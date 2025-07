ムーミンバレーパークが、8月9日の『ムーミンの日』に合わせて、スペシャルウィークを開催。

特別なショーを体験できるディナーや記念グッズのプレゼント、花火大会など、盛りだくさんなイベント内容で実施されます☆

ムーミンバレーパーク『ムーミンの日』スペシャルウィーク

開催期間:2025年8月9日(土)〜 8月17日(日)

営業時間:9:00〜20:00

「ムーミン」の作者であるトーベ・ヤンソンの誕生日・8月9日を『ムーミンの日』として、「ムーミンバレーパーク」ではお祝いイベントを開催。

2005年に始まった『ムーミンの日』は2025年に20周年を迎え、「ムーミン」小説1作目の出版80周年とも重なる今年は、たくさんの記念イベントが用意されます!

『ムーミンの日』スペシャルウィークは、2025年8月9日の『ムーミンの日』からスタートし、9日間に渡って開催。

『ムーミンの日』当日は、レットゥラ ラウンジにて特別なショーを体験できるディナー、数量限定のプレゼントなど、さまざまなイベントが展開されます。

限定グッズの販売やグッズのキャラバンカーの出店、「ムーミンの日記念花火大会」などで、特別な日をお祝い。

2025年6月からスタートした「80周年記念スタンプラリー」の第3弾は、スペシャルウィーク限定仕様でスタートします☆

さらに、グッズを身に着けたり、ムーミン谷の住人になりきったりしてスタッフに声をかけると、オリジナルステッカーがもらえるサービスも。

また、2025年は特別ゲストを迎えて、インスタライブとYouTubeで『ムーミンの日』のパーク内の盛り上がりをオンラインで配信されます!

ムーミンバレーパークで特別なアニバーサリーを祝う、みんなで楽しめるイベントです☆

ムーミンの日(8月9日)限定イベント

スペシャルウィークの初日であり、『ムーミンの日』当日となる、2025年8月9日は限定イベントを多数実施。

特別なディナーや記念グッズのプレゼント、記念グッズの販売開始に花火大会と、さまざまな形で『ムーミンの日』をお祝いします!

レットゥラ ラウンジで kippis!! 〜ムーミン谷の仲間たちからの招待状〜

実施イメージ

料金:大人2名 24,000円(税込)/大人2名+小学生1名 27,250円(税込)/大人2名+小学生2名 30,500円(税込)

受付時間:17:15〜17:45

開催場所:レットゥラ ラウンジ

チケット販売開始日:

・2025年7月30日(水)プレミアム年間パスポート先行販売

・2025年8月1日(木)一般販売

チケット販売サイト:ムーミンバレーパーク公式オンラインチケット(アソビュー!)

※未就学児は無料、小学生はお子さま用メニュー

※ムーミンバレーパークへの入園には別途「1デーパス」の購入が必要です

※大人1名・小学生1名の場合でも、大人2名分のチケットを購入ください

「レットゥラ ラウンジ」のディナーでは、食・歌・ダンス・花火を五感で楽しむ、今までにない新体験をお届け!

ムーミン谷の仲間たちが織りなすライブパフォーマンスと、物語から着想を得た、スペシャルなコース料理を楽しみながら、『ムーミンの日』のお祝いと喜びのストーリーに参加できます。

「80周年記念ピンバッジ」プレゼント

配布時間:9:00〜

配布場所:はじまりの入り江エリア

※ひとり1つ限り、無くなり次第配布終了

2025年8月9日より、ムーミン80周年記念ロゴのカラーがピンクにリニューアル。

ピンクカラーの記念ロゴをデザインしたピンバッジが、『ムーミンの日』に来園したゲストにプレゼントされます☆

80体限定・80周年記念「おすわりムーミン」販売スタート

販売開始時間:9:00〜

価格:80,000円(税込) 配送料無料

販売場所:ムーミン谷の売店:特設カウンター

※数量限定商品につき、なくなり次第販売終了

※配送希望のお客さまは購入時に配送伝票を記入

ピンクの80周年記念ロゴを抱えた、「ムーミン」の限定ぬいぐるみが、2025年8月9日より販売スタート。

80周年にちなんで、80体限定の「おすわりムーミン」です!

キャラバンカーが特別出店

グッズ名・価格:

・トレーディングクリアマルチケース 880円(税込)

・3連ポーチ 1,870円(税込)

・エコバッグ 2,200円(税込)

・トレーディング缶バッジ 495円(税込)

・メガネケース 1,650円(税込)

・マメ巾着(2種) 605円(税込)

・ミニタオル 715円(税込)

場所:「飛行おにのジップラインアドベンチャー」横 特設スペース

『ムーミンの日』当日は、さまざまなグッズを扱うキャラバンカーが特別出店。

2025年はTAMMIさんが手掛けた絵本のグッズが、どこよりも早く先行発売されます☆

めずらしいアートを使った実用グッズも盛りだくさんです。

〜ムーミンの日記念〜 花火大会

開催日時:2025年8月9日(土)19:40〜20:00予定

※少雨決行、強風荒天中止

※中止情報はメッツァ公式サイト、SNSで告知

2025年8月9日は、ムーミンバレーパークオリジナルソングにのせて、約15分間のスペシャルな花火大会を実施。

華やかなスターマインの乱舞や大輪の華を咲かせる演出など、さまざまな花火が夏の宮沢湖の夜空と湖面を色鮮やかに染め上げます。

山から打ち上げられた花火は夜空を鮮やかに彩り、湖上の花火が湖面に映り込む様子は幻想的。

『ムーミンの日』だけの、光の饗宴です☆

ムーミンの日2025ライブ配信

特別ゲスト:藤咲 彩音さん

2025年はムーミンバレーパークとメッツァビレッジから、ライブ配信も開催。

2025年8月9日9時50分から「ムーミンの日記念 花火大会」(20時終了予定)まで、インスタライブにて、当日の様子を生配信でお届けします!

