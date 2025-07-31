¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ ÆüËÜ¿ÍºÇÂ¿¤ÎÆüÊÆÄÌ»»204¾¡ Î¾¿Æ¡¢²ÈÂ²¡¢ÌîÌÐ±ÑÍº¤é¤Ø´¶¼Õ¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡×
¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ PHOTO:Getty Images
¡ã2025Ç¯7·î30Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö31Æü¡ËMLB ¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥Ñ¥É¥ì¥¹ ÂÐ ¥Ë¥åー¥èー¥¯¡¦¥á¥Ã¥Ä¡÷¥Ú¥È¥³¡¦¥Ñー¥¯¡ä
¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍÅê¼ê¡Ê38¡Ë¤¬30Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö31Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¥Ú¥È¥³¡¦¥Ñー¥¯¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥á¥Ã¥ÄÀï¤Ëº£µ¨5ÅÙÌÜ¤ÎÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤ò¤·¡¢7²ó¤ò76µå¡¢Èï°ÂÂÇ2¡¢Ìµ»Íµå¡¢7Ã¥»°¿¶¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤Çº£µ¨½é¾¡Íø¡Ê3ÇÔ¡Ë¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î¾¡Íø¤Ç¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤Ï¡¢¥ä¥ó¥ー¥¹¡¢¹Åç¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤¿¹õÅÄÇî¼ù»á¤¬»ý¤ÄÆüÊÆÄÌ»»203¾¡¤ò¾å²ó¤ë¡¢ÄÌ»»204¾¡ÌÜ¡ÊÊÆ¹ñ¤Ç111¾¡¡¢ÆüËÜ¤Ç94¾¡¡Ë¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
7²óÌµ¼ºÅÀ¡£ºÇ¸å¤ÎÂÇ¼Ô¥Þ¥¯¥Ëー¥ë¤òº¸Èô¤Ë»ÅÎ±¤á¤ë¤È¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤¬´°Çä¤·42,267¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÇËä¤á¿Ô¤¯¤µ¤ì¤¿¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¥æー¡×¤ÎÂç¥³ー¥ë¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤Ï»¶È¯2°ÂÂÇ¡¢Ìµ»Íµå¤ÈÁê¼êÂÇÀþ¤òÆóÎÝ¤¹¤éÆ§¤Þ¤»¤ÌÅêµå¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æº£µ¨ºÇÂ¿¤Î7»°¿¶¤òÃ¥¤¦¤Ê¤É¡¢½ÏÎý¤«¤ÄÎÏ¶¯¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
ºòÇ¯9·î27Æü¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹Àï°ÊÍè¡¢306Æü¤Ö¤ê¤Îº£µ¨½é¾¡Íø¤Ï¡¢Æ±»þ¤ËÆüÊÆÄÌ»»204¾¡¤È¤¤¤¦ÎòÂåºÇÂ¿µÏ¿¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Á°²óÅÐÈÄ¤Þ¤Ç¤ÎËÉ¸æÎ¨9.18¤¬±³¤Î¤è¤¦¤ÊÆâÍÆ¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¥¹¥È¥é¥¤¥¯Î¨71%¤È°ÂÄê¤·¤¿Åêµå¤ò¸«¤»¡¢1²óÅÓÃæ¤«¤é5²óÅÓÃæ¤Þ¤Ç13¼ÔÏ¢Â³¥¢¥¦¥È¤òÃ¥¤¦¤Ê¤É¡¢¥á¥Ã¥ÄÂÇÀþ¤ò°µÅÝ¤·¤¿¡£
¹¥Åê¤ÎÍ×°ø¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢±¦ÏÓ¤ò¾¯¤·²¼¤²¡¢¥ê¥êー¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÄã¤¯¤·¤¿¤³¤È¡£Åêµå¥Õ¥©ー¥à¤¬¤·¤Ã¤¯¤ê¤È¥Ï¥Þ¤ê¡¢ËÜÍè¤ÎÅêµå¤¬ÁÉ¤ê¡¢Ä¾µå¡¢¥Äー¥·ー¥à¡¢¥¹¥é¥¤¥Àー¡¢¥¹¥¤ー¥Ñー¡¢¥«ー¥Ö¡¢¥«¥Ã¥¿ー¡¢¥Ê¥Ã¥¯¥ë¥«ー¥Ö¤È8¤Ä¤Îµå¼ï¤òÊÑ¸¸¼«ºß¤ËÁà¤Ã¤¿¡£
ºÇÂ®¤Ï¥Äー¥·ー¥à¤Î95¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó153¥¥í¡Ë¡¢ºÇÃÙ¤Ï¥«ー¥Ö¤Î71¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó114¥¥í¡Ë¤È¡¢´ËµÞº¹39¥¥í¤È¤¤¤¦¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÅêµå½Ñ¤â¸÷¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢7Ã¥»°¿¶¤Ïº£µ¨ºÇÂ¿¡£
