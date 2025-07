サンリオが「シナモロール」の新ブランド「アイシナモロール」の展示会「I.CINNAMOROLL Gallery(アイシナモロール ギャラリー)」を、東京都世田谷区の「二子玉川ライズ スタジオ&ホール」にて開催。

「アイシナモロール」のTV番組・アニメの入場無料ギャラリー展やフォトスポットの設置、限定グッズの販売などが実施されます☆

二子玉川ライズ スタジオ&ホール サンリオ「アイシナモロール」展示会「I.CINNAMOROLL Galleryアイシナモロール ギャラリー)」

開催期間:2025年8月27日(水)〜9月8日(月)

営業時間:10:00〜19:00

入場料:無料

会場:二子玉川ライズ スタジオ&ホール(東京都世田谷区玉川1-14-1)

詳細URL: https://www.sanrio.co.jp/news/spots/in-event-20250731/

※最新情報はアイシナモロール公式Xを確認ください

※営業時間は変更になる場合があります

※館の営業時間とは異なります

二子玉川ライズ スタジオ&ホールにて、サンリオキャラクター「シナモロール」の新ブランド「アイシナモロール」の展示会を開催。

2023年にデビューしたシナモロールの新ブランド「I.CINNAMOROLL(アイシナモロール)」は、人の目より自分自身を大事にして、カラダとココロを大切にする“ご自愛”マインドを持ったちょっぴり大人なキャラクターです。

今回実施されるギャラリーには「アイシナモロール」の紹介コーナーやTBS系で放送中の新感覚のご自愛お料理番組「シナモンと安田顕のゆるドキ☆クッキング」のキッチンスタジオを再現したフォトスポットなどが登場します。

さらに巨大スクリーンでYouTubeアニメ「I.CINNAMