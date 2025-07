go!go!vanillasを収めた写真集『WHAT TIME IS IT, what time is it.』の発売と、写真展の開催が決定した。本作は、写真家・マスダ レンゾ氏が、前作の『Highly Evolved』以降、14カ月間(2024年3月〜2025年5月)の中で、牧達弥、柳沢進太郎、長谷川プリティ敬祐、ジェットセイヤの4人を通して築いた、様々な関係性や居心地の変化を300ページに写した写真集。マスダ レンゾ氏が見たgo!go!vanillasの時間が詰め込まれた作品になっている。

そして、『WHAT TIME IS IT, what time is it.』の販売を記念して、同タイトルの写真展が新代田FEVER内POOTLEにて開催決定。写真展会場にて写真集と、フォトTシャツの最速販売も実施される。<イベント情報>写真展『WHAT TIME IS IT, what time is it.』【入場料】無料【会場】POOTLE(新代田 FEVER 内)東京都世田谷区羽根木 1-1-14 新代田ビル 1F【アクセス】京王井の頭線「新代田駅」 徒歩1分【開催期間】2025年8月14日(木)〜8月24日(日)【時間】平日 17:00〜23:00 / 土 12:00〜23:00 / 日 12:00〜22:00<商品情報>写真集『”WHAT TIME IS IT, what time is it.”PHOTO BOOK』【ページ】300ページ【サイズ】280 × 210mm【販売価格】5500円(税込)※EC販売に関しては後日お知らせとなります。写真展にて”WHAT TIME IS IT, what time is it.”PHOTO BOOK をご購入の方に限定しおりを1枚プレゼント!※しおりの配布は無くなり次第終了となります。■写真展会場にてフォトTシャツの販売も決定!・Heart Tシャツ / Good Friends Tシャツサイズ:M / L / XL販売価格:4000円(税込)※EC販売に関しては後日お知らせとなります。HP: https://gogovanillas.com/