º£µ¨109»î¹çÌÜ¤Ë¤·¤Æ¼ê¤Ë¤·¤¿ÂÔË¾¤Î½é¾¡Íø¡¢¤½¤·¤ÆÆüÊÆÄÌ»»204¾¡¤È¤¤¤¦µ±¤«¤·¤¤µÏ¿¤Ë¤â¡¢»î¹ç¸å¤Î¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤ÏÃ¸¡¹¤È¤·¡¢¡Ö¤â¤Á¤í¤ó´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¹õÅÄ¤µ¤ó¤È¤«ÌîÌÐ¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ô¥Ã¥Á¥ãー¤Ç¤Ï¤Þ¤À¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¿ô»ú¤¬¤É¤¦¤È¤«¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¡¢ËÜ¼ÁÅª¤Ë¶á¤Å¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤³¤ì¤«¤é¤â¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¹¹¤Ê¤ë¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡ã¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍÅê¼ê °ìÌä°ìÅú¡ä
―― ÆüÊÆÄÌ»»¤Ç¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤¿
¤â¤Á¤í¤ó´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¹õÅÄ¤µ¤ó¤È¤«ÌîÌÐ¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ô¥Ã¥Á¥ãー¤Ç¤Ï¤Þ¤À¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¿ô»ú¤¬¤É¤¦¤È¤«¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¡¢ËÜ¼ÁÅª¤Ë¶á¤Å¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤³¤ì¤«¤é¤â¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
―― º£µ¨½é¾¡Íø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¤â¤Á¤í¤ó´ò¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç²¿¤â¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢´ò¤·¤¯¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢Ê£»¨¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤ºº£Æü¤Î»î¹ç¡¢µÙ¤ß¤Î¤Þ¤Ç7²ó¤Þ¤Ç¤¤¤±¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
―― Á°²ó¤«¤éÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï
¥ê¥êー¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò°ìµ¤¤Ë²¼¤²¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ç¤Ï¥µ¥¤¥É¥¹¥íー¤Ë¶á¤¤¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤ÇÅê¤²¤¿¤³¤È¤Ç¡¢º£Æü¤Ï¥Ï¥Þ¤Ã¤¿´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£
―― ¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤ì¤¿¤³¤È¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï
¤ä¤Ã¤Ñ¤êËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¤Îº¬¸»¤Ã¤ÆÎ¾¿Æ¤Ê¤Î¤Ç¡¢Î¾¿Æ¤¬»º¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ°é¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ê¤Î¤Ç¡¢Î¾¿Æ¤¬°ìÈÖ¤Ç¤¹¤Í¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤º¤Ã¤ÈºÊ¤â»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Â¾¤Ë¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤²¤ë¤È¥¥ê¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡¢¤½¤ì¤À¤±¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
―― Àè¶î¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢µåÃÄ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤Ç¤¢¤ëÌîÌÐ¤µ¤ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Ï
¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºòÆü¤âÄÁ¤·¤¯¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤ØÍè¤é¤ì¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¥µ¥¤¥É¥¹¥íー¤Ã¤Ý¤¯¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÉÔ°Â¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÌîÌÐ¤µ¤ó¤Ë¥Ó¥Ç¥ª¤ò¸«¤»¤Æ¡Ö¤É¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢¡Ö¤¨¤¨¤ä¤ó¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¡¢¤½¤³¤«¤é¼«Ê¬¤âÌîÌÐ¤µ¤ó¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¤¤¤±¤ë¤Ã¤Æ¡£·ë¹½ÀµÄ¾¤Ë¤¤¤Ä¤â¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤Î¤Ç¡¢°¤¤»þ¤Ï°¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¥Ó¥Ç¥ª¤ò¸«¤Æ¡Ö¤¤¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í´Þ¤á¤ÆºÙ¤«¤¤¤È¤³¤í¡¢¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
