¡Ö¥¤¥«¥²¡¼¥à¡×¤á¤ó¤³ÃËÌò¤ÎÇÐÍ¥¤ò¶¼Ç÷¡¡£´£°Âå½÷À¤ËÄ¨Ìò£¶·î¼¹¹ÔÍ±Í½£²Ç¯¤ÎÈ½·è¤È¸½ÃÏ¤ÇÊóÆ»
¡¡´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡Ö¥¤¥«¥²¡¼¥à¡×¡Ö¥È¥Ã¥±¥Ó¡Á·¯¤¬¤¯¤ì¤¿°¦¤·¤¤Æü¡¹¡Á¡×¡¢±Ç²è¡Ö¿·´¶À÷¡¡¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡¦¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¡×¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÇÐÍ¥¤Î¥³¥ó¡¦¥æ¡Ê£´£¶¡Ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¶¼Ç÷¤·¤¿¤êµõµ¶ÆâÍÆ¤Î·Ç¼¨¤ä¥³¥á¥ó¥È¤ò¤·¤¿£´£°Âå¤Î½÷À¤Ë¡¢Ä¨Ìò£¶·î¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½£²Ç¯¤ÎÈ½·è¤¬²¼¤µ¤ì¤¿¤È£²£¹Æü¡¢¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥Ë¥å¡¼¥·¥¹¤Ê¤É¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡µ»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£´£°Âå½÷À¤Ï£²£°£²£°Ç¯£±·î¡¢¥³¥ó¡¦¥æ¤¬¼Â»Ü¤·¤¿¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Ç¡Ö¶¼Ç÷¤µ¤ì¤Ê¤¤Æü¤¬£±Æü¤â¤Ê¤¤¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¥Î¥¤¥í¡¼¥¼¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¤¯¤é¤¤¡¢»ä¤Ë·ù¤¬¤é¤»¤¹¤ë¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢£²£²Ç¯£³·î¤Þ¤Ç¤Ë£²£³£µ²ó¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢µõµ¶¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÅê¹Æ¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡È½·èÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÂçÅÄ¡Ê¥Æ¥¸¥ç¥ó¡ËÃÏÊýºÛÈ½½ê¤¬¡Ö£´£°Âå½÷À¤Î¼çÄ¥¤¹¤ëÆâÍÆ¤¬»ö¼ÂÌµº¬¤Ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢µõµ¶ÆâÍÆ¤ò·ÑÂ³Åª¤ËÄ¹´ü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êÎ®ÉÛ¤·Â³¤±¡¢Èï³²¼Ô¤¬¸ø¿Í¤È¤·¤ÆÀ¤´Ö¤«¤éÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï»ÅÊý¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤â¡¢ºá¼Á¤¬Èó¾ï¤Ë°¤¤¡×¡ÖÆ±½÷À¤Ï¡¢²áµî¤ËÆ±¼ïÈÈºá¤Ç£²ÅÙ½èÈ³¤µ¤ì¤¿Á°Îò¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢ÈÈ¹Ô¤òÇ§¤á¡¢ÉÂ±¡¤Ç¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤òÀÀ¤Ã¤¿ÅÀ¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£