¡ÚÉÙ»³¶¥ÎØ¡¦£Ç·¿ðÊöÎ©»³¾ÞÁèÃ¥Àï¡Û°ËÆ£¿®¤¬Á´ÆüËÜ¥È¥é¥Ã¥¯½Ð¾ì¤òÀÚË¾¡Ö¿äÁ¦ÏÈ¤ò²¿¤È¤«¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¥«¥¤¥ä¤Ë¥Ü¥³¥Ü¥³¤Ë¡Ä¡×
¡¡ÉÙ»³¶¥ÎØ£Ç·¡Ö³«Àß£·£´¼þÇ¯µÇ°¡¡¿ðÊöÎ©»³¾ÞÁèÃ¥Àï¡×¤Ï£³£±Æü¡¢³«Ëë¤·¤¿¡£°ì¼¡Í½Áª£³£Ò¤Ï°ËÆ£¿®¡Ê£´£±¡áÂçºå¡Ë¤¬ÆÀ°Õ¤Î¤Þ¤¯¤ê¤ò·è¤á¤Æ²÷¾¡¤·¤¿¡£
¡¡°ËÆ£¤Ï¼«Å¾¼Ö¶¥µ»¤ÎÂç²ñ¤Ç¤âÄ¹¤¯³èÌö¤·¤Æ¤ª¤ê¡Ö¶¥ÎØ¤Ï»Å»ö¤Ç¡¢¶¥µ»¤Ï¥é¥¤¥Õ¥ï¡¼¥¯¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤¹¡££´£±ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â»×¤¤¤Ï¿ê¤¨¤º¡¢¸½ºß¤Ï£¸·î£²£²¡Á£²£µÆü¤ÎÁ´ÆüËÜ¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤ì¤Ð¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¿äÁ¦ÏÈ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢£µÆü¤¯¤é¤¤¤ËÊ¬¤«¤ë¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢²¿¤È¤·¤Æ¤â½Ð¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡½Ð¾ì¤ò´ê¤¤¡ÖÁ´ÆüËÜ¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¸þ¤±¤ÆÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡×À®²Ì¤Ç¡¢¶¥ÎØ¤ÎÊý¤Ï¤³¤ì¤Çº£·îËÉÉÜ¤Î£²ÆüÌÜ¤«¤é£¶Ï¢¾¡Ãæ¡ÊÍ¥¾¡£²²ó¡Ë¡£Áê¾è¸ú²Ì¤ÇÌö¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¹¥×¥ê¥ó¥È¤Ë½Ð¤é¤ì¤ì¤Ð¡Ä¡£¥«¥¤¥ä¡ÊÂÀÅÄ³¤Ìé¡Ë¤Ë¥Ü¥³¥Ü¥³¤Ë¡Ä¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤º¤Ï¾¡¤Á¾å¤¬¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤â¤Ç¤¹¤¬¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¥¹¥¿¡¼¥ÈÃÏÅÀ¤ËÎ©¤¿¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¡×
¡¡ÆüËÜ¤Î¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤È¤ÎÂÐÀï¤Î´ê¤¤¤Ä¤Ä¡¢¤Þ¤º¤Ï¤½¤Î¾ì½ê¤Ø¡££²ÆüÌÜ°Ê¹ß¤â³èÌö¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ò½Å¤Í¤ë¡£