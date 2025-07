スターダストプロモーション所属のダンス&ボーカルグループ・LEONAGE(※=ストローク付きのオー)が、自身の公式サイトにて、8月31日をもって解散すると発表した。発表で「メンバー・スタッフ一同、今後の活動について話し合いを重ねました結果、それぞれのメンバーが新たな道を進むことが最善であるという結論に至りました」といきさつを説明。また「樋口琥大につきましては、コンプライアンス違反が発覚したため、2025年7月30日付でマネジメント契約を解除いたしましたことをご報告させていただきます」とも報告した。

さらに、解散にともない、8月6日に予定していた2nd Single「Pirate」の発売を中止に。予約した人に返金対応することを説明した。また、ファンクラブ「PAOJU」(※=ストローク付きのオー)も8月31日で閉鎖に。会費の返金は「詳細が決まり次第、追って公式サイト、公式Xおよび公式インスタグラムにてご案内いたします」と呼びかけた。「バースデーメール」は、7月30日をもって全配信を停止。8月25日の「SHOU 18th Birthday Live Streaming『しょうの別荘』」、9月27日の「竹内雄大1st Fan Meeting竹内コーポレーション株主総会」、9月27日の「蒼井嵐樹21th Birthday Event『らんじゅのあんしつ』」も中止に。最後に「日頃より応援いただいている皆様に、突然このようなお知らせをさせていただきますこと深くお詫び申し上げます」と謝罪した。同グループは7月26日、「メンバーのコンプライアンス違反が発覚したため」としてリリースイベントの中止を発表。その前日の25日、8月16日に出演予定だった『EBiDAN THE LIVE 2025 HOTEL NINE STAR』のシューティングアクトを「都合により出演キャンセルとなりました」と伝えていた。LEONAGEは、2025年2月22日に結成。YU-DAI(竹内雄大)、RANJU(蒼井嵐樹)、KOO(樋口琥大)、SHOU(臼杵将一朗)、RION(畠山理温)の5人組。デビューシングル「Never Go Back」が4月23日に発売された。