マリモクラフトの名画をモチーフにしたグッズ「Frame&Elements」シリーズの販売がスタート。

文具女子博で販売していた人気のグッズが、マリモクラフトオンラインショップで購入できます☆

マリモクラフト「Frame&Elements」シリーズ

販売開始:2025年7月30日(水)10:00

取扱店舗:マリモクラフトオンラインショップ

文具女子博にて販売された、マリモクラフトオリジナル「Frame&Elements」シリーズが、マリモクラフトオンラインショップにて販売開始。

文具女子博横浜・大阪・トーキョーにて販売されていたグッズの一部が、オンラインショップでも購入できます!

「Frame&Elements」シリーズのテーマは、”私だけの美術館”。

「フレームトートバッグ」「ミニフレーム巾着」「エレメントピン」「ハンカチスカーフ」「クリアマルチケースSS」の5種類が販売されています。

シリーズ内のグッズを組み合わせたり、お気に入りのグッズと組み合せたりと、使い方はひとそれぞれ。

お気に入りの”エレメント”を集めて、一番大好きなものを額縁に飾って持ち歩けるラインナップになっています。

また、「Frame&Elements」シリーズは、今後の文具女子博・マリモクラフトブースでも継続販売される予定です。

フレームトートバッグ

価格:2,200円

サイズ:本体 約W300×H350mm、持ち手 約W25×H560mm、ポケットサイズ W70×H96mm

素材:綿

「Frame&Elements」シリーズの核となる「フレームトートバッグ」

手描きの額縁デザインがポイントのトートバッグです。

チェキなどを入れられるクリアポケット付きで、お気に入りの写真やカードなどを飾って持ち運べる雑貨。

額縁の中にお気に入りのピンバッジを付けたり、同シリーズのエレメントピンを刺したりしても楽しい☆

”あなただけの美術館”を作れるグッズで、カラーは雰囲気の異なるベージュとブラックの2色展開です!

ミニフレーム巾着

価格:550円

サイズ:約W90×H120mm

素材:ポリエステル

手描きの額縁がアクセントになった小さな巾着は、赤・青・緑の3色展開。

カラーごとに額縁のデザインが違うのもポイントです。

額縁の中央には、同シリーズのエレメントピンやお気に入りのピンバッジを刺して楽しめます☆

ピンを刺さず、そのままで使ってもかわいい巾着です!

エレメントピン

価格:550円

サイズ:W14×H26mm以内

素材:亜鉛合金

”エレメント”のピンバッジは、「Frame&Elements」シリーズでもう一つの核となるグッズ。

名画や美術品をモチーフにした、デフォルメタッチのデザインです。

トートバッグや巾着などの手描きの額縁に合わせたタッチで描かれています!

種類は、全10種を展開。

お気に入りの名画モチーフやビビッときたエレメントを選んで使えます☆

ハンカチスカーフ

価格:1,100円

サイズ:約WH450 mm

素材:ポリエステル

美術館の大理石をイメージした格子模様と、額縁のイメージを合わせたデザインのハンカチスカーフ。

カラーは巾着と同じ、赤・青・緑の3色展開です。

明るいカラー展開なので、鞄や首に巻いてファッションのアクセントにもなるグッズ。

お弁当を包んだり、アクセサリー代わりに結んだりと、好きな使い方でマルチに活用できます!

クリアマルチケースSS

価格:935円

サイズ:約W80×H70×D20mm

素材:PVC

美術館の大理石をイメージした、格子模様のクリアマルチケースです。

カラーはハッキリとした色使いの赤・青・緑をラインナップ。

リップなどのコスメを入れたり、イヤホンなどの小物を入れたりできる、万能なクリアケースです☆

ちょっとしたお財布代わりにも利用でき、持ち運びに便利なカラビナが付いています!

「私だけの美術館」をテーマにした、名画がモチーフのオリジナルグッズがオンラインショップで販売スタート。

マリモクラフトの「Frame&Elements」シリーズは、2025年7月30日よりマリモクラフトオンラインショップにて販売中です☆

※在庫状況は常に変動しており、注文のタイミングによっては品切れとなる場合があります

※商品発送時期につきましては、オンラインショップをご確認ください

※製品仕様、価格等を変更する場合があります

※商品の画像は印刷、写真の関係で実物と多少異なります

※画像の縮小率は同一ではありません

※デザイン(形状)及びカラーは修正・変更される場合があります

