ハウステンボスにて、美しい風景とともに秋の味覚を楽しむ新イベント「テイストオブ九州 〜至極の秋グルメフェスティバル〜」を開催。

九州でしか味わえない、最高の秋の味覚が一堂に集結します!

ハウステンボス「テイストオブ九州 〜至極の秋グルメフェスティバル〜」

期間:2025年9月19日(金)〜11月3日(月)

「憧れの異世界。」をブランドに掲げる、長崎県のテーマパークリゾート「ハウステンボス」が、秋の新イベント「テイストオブ九州〜至極の秋グルメフェスティバル〜」を開催。

九州でしか味わえない最高の秋の味覚が、一堂に集結します☆

秋の旅といえば、欠かせないイベントの一つである「食」

「テイストオブ九州〜至極の秋グルメフェスティバル〜」では、九州の食材を美景の中で楽しめます。

また、50種類のワインを飲み比べできる「ワイン祭」も同時開催。

夜に行われるナイトショー「シャワー・オブ・ライツ」は、多くのゲストが鑑賞できるよう、期間を延長します!

記憶に残るスペクタクルな絶景ナイトショーは、旅の締めくくりにぴったりです☆

さらに、夜空を華麗に彩る「ハロウィンパーティー花火」を一緒に見れば、特別な日になること間違いなし。

ハロウィンイベントも一新し、最高に楽しい本格ホラーが楽しめます。

超絶景ライドアトラクションと、“絵本没入型”の新アトラクションが同時オープンし、さらにパワーアップしたハウステンボス。

秋の味覚とともに、新アトラクションも満喫できます☆

テイストオブ九州〜至極の秋グルメフェスティバル〜

場所:タワーシティテラス周辺

チケット:5枚 2,500円、10枚 5,000円

※各料理はチケット以外に現金QR決済でも購入可能

秋のハウステンボスの運河に、九州の海と山の味覚が響き合うグルメフェスティバル。

九州産の食材にこだわった絶品料理の数々と、お酒やスイーツを味わい、記憶に残る美食旅をハウステンボスで体験できる新イベントです!

グルメな料理の数々をもっと楽しむなら、チケット購入がおすすめ。

ブランド牛の食べ比べや大胆な魚料理、紅はるかを丸ごと使ったブリュレと、九州の美味しいものが集合。

同時開催の「ワイン祭」でワインを飲み比べながら、ヨーロッパの街並みを再現したハウステンボスにて、九州の秋の味覚を堪能できます☆

和牛三種食べ比べ〜秋の贅沢なひととき〜

価格:チケット 2枚または1,200円

佐賀・宮崎・熊本のブランド牛3種を食べ比べできる、贅沢なメニュー。

とろけるような脂のうまみと、赤身の濃厚なコクが楽しめます!

秋風そよぐ大分県産山女のイロリ焼/福岡県産香魚(鮎)のイロリ焼

価格:チケット 2枚または1,100円(1尾)

川魚の王様と称される鮎や、繊細な白身と上品な味わいが特徴のヤマメを串に通し、イロリ焼にして提供。

シンプルかつ大胆で、一度やってみたいと思う、体験型の食事です☆

九州産 紅はるかのブリュレ

価格:チケット 2枚または1,100円

秋の味覚に欠かせないスイーツも、グルメフェスティバルでは用意。

九州産のサツマイモ「紅はるか」を丸ごとブリュレした、見た目も味も満足できるスイーツが登場します。

口当たりなめらかな紅はるかを贅沢に使い、濃厚な甘みを活かしたブリュレは、提供直前にキャラメリゼする本格的スイーツです!

ハロウィンイベント

期間:2025年10月3日(金)〜11月3日(月)

2024年も大人気だったハロウィンイベント「ホーンテッド・ハロウィン」が、2025年も開催。

好評を博した「キラーJ」はもちろん、闇の使者とともに踊るダンスは、爽快感間違いなしのイベントです☆

また、大人も子どもも楽しめる「ミッフィー」のハロウィンイベントも同時開催。

「ミッフィー」の新パレードを披露するほか、「おばけミッフィー」に会えるグリーティングも企画しています!

秋旅におすすめの佐世保スポット

季節の​彩りと​ともに、​心を​動かす体験が​待っている佐世保の街。

​夕日に​染まる​九十九島の​海景や​一面に​広がる​コスモスの​絶景、​逆さに​映る​幻想的な​紅葉など、美しい風景が訪れた人を待っています。​

3日間限定で開催される「YOSAKOIさせぼ祭り」は、パワフルな舞による音楽と踊りが、街を熱気に包むイベントです!

​五感で​楽しむ、秋だけの​特別な​ひとときを過ごせる佐世保は、秋の旅先にぴったりのスポットが多数存在します☆

九十九島 サンセットクルーズ

大小208の島々からなり、“数えきれないほどたくさん”を意味する「九十九島(くじゅうくしま)」では、この時期のみの「サンセットクルーズ」を開催。

夕日と島々が織り成す風景は、他で見ることのできない絶景です!

逆さ紅葉

「逆さ紅葉」は、佐世保にある寿福寺で見ることができる、幻想的な風景。

期間限定で一般公開され、切り取られた絵画のように美しくい光景が、訪れた人に感動えます☆

第26回YOSAKOIさせぼ祭り

2025年で26回目を迎える「YOSAKOIさせぼ祭り」は、九州で最も大きなよさこい祭りの一つ。

3日間限定で開催され、佐世保市内各所で色とりどりの衣装とメイクをほどこした踊り子たちが、美しく・パワフルに踊る姿は圧巻です!

九州の食材を、ハウステンボスの美しい景色の中で楽しめるグルメイベント。

ハウステンボスの「テイストオブ九州 〜至極の秋グルメフェスティバル〜」は、2025年9月19日〜11月3日まで開催です☆

