45ºÐà¿·¶ÃÏá¥¤¥á¡¼¥¸°ì¿·¡¢¥¯¡¼¥ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ÎÅÄÃæÎïÆà¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦¡×¡Ö´ãÎÏÍ¤ë¤«¤é¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¡¢¥«¥Ã¥±¡¼¡×
Âç¿Í¥â¡¼¥É¤Î¹õÇò¥³¡¼¥Ç¤âÈäÏª
¡¡½÷Í¥¤ÎÅÄÃæÎïÆà(45)=Ê¡²¬¸©µ×Î±ÊÆ»Ô½Ð¿È=¤¬¥¤¥á¡¼¥¸¤ò°ì¿·¤¹¤ë¹õ¤Î¤Ä¤Ê¤®»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¼èºà¤Ï5·î¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢½ë¤¯¤Ê¤ëÁ°¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡¼¡×¤Ê¤É¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÄÖ¤ê¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖMy TV Style¡×8·î¹æ¤Ë¡ÊÅìµþ¥Ë¥å¡¼¥¹ÄÌ¿®¼Ò¡Ë¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡£¹õ¤¤È¾¤½¤Ç¤Î¥Ä¥Ê¥®¤Ç¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¼ê¤òÆÍ¤Ã¹þ¤ß¡¢ô¥¡¹¤·¤¤É½¾ð¤ÇÁ°¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¹õ¤Î¥Ö¥é¥¦¥¹¤ËÇò¤¤¥¹¥«¡¼¥È¤ÎÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Âç¿Í¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤âÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö´ãÎÏÍ¤ë¤«¤é¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¡¢¥«¥Ã¥±¡¼¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤ó¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦Ê·°Ïµ¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¥·¥Ã¥¯¡×¡Ö·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¡¡åºÎï¤Ç¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡¡ÀéÇ¯Èþ½÷Í¥¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¡¡åºÎï¤Ç¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×
¡¡ÅÄÃæ¤Ï¡¢½ªÀï¤ÎÆü¤Î8·î15Æü¤Ë¸ø³«Í½Äê¤Î±Ç²è¡ÖÀãÉ÷ YUKIKAZE¡×¤Ë½Ð±é¡£ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¤Ë½Ð¿Ø¤·¤¿¶îÃà´Ï¡ÖÀãÉ÷¡×¤Î¾è°÷¤È²ÈÂ²¤ÎÊª¸ì¤Ç¡¢¼ç±é¤ÎÃÝÌîÆâË±é¤¸¤ë´ÏÄ¹¡¦»ûß·°ìÍø¤ÎºÊ¡¦»ûß·»ÖÄÅ¤ò±é¤¸¤ë¡£