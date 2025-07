5人組ガールグループ・ILLIT(YUNAH、MINJU、MOKA、WONHEE、IROHA)が、Japan 1st Single「時よ止まれ」のジャケット写真を公開。それに合わせ、Care Bears(ケアベア)とのコラボレーションも発表した。Japan 1st Single「時よ止まれ」の通常盤のジャケット写真には、宝石、二段ベッド、ギター、シャボン玉など愛らしい感性にあふれるイラストが散りばめられている。初回限定盤とセブンネット盤には、部屋で過ごす等身大のILLIT、ユニット盤では幻想的でクールなメンバーの表情が起用された。これまで10代の遊び心を刺激し続けたILLITならではの、ユーモアが効いたクリエイティブとなっている。

「製造限定Care Bears」盤では、白いワンピースをまとったメンバーのビジュアルとともに、5体のカラフルなCare Bearsキャラクターがデザインされている。5体のCare Bearsは、ILLITメンバーが書き下ろしたぬいぐるみをかぶっており、ILLITとのシナジーを最大限に表現。世界中で愛され、誕生から間もなく45周年を迎えるCare Bearsを取り入れた今作は、トレンドセッターとしてのILLITの感度の高さを改めて実証した。Japan 1st Single「時よ止まれ」は、率直でまっすぐな少女たちのきらめきとはかない青春が盛り込まれた作品となっており、新たな日本オリジナル曲「時よ止まれ」「Topping」の2曲に加え、3rdミニアルバム『bomb』タイトル曲「Billyeoon Goyangi(Do the Dance)」の日本語バージョンや、TikTokを中心にバイラルを起こしロングヒットを起こした日本オリジナル曲「Almond Chocolate」まで、全4曲が収録される。トラックリストでは、Z世代のトレンドを生み出すクリエイター、紫今と乃紫が制作に参加したことが話題となっている。また、8月11日にはクエスチョンマークで暗示されたスペシャルな予定、31日にはMVティザー、9月1日にはMVが公開される。ILLITは日本デビューに先立ち、初のファンコンサート『2025 ILLIT GLITTER DAY IN JAPAN』を8月10日、11日に神奈川・ぴあアリーナMMで、9月3日、4日には大阪・大阪城ホールで開催する。9月14日には『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025』への出演も決定している。