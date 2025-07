【ヒナ(ドレス)】 予約受付期間:7月31日~9月24日 2026年8月 発送予定 価格:18,800円

グッドスマイルカンパニーは、フィギュア「ヒナ(ドレス)」の予約受付を7月31日より9月24日まで実施している。発送予定は2026年8月。価格は18,800円。

本商品は、ゲーム「ブルーアーカイブ -Blue Archive-」に登場するゲヘナ学園・風紀委員会の委員長「ヒナ」をドレス姿でフィギュア化したもの。先生が選んだ特別なドレスが、透明感のあるグラデーションと夜空を思わせる煌めくラメで表現。

わずかに気恥ずかしそうに微笑む表情は、凛とした委員長としての顔とはまた異なる一面を感じられるように演出されている。

「ヒナ(ドレス)」詳細

仕様:プラスチック製塗装済み完成品 スケール:1/7スケール サイズ:全高約250mm

(C) 2026 NEXON Games Co., Ltd. All Rights Reserved.