NCT 127、NCT DREAM、WayVらに続く"NCT最後のユニット"として2024年2月に正式デビューした、日本人4名・韓国人2名からなる6人組ボーイズグループ・NCT WISH。

11月からは韓国・仁川公演を皮切りに、日本7都市を含む初の単独ツアー「NCT WISH 1st CONCERT TOUR INTO THE WISH : Our WISH」も幕を開けるなど、アジアにおけるファンダムも拡がり続けている。デビューから1年以上が経ち、著しい成長見せる中、2ndミニアルバム「poppop」(2025年4月14日発売)のカムバック期には、韓国人メンバーのSION(シオン)とJAEHEE(ジェヒ)が、韓国の国民的お笑い番組「ギャグコンサート」に出演し、貴重な"ノリツッコミ"を披露した。

韓国で25年間にわたって親しまれている「ギャグコンサート」は、人気コメディアンが公開コントを繰り広げるお笑いショー。2024年9月には、日本の吉本興業とタッグを組み、"日韓対抗戦"と銘打った「ギャグコンサートin JAPAN」が初開催された。今年も9月3日(水)に、吉村崇(平成ノブシコブシ)や5GAP、ネルソンズにエルフといった日本の人気芸人が出演する同イベントが2年連続で日本開催されるとあって注目を集めている。

本家・韓国の「ギャグコンサート」には、これまでにもTWICEのMINA(ミナ)&SANA(サナ)や、LE SSERAFIMのSAKURA(サクラ)とHUH YUNJIN(ホ・ユンジン)ら、多くのK-POPアイドルが出演し、人気コメディアンたちとコラボを繰り広げてきた。そして今回、8月3日(日)にKBS Worldにて日本初放送される第1118回では、NCT WISHのリーダーでもあるシオンとジェヒが生コントにチャレンジした。

観客参加型のものから"恋愛あるある"のネタまで、番組内の多彩なコーナーの中から2人がサプライズ登場したのが、とある交番に個性豊かなキャラクターが次々と訪れ、騒動を繰り広げる"深谷(シムゴク)交番"のコーナーだ。

人気アイドルの登場に会場からは大歓声が湧き上がり、酔っ払いのキャラクターを演じていた女性コメディアンのイ・スギョンも思わず素に...。一方のシオンとジェヒは、"理想のタイプは面白い人"というスギョンの期待に応えるためギャグを披露。その出来栄えには、スギョンが膝から崩れ落ちながら大爆笑する場面もあり、思わぬギャグセンスの良さを発揮していた。

さらには、シオンがナチュラルに"ヌナ(親しみを込めて年上女性を呼ぶ「お姉さん」)"と呼んで、スギョンを赤面させたり、「poppop」の一節をパフォーマンスし、キレキレのダンスを披露したりと、アイドルとしての一面もしっかりとアピールし、会場を沸かせるほどのインパクトを残してみせた。

日本を活動拠点としながらも、開幕地となる韓国をはじめアジア各地を巡る初の単独ツアー「NCT WISH 1st CONCERT TOUR INTO THE WISH : Our WISH」で、さらなる飛躍が期待されるタイミングだけに、韓国人メンバーのシオン&ジェヒが"爪痕"を残したギャグコンサートもぜひチェックしておきたい。