―― ºòÇ¯¤«¤é¥Þ¥¤¥ë¥¹¥Èー¥ó¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤É¤ì¤¬°ìÈÖ¤È´¶¤¸¤ë¤«
¤É¤ì¤âÊÌ¤Ë¤Ê¤ó¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡¢¤½¤³¤Ï¡£ÆÃ¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
―― Á´°÷¤¬¾¡Íø¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢¥æ¥¦¤Î¤¿¤á¤È¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¤ò´¶¤¸¤¿
Áª¼ê¤ÏÃ¯¤âÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤Ä¤â¤ê¤Ç¤ÏÃ¯¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢µÙ¤ß¤ÎÁ°¤Ë7¥¤¥Ë¥ó¥°¤¤¤±¤Æ¡¢¥Þ¥Ëー¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¥·ー¥Ä¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¥¯¥í¥Í¥ó¥ïー¥¹¤â¤¤¤¤¥×¥ìー¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥Çー¥²ー¥à¤ÎÃæ¤Ç¾¡¤Æ¤¿¤³¤È¤Ï¤¹¤´¤¯ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
―― ½é¾¡Íø¤Þ¤Ç¤Î¶ì¤·¤ß¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤«
º£¤Þ¤Ç¤Î¤³¤È¤ò¤¢¤Þ¤ê³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë¡£Èæ¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢µ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤«¤é¹×¸¥¤É¤³¤í¤«µÕ¸ú²Ì¤¯¤é¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬1»î¹ç¤À¤±¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤½¤³¤Ï¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
―― ¸åÇÚ¤ÎÆüËÜÁª¼ê¤âÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤¤¤¦ÀèÇÚ¤Ç¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï
¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤ï¤«¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤³¤Ë¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¤â°¤¤°ÕÌ£¤Ç¤â¿Í¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤¢¤Þ¤êÏÇ¤ï¤µ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£¤¿¤ÀÆ±»þ¤Ë¼ã¤¤Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤É¤¦¤¤¤¦»þ¤Ç¤â²¿¤«º¤¤Ã¤¿»þ¤Ç¤â²¿¤«ÀïÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ï¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢¸«¤Æ¤Þ¤¹¡£¤º¤Ã¤È¤ß¤ó¤Ê¤ÎÀ®¸ù¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¿¤À¸À¤¨¤ë¤Î¤Ïº£¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤¹¤´¤¤¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼«Ê¬¤â¼«Ê¬¤¬°ìÈÖÎÉ¤«¤Ã¤¿»þ¤è¤ê¤âº£¤Î¼ã¤¤Áª¼ê¤¿¤Á¤ÎÊý¤¬¾å¤À¤Ê¤È»×¤¦¤³¤È¤âÂ¿¡¹¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤¬¤Û¤ó¤È¤Ë»É·ã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
―― Éª¤ò²¼¤²¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï²áµî¤Î°ú¤½Ð¤·¤«¤é½Ð¤·¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤«
