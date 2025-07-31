ÂæÏÑ¤Ç½÷À¤Î¥¹¥«¡¼¥ÈÆâÅð»£¤Î´ä¼ê¸©¿¦°÷¡¢Èï³²¼Ô¤Ë¼¨ÃÌ¤òµñÈÝ¤µ¤ìÍºáÈ½·è¡½ÂæÏÑ¥á¥Ç¥£¥¢
2025Ç¯7·î30Æü¡¢ÂæÏÑ¥á¥Ç¥£¥¢¡¦Ãæ»þ¿·Ê¹ÌÖ¤Ï¡¢ÂæÏÑ¤ò´Ñ¸÷Ãæ¤Ë½÷À¤Î¥¹¥«¡¼¥È¤ÎÃæ¤òÅð»£¤·¤¿¤È¤·¤ÆÂáÊá¡¦µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿´ä¼ê¸©¤Î¸øÌ³°÷¤ÎÃË¤¬¸½ÃÏºÛÈ½½ê¤«¤éÍºáÈ½·è¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤òÊó¤¸¤¿¡£
µ»ö¤Ï¡¢´ä¼ê¸©ÇÀÎÓ¿å»ºÉô¤Î¸øÌ³°÷¤ÎÃË¡Ê33¡Ë¤¬ÂæÏÑ¤òÎ¹¹ÔÃæ¤À¤Ã¤¿6·î9Æü¤Ë¡¢ÂæËÌ»Ô¤Î¥á¥È¥íÃæ»³±Ø¤Ç¥«¥á¥é¤ò»È¤Ã¤ÆÁ°Êý¤ÎÂæÏÑ¿Í½÷À¤Î¥¹¥«¡¼¥È¤ÎÃæ¤òÅð»£¤·¤¿µ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤È¾Ò²ð¡£ÃË¤Ï·Ù»¡¤Î¼è¤êÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡Ö½÷À¤ÎµÓ¤¬ºÙ¤¯¤ÆÌÜ¤òÎ¥¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤áÈÈ¹Ô¤ËµÚ¤ó¤À¡×¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¸åµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢»ÎÎÓÃÏÊýºÛÈ½½ê¤¬¤³¤Î¤Û¤É¡ÖÈï¹ð¤Î¹Ô°Ù¤ÏÈï³²¼Ô¤Î¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤òÃø¤·¤¯¿¯³²¤·¡¢Àº¿ÀÅª¶ìÄË¤òÍ¿¤¨¤¿¡£Èï¹ð¤Ï¼¨ÃÌ¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢Èï³²¼ÔÂ¦¤Î°Õ¸þ¤Ë¤è¤ê¼¨ÃÌ¤ÏÀ®Î©¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢ÃË¤¬ÈÈ¹Ô¤òÇ§¤á¤¿¤³¤È¤ò¼àÎÌ¤·¤ÆÄ¨Ìò4¥«·î¡¢¤Þ¤¿¤ÏÈ³¶â12ËüÂæÏÑ¥É¥ë¡ÊÌó60Ëü±ß¡Ë¤ÎÍºáÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤¿¤È¾Ò²ð¡£°ìÊý¤Ç¡¢ÂæÏÑ¤Î¼Ò²ñ¼£°Â¤òÍð¤·¤¿Â¾¤ÎµÏ¿¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ú¤Â³¤¼Ò²ñ¤Î°ÂÁ´¤ò¶¼¤«¤¹¾Úµò¤â¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÉþÌò¤Þ¤¿¤Ï¼áÊü¸å¤Î¹ñ³°ÄÉÊü¤ÏÉÔÍ×¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
µ»ö¤Ï¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´ä¼ê¸©Ä£¤¬¸ø¤Ë¼Õºá¤·¡¢ÃË¤ËÂÐ¤·¤Æ½èÊ¬¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¶¯Ä´¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£¡ÊÊÔ½¸¡¦ËÝÌõ/Àî¿¬¡Ë