÃæÍµ¹¯
¾¦ÉÊ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä»ÅÍÍ¡¢²Á³Ê¡¢¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ê¤É¤Ï¼¹É®Åö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£