°ú¤½Ð¤·¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¥Õ¥©ー¥à¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¤â¤·¤Ã¤¯¤êÍè¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤â¡£¤Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤Ê¤ê²¼¤²¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡©¤Á¤ç¤Ã¤È¼«Ê¬¤Ç¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ç¤â²áµî¤Ë¤â¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¢¤ë¥Õ¥©ー¥à¤È¤¤¤¦¤«¤½¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¹Ô¤±¤ë¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
―― ÍýÁÛ¤È¤·¤Æ¤¤¤¿Åê¼ê¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«
Á´Á³¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ËÍ¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¤º¤Ã¤È´°àú¤ÊÅê¼ê¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤Èº£¸«¤Æ¤â¼«Ê¬¤è¤ê¤âÂ®¤¤µå¤òÅê¤²¤ëÅê¼ê¤Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤è¤ê¤â¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤¬¤¤¤¤Åê¼ê¤Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤Þ¤¹¤·¡£¤¤¤í¤ó¤Êµå¼ï¤¬Åê¤²¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¶¯¤ß¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡£1¸Ä1¸Ä¤Îµå¼ï¤ò¤È¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¼«Ê¬¤è¤ê¤â¤¤¤¤Åê¼ê¤Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£¤Þ¤À¤Û¤É±ó¤¤¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤Í¡£
―― ¤â¤Ã¤ÈÎÉ¤¯¤Ê¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤«
¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤¹¤·¡¢¤Ç¤âÆ±»þ¤Ë¤â¤¦ÌµÍý¤À¤È»×¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¤ß¤ó¤Ê¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤Ç¤â¤½¤Î¶¹´Ö¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£
―― Éüµ¢¤·¤¿»þ¤Ë¥¹¥é¥¤¥Àー¤òÄü¤á¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬
¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Î¸å¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤Î¸å¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¿ÇÃÇ¤È¤«¤¢¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥É¥¯¥¿ー¤È¤âÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é¤È¤¤¤¦Ãæ¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢²¿¤È¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Çº£¤Î¤È¤³¤í¤Ï¡£
―― ¤½¤Î»þ¤Î¿´¶¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤«
¤½¤Î»þ¤ËÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê¡£ÎÉ¤¯¤â°¤¯¤âºÇ¶á¤Ï´¶¾ð¤Ç¥¬¥Ã¤ÈÍÉ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£ÊÌ¤Ë¤¢¤¢¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¤¯¤é¤¤¤Ë»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤½¤³¤«¤é²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤±¹Í¤¨¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡£Åê¤²¤À¤·¤¿¤é°Õ³°¤ÈÅê¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£
―― ²áµî¤ò¿¶¤êÊÖ¤é¤Ê¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤«
¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¤è¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç¡£¤¿¤À¤½¤¦¤¤¤¦¼«Ê¬¤¬¶ì¤·¤«¤Ã¤¿»þ¤Îµ¤»ý¤Á¤È¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï³Ð¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤¤¤í¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤¬Æü¡¹¤¢¤ë¤Î¤Ç¾å½ñ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤«¤é¡£ºÙ¤«¤¯»×¤¤½Ð¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤¿¤È¤¨¤Ðµ»½ÑÅª¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤é¿¶¤êÊÖ¤ë¤³¤È¤ÏÂ¿¡¹¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£ÆüËÜ»þÂå¤Î¥Ó¥Ç¥ª¤ò¸«¤¿¤ê¤È¤«¡£2017Ç¯¤Î¥Ó¥Ç¥ª¤ò¸«¤¿¤ê¤È¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
―― ¥ê¥êー¥¹¤Î°ÌÃÖ¤ò²¼¤²¤¿¤³¤È¤Ç¥Äー¥·ー¥à¤ÎÆ°¤¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¬
¤¢¤ëÄøÅÙ¡¢Éª¤ò²¼¤²¤Æ²£²óÅ¾¤òÁý¤ä¤¹¤È¥Äー¥·ー¥à¤¬¤½¤ÎÊ¬¶Ê¤¬¤ë¤Î¤Ï¼«Á³¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
―― ÁÀ¤Ã¤ÆÉª¤ò²¼¤²¤¿
¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¥Äー¥·ー¥à¤¬¤É¤¦¤È¤«¤è¤ê¤â¡¢Á´ÂÎÅª¤ËÂÎ¤Î¥Õ¥©ー¥àÁ´ÂÎ¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢ÂÎ¤Î°ÌÃÖ¤È¤«¤ò¸«¤¿»þ¤Ë¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÉª¤ò²¼¤²¤ë¤³¤È¤Ç³ä¤È¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÇÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¥Õ¥©ー¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤¿´¶¤¸¤¬¤·¤¿¤Î¤Ç²¼¤²¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
―― º£Æü¤Î¾¡Íø¤Ï204¾¡ÌÜ¤Èº£µ¨½é¾¡Íø¡¢¤É¤Á¤é¤Î°ÕÌ£¹ç¤¤¤¬Âç¤¤¤¤«
º£µ¨½é¾¡Íø¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤â¤¢¤Þ¤ê»×¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢Ã±½ã¤ËÅê¤²¤Þ¤·¤¿¡¢¥Áー¥à¤¬»î¹ç¤Ë¾¡¤Á¤Þ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡£¤¢¤ó¤Þ¤ê¸Ä¿ÍÅª¤Ê¾¡Íø¤È¤«¤Ï¶áÇ¯¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê¹Í¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£
―― ¤³¤³¤ËÍè¤¿º¢¡¢¿Í´ÖÅª¤ËÀ®Ä¹¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Ìîµå¤È¿Í´ÖÅª¤ÊÀ®Ä¹¤Ï¤É¤¦¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«
¤½¤ì¤ÏÎ¾Êý¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Æ¤ë¤³¤È¤Ë±Û¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡£°ìÈÌÅª¤Ë¸«¤Æ¡¢À³Ê¤¬¤¢¤Þ¤êÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤È¤µ¤ì¤ë¿Í¤Ç¤â¤¹¤´¤¤Åê¼ê¤È¤«Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£¤½¤³¤ËÁê´ØÀ¤¬¤¢¤ë¤«¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
―― 5·î¤Î¥·¥à¥²ー¥à¤Î¤È¤¡¢Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦É½¸½¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬
¤ä¤Ã¤Ñ¤êÄ´À°¤¬º£¤Þ¤Ç¤ÈÆ±¤¸´¶¤¸¤Ç¤¤¤¯¤È¡¢¤¦¤Þ¤¤¤³¤È¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¿·¤·¤¤ÅÐÈÄ´Ö¤Î¥ëー¥Æ¥£¥ó¤È¤«¤ò¤â¤¦°ì²ó²áµî¤Î°ú¤½Ð¤·¤«¤éÎý¤êÄ¾¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ÇÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¡£º£¤â¤Þ¤ÀÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡£
―― ²óÉü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âº£¤Þ¤Ç¤È°ã¤¦¥¢¥×¥íー¥Á¤ÇÎ×¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«
