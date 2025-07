7人組ボーイグループENHYPENが31日、都内で「マリオット ボンヴォイ戦略発表会」「Meet ENHYPEN A Special Talk Event for Marriott Bonvoy Members」に出席した。

クールな黒スーツ姿で登場。招待されたファンから大きな歓声を浴びた。JAY(23)は「すてきな場所でオシャレな服を着て、またENGENEにお会いできて本当にうれしいです。ワクワクしますね」と日本のファンとの再会を喜んだ。

現在、スタジアムツアー「ENHYPEN WORLD TOUR ’WALK THE LINE’ IN JAPAN −SUMMER EDITION−」を開催中で、今週末には大阪・ヤンマースタジアム長居公演を控える。昨年から続くワールドツアー「WALK THE LINE」の思い出を問われると、JAKE(22)は「京セラドーム公演が思い出深いです。今日はこの後ショーケースがあるけど、こうしてイベントができていることもすてきな思い出です」と振り返り、岡山県出身のNI−KI(19)は「ツアーで広島県に行けたことが思い出に残っています」と語った。

今後の活動について問われると、SUNGHOON(22)は「どうすればENGENE(ファンの総称)とより親しくなれるかを考えながら、新しい音楽を見せていきたいです」と語った。HEESEUNG(23)は「皆さんと思い出を作りながら一緒に花道を歩いていきたい」と、日本のファンへ今後の活躍を誓った。