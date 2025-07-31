ÀÄÈ±¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Î¿ùËÜÅ¯ÂÀ¡Ê¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥àtettasugimoto_official¤è¤ê¡Ë

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´5Ëç)

¡Ö¤Þ¤µ¤«¤³¤Î½Ð¤ÇÎ©¤Á¤Ç60ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¤Ï¡Ä¡×

¡¡ÀÄÈ±»Ñ¤Î¹â¹»À¸¤Ë¤Ê¤ê¤­¤Ã¤¿¾×·â¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿´ÔÎñÇÐÍ¥¤ËÂç¤­¤ÊÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¡Ö¼¡²ó¤âÍÍ¡¹¤Ê¥³¥¹¥×¥ì¤Ë¤´ÃíÌÜ¤¢¤ì¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÄÖ¤ê¡¢¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¿ùËÜÅ¯ÂÀ¡£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡Ö¥¹¥Æ¥£¥ó¥¬¡¼¥¹ ·Ù»ëÄ£¤ª¤È¤êÁÜºº¸¡¾Ú¼¼¡×¤Ë¸µµ¡Æ°Ââ¤Î´Ø¸ý¶ÕÆóÏºÌò¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢­à¤ª¤È¤êÁÜºº­á¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¥³¥¹¥×¥ì¤ËÄ©Àï¡£³Ñ¤ò¤Ï¤ä¤·¤¿ÀÖµ´É÷¤äÀÄÈ±»Ñ¤Î¹â¹»À¸¡¢°å»Õ¤Ë¤Ê¤êÀÚ¤Ã¤Æ¾Ð´é¤òÈäÏª¤·¤¿¡£

¡Ö´ÔÎñ¡¡ÀÖ¤¤È±¡¡³ØÀ¸Éþ»Ñ¸«¤ì¤Æ´¶·ã¤Ç¤¹¡×

¹â¹»À¸É÷¥³¥¹¥×¥ì¤Î°æÆâÍªÍÛ¤È¿ùËÜÅ¯ÂÀ(±¦)
¡Ê¿ùËÜ¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥àtettasugimoto_official¤è¤ê¡Ë
³Ñ¤ò¤Ï¤ä¤·¤¿µ´¤Î¥³¥¹¥×¥ì¤òÈäÏª¤·¤¿¿ùËÜÅ¯ÂÀ
¡Ê¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥àtettasugimoto_official¤è¤ê¡Ë
°å»Õ¥³¥¹¥×¥ì¤ÎËÜ¶¿ÁÕÂ¿¤È¿ùËÜÅ¯ÂÀ(±¦)
¡Ê¿ùËÜ¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥àtettasugimoto_official¤è¤ê¡Ë
´ÔÎñ¤ò½Ë¤ï¤ì¤ë¿ùËÜÅ¯ÂÀ(Á°Îóº¸¤«¤é2¿ÍÌÜ)
(Á°Îóº¸¤«¤é)¿¹Àî°ª¡¢Æ£°æÎ®À±¡¢¶Ì»³Å´Æó
(¸åÎóº¸¤«¤é)»ÖÅÄºÌÎÉ¡¢ËÜ¶¿ÁÕÂ¿¡¢°æÆâÍªÍÛ
¡Ê¿ùËÜ¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥àtettasugimoto_official¤è¤ê¡Ë

¡¡7·î21Æü¤Ë´ÔÎñ¤ò·Þ¤¨¤¿¿ùËÜ¤ò°Ï¤ó¤À»£±Æ¸½¾ì¤ÎÃÂÀ¸¥·¥ç¥Ã¥È¤ÏÁ´°÷¤¬¥³¥¹¥×¥ì¤È¤¤¤¦¡¢¥ª¥Þ¥±ÉÕ¤­¤À¡£¥É¥é¥Þ¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Ï½ËÊ¡¤µ¤ì¤ëÆ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡Ö¤Þ¤µ¤«¤³¤Î½Ð¤ÇÎ©¤Á¤Ç60ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¤Ï¡Ä¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö²¾ÁõºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¥ª¥â¥í¡¼¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¥Ê¥Þ¥Ï¥²¤¬µï¤¿¤é¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Î¤Ë¡×¡Ö´ÔÎñ¡¡ÀÖ¤¤È±¡¡³ØÀ¸Éþ»Ñ¸«¤ì¤Æ´¶·ã¤Ç¤¹¡×¡Ö¿§µ¤¤¬È¾Ã¼¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥³¥¹¥×¥ì»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£