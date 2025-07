◆ENHYPEN、ファンと近距離交流

【モデルプレス=2025/07/31】グローバルグループ・ENHYPEN(エンハイプン)が31日、都内にて開催されたマリオット・インターナショナルのイベント「Meet ENHYPEN:A Special Talk Event for Marriott Bonvoy Members」に登壇。ファンと近距離でゲームやQ&Aコーナーを楽しんだ。大きな歓声と拍手の中で登場したメンバーたち。JUNGWON(ジョンウォン)は「皆さんとこんなに近くで会えて本当に嬉しいです。今日は一緒に素敵な思い出を作りましょう」と日本語で挨拶するなど、ファンとの近い距離でイベントができることに喜びを見せた。

◆HEESEUNG、旅行先でバスケの大会に?

◆ENHYPEN、多彩なゲーム楽しむ

◆ENHYPEN、ファンからの質問に回答

まずは過去・現在・未来をテーマにしたトークセッションからスタート。今までメンバーと一緒に行った場所で最も思い出に残っているところを聞かれたNI-KI(ニキ)は「海外も含めてですか?」とMCに質問するも「…広島」と結局日本国内を選び、会場を笑いの渦に。「僕は岡山県出身なので、ツアーを通じて広島県に行ったことが一番思い出に残っています」と故郷に近い場所でのコンサートだったからだと理由も説明した。「日本に来て一番楽しみにしていることは?」という質問を受けたSUNOO(ソヌ)は、「日本のご飯が大好きなので、今ご飯がとても楽しみです」とキュートに返答。特におにぎりが好きだと笑顔で明かしていた。「ENHYPENとしてこれから挑戦してみたいこと」というテーマには、SUNGHOON(ソンフン)が「どうすればENGENE(エンジン/ファンの愛称)の皆さんとより親しくなることができるのか、またENGENEの皆さんとどうすればより繋がることができるのか、そういったことを常に研究しながら、僕たちは新しい音楽をENGENEの皆さんに見せていくというのが目標です」と真っ直ぐ言葉に。HEESEUNG(ヒスン)も「韓国には花道っていう表現があるんですけれども、ENGENEの皆さんとこれからもずっと素敵な思い出を積み重ねていきながら、一緒に花道を歩き続けることができればいいんじゃないかなと思っています」と語っていた。旅についての話題で旅行先でのルーティーンを聞かれたSUNOOは「僕はあまり出かけない方なんですけれども、旅行で来たのであれば、美味しいお店、そういったところに行くと思います。でもできればホテルでゆっくりしたいので、ホテルの部屋の中でNetflixを観ながら休むと思います」と回答。一方「自由に旅ができるならどこに行ってどんなことをしたい?」と聞かれたHEESEUNGは「僕はバスケが好きなんですね。なのでバスケのレッスンを受けて、それで大会に出たいなと思いました」と予想外の回答を繰り出し、メンバーたちを笑わせていた。続くゲームコーナーでは、まずはメンバーたちが披露するダンスを見て正解がわかったファンが手を挙げて答える“曲当てゲーム”を実施。SUNGHOONが「XO (Only If You Say Yes)」、JAY(ジェイ)が「Bad Desire (With or Without You)」、NI-KIが「No Doubt」の出題者を担い、正解が出た後には1フレーズを全員で踊るというスペシャルな時間もあった。さらに「Bite Me」「Shine On Me」など楽曲タイトルをお題に7人でポーズを合わせる“ポーズ合わせゲーム”、旅の好みがわかる2択クイズなど、盛りだくさんの企画が行われた。ファンからのQ&Aセッションでは、メンバー1人1人に事前に寄せられた個性豊かな質問に回答。1ヶ月の夏休みをもらえたら何をするかという質問を受けたJAKE(ジェイク)は「旅行にたくさん行くと思います。またオーストラリアに行って、メンバーと一緒に旅行したいです」と故郷での旅行を希望。シュノーケリングやスキューバダイビングをしたいとも話していた。これまでさまざまな場所へ訪れたENHYPEN。JAYに「美味しかったご飯、ENGENEにおすすめしたいご飯を教えてください」と質問が飛ぶと、「ナシゴレン」という回答とともに「僕の一番のお気に入りの食べ物はお寿司です」とも告白。さらに「GLAYのTERUさんとこういう話したことあったんですけど…」と寿司は朝食派or夕食派のどちらか会場に逆質問。JAY自身は朝に寿司を食べることもあると明かし、会場を驚かせていた。最後に「グループ内で誰か1人と旅行に行くなら誰とどこへ行く?」と聞かれたJUNGWONは「JAYさんと一緒に冬の札幌に行きたいです」とJAYをチョイス。するとSUNGHOONが「僕も一緒に行こう」とすかさず言い出し笑いを誘い、JUNGWONは「SUNGHOONさんも一緒に(笑)。3人で」「札幌に氷の王国のようなものがあるらしくて、そこに行きたいです」と切り返していた。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】