Æñ¤·¤¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¼«Ê¬¤ÏÅÐÈÄ¤ÎÆü¤Ë¶ÚÆù¤Î¥°¥ê¥³ー¥²¥ó¤È¤«¤Ë¿åÊ¬¤ò¤Á¤ã¤ó¤È°ú¤¹þ¤ß¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬ÆâÂ¡¤È¤«¤¬¤¢¤Þ¤ê¶¯¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢Ä²Æâ´Ä¶¤È¤«¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤³¤Ç¤¦¤Þ¤¯Æþ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬·ë¹½¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤³¤Ç±ÉÍÜ¤È¤«¤ò¤â¤¦°ì²ó¸«Ä¾¤·¤Æ¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é¤Á¤ã¤ó¤ÈÆþ¤ë¤Î¤«¤È¤«¡¢¤¢¤ÈÉª¤Î¥ê¥«¥Ð¥êー¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤¢¤È¶Ú½ÐÎÏ¤Î°Ý»ý¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¹¤´¤¯Æñ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¥·¥ë¥È´ÆÆÄ »î¹ç¸å¥³¥á¥ó¥È
―― ¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Èà¡Ê¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¡Ë¤ÏµîÇ¯¤Î¥Ç¥£¥Ó¥¸¥ç¥ó¥·¥êー¥ºÂè5Àï¤Ç¤â¤¹¤´¤¯ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢º£Æü¤ÏËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤È¸À¤¤¤¿¤¤¡£ÆüÊÆÄÌ»»204¾¡¤ÏÂç¤¤ÊÀáÌÜ¤À¡£ÆüËÜ¤Î¥×¥íÌîµå¤È¥á¥¸¥ãー¥êー¥°¡¢Î¾Êý¤ÇÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿¾¡Íø¿ô¤À¡£ËÜÅö¤ËÂº·É¤È¾Þ»¿¤ËÃÍ¤¹¤ë¡£º£Æü¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤ª½Ë¤¤¤·¤¿¤è¡£ºÇ½é¤Î¼ÁÌä¤ËÌá¤ë¤È¡¢º£Æü¤ÎÈà¤Ï¸«»ö¤À¤Ã¤¿¡£¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤âÂ®µå¤â»×¤¤ÄÌ¤ê¤ËÁà¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤ë¤Ç³¨¤òÉÁ¤¯¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£¥¯¥í¥Í¥ó¥ïー¥¹¤¬¥¹ー¥Ñー¥¥ã¥Ã¥Á¤Ç½õ¤±¤¿¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£7²ó¤òÅê¤²ÀÚ¤ë¤Ê¤ó¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Í¡£
―― Èà¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ï¤É¤ó¤É¤ó¥·¥ãー¥×¤Ë¤Ê¤ê¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë¸úÎ¨¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë
¤½¤¦¤À¤Í¡£¡Ö¸úÎ¨À¡×¤Ï¥ー¥ïー¥É¤À¡£µå¤ò°ÂÄê¤·¤Æ¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢º£Æü¤Î¤è¤¦¤ÊÅêµå¤¬¤Ç¤¤ë¡£7²ó¤ò¤Û¤ÜÌµÂÌ¤Ê¤¯Åê¤²ÀÚ¤Ã¤Æ¡¢³Æ²ó¤Îµå¿ô¤â¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤â¤è¤«¤Ã¤¿¡£ºÇ¶á¤Ï¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ËÉé²Ù¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢ºòÆü¤Î¥Þ¥Ëー¡Ê¥Þ¥Á¥ã¥É¡Ë¤Î¥Ûー¥à¥é¥ó¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£º£Æü¡¢¥¢¥À¥à¤È¥¹¥¢¥ì¥¹¤òÅêÆþ¤¹¤ëÍ¾Íµ¤¬¤Ç¤¤¿¡£ÎÉ¤¤¥Áー¥à¥×¥ìー¤Ç¤¤¤¤¥·¥êー¥º¤À¤Ã¤¿¡£
―― ¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿»î¹ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿
¤½¤¦¤À¡£Èà¡Ê¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¡Ë¤Ï¤³¤ÎµåÃÄ¤ÎÃì¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£º£Æü¡¢Îò»Ë¤òºî¤Ã¤¿¤·¡¢Èà¤ÎÂ¸ºß´¶¤ÈºÍÇ½¤¬º£Æü¡¢²þ¤á¤Æ¼¨¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÀèÈ¯Åê¼ê¤È¤·¤ÆÄ¹¤¤¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¡¢²æ¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶â¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¡£
ÂçÃ«æÆÊ¿ ¥Ú¥é¥Ú¥é±Ñ¸ì¥¹¥Ôー¥Á¡ª²ñ¸«¤Ç¤âÁ´ÊÆ¤Ë¾×·â¡ª¡©
¥í¥Ðー¥Ä´ÆÆÄ ÂçÃ«¤È¥¸¥ã¥Ã¥¸ ¤É¤Á¤é¤¬Í¥¤ì¤¿ÂÇ¼Ô¤À¤È»×¤¦¡©¤ÎÌä¤¤¤Ë......
´Ú¹ñ¥¥à¡¦¥Ø¥½¥ó ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÀµÄ¾¡¢º£¤Ç¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¶ÛÄ¥¤¹¤ë¡£¤À¤Ã¤ÆÈà¤ÏËÜÅö¤ËÂç¥¹¥¿ー¤À¤«¤é¡×