特別ゲストには、埼玉特命観光大使・フィンランド親善大使の藤咲彩音さんが登場。

エンマの劇場で行われるショーの中継や、『ムーミン谷でみずあそび』限定メニューのレビューなどを行ないます。

パークの魅力をたっぷり伝える、特別なインスタライブ・YouTubeライブです☆

また、ライブの合間には、藤咲彩音さんとファンとの記念撮影がエンマの劇場で行われます。(※先着50名、参加には事前に整理券購入が必要、詳細はホームページを確認ください)

ムーミンの日スペシャルウィーク限定イベント

スペシャルウィークの期間中、園内のあちこちでさまざまなイベントを実施。

『ムーミンの日』当日以外も、スペシャルウィークの特別な体験が待っています!

80周年記念 スタンプラリー

配布時間:9:00〜

配布場所:はじまりの入り江エリア

※ひとり1枚限り、無くなり次第、配布終了

ムーミン80周年を記念したスタンプラリーが、スペシャルウィークの期間だけの『ムーミンの日』スペシャルバージョンに変化。

物語の断片を探し集めるようにスタンプを押すと、ムーミン屋敷をモチーフにした特別なアートが完成します☆

『ムーミンの日』メインアートの景品

価格:1回700円(税込)

場所:アーケードゲーム「Peli & Leikki」

※無くなり次第、配布終了

ハンマーで魚を飛ばして釣り上げる「FISHING WITH TOO-TICKY」と、彗星に見立ててボールを転がす、おさびし山チャレンジ「LONELY MOUNTAIN CHALLENGE」の景品に、『ムーミンの日』柄のピンバッジが登場。

2025年のメインアートを使用した、スペシャルウィーク期間中だけの限定グッズです!

各店舗でキャラクターカードをプレゼント

物販店舗で貰えるキャラクターカード:ムーミン、リトルミイ、ムーミンママ、スノークのおじょうさん、ヘムレンさん、モラン

※ランダムでのお渡し、無くなり次第、配布終了

はじまりの店、ムーミン谷の売店、POSTI、リトルミイの店:1会計につき3,000円以上(税込)購入で1枚お渡し

※物販対象店舗のレシートであれば合算可

飲食店舗で貰えるキャラクターカード:スナフキン、ムーミンパパ、スニフ、スティンキー、トゥーティッキ、ご先祖さま

※ランダムでのお渡し、無くなり次第、配布終了

ムーミン谷の食堂:店舗利用の方へ入店時にお渡し

レットゥララウンジ:パスタ・かき氷・パンケーキ購入で1枚お渡し

ライブラリーカフェ、テイクアウトフード:1会計につき1,000円以上(税込)購入で1枚お渡し

※プレミアム年間パスポート会員の方は、全12種類を1式にまとめたコンプリートパックをプレゼント

(事前に、チケット販売サイトより引き換えチケットの購入手続きをしたうえで、期間中ムーミンバレーパーク内のインフォメーションセンターにて、引き換えチケットを提示/ひとり1回まで)

物販店舗と飲食店舗では、キャラクターカードを配布。

全部で12種類のカードがあり、購入時や店舗利用時にもらえます☆

スペシャルウィーク限定バージョンのフード

対象メニュー:

ムーミン谷の食堂:きらめき海藻サラダ 単品550円(税込)

レットゥラ ラウンジ:ベリーベリーレットゥ 単品2,200円(税込)

ライブラリー カフェ:プリン 単品980円(税込)

テイクアウトフード:ジェラート 各680円(税込)

※無くなり次第終了、画像はイメージです

期間中、『ムーミンの日』スペシャルウィークバージョンのライスプレートがついたフードメニューが、数量限定で登場。

ライスプレートが加わることで、イベント期間中の特別感を演出します。

スタッフからオリジナルステッカーをゲット

対象:ムーミンのグッズを1つ以上身につけている方、またはムーミン谷の仲間たちの仮装をしている方

合言葉:ムーミンの日おめでとう

配布時間:9:00〜20:00

配布場所:ムーミンバレーパーク内

※ステッカーはランダムでのお渡し

期間中、ムーミングッズを身に着けたり、ムーミン谷の住人になりきったりして、スタッフに合言葉を言うと限定グッズをプレゼント。

「『ムーミンの日』スペシャルウィーク限定のオリジナルステッカー」全5種類から、ランダムで1枚もらえます☆

【ムーミン谷の映画館】『さびしがりやのクニット』新キャスト版が公開

開催期間:2025年8月9日(土)

上映場所:ムーミン谷の映画館

「ムーミン谷の映画館」で上映中の『さびしがりやのクニット』新キャスト版が、2025年8月9日の『ムーミンの日』にあわせて公開。

新キャストとして演じるのは、人気声優の種粼敦美さんです。

トーベ・ヤンソンが描いた色彩豊かな絵本の世界を、新たなキャストで楽しめます!

特別なディナーや記念グッズのプレゼント、花火大会など、『ムーミンの日』をお祝いするイベントが盛りだくさん。

ムーミンバレーパークの『ムーミンの日』スペシャルウィークは、2025年8月9日から17日まで開催です☆

