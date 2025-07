ケーキ・スイーツ専門通販サイト「Cake.jp」は、サンリオのキャラクターと一緒に推し活を楽しめる「エンジョイアイドルシリーズ」とコラボレーションし、好きなデザインにカスタムできる「推しのためのカスタムケーキメーカー」に新たに4キャラクターを追加し、31日より販売開始した。サンリオで誕生した「推し」を楽しく応援するためのグッズシリーズ「エンジョイアイドルシリーズ」とのコラボレーションは、2023年9月に開始。以降、「このキャラクターも使いたい!」というファンの声に応え、今回新たに「あひるのペックル、ぐでたま、マイスウィートピアノ、こぎみゅん」の4キャラクターが新登場する。特に、あひるのペックルの追加により「はぴだんぶい」が全員集合。ファン待望のラインアップとなった。“推しのためのカスタムケーキメーカー”では、各キャラクターをイメージしたプリセットデザインから選ぶことはもちろん、サイズ・カラー・飾りまで自由にカスタマイズが可能。祝いたい“推し”にぴったりの、世界にひとつだけのオリジナルケーキをつくることができる。(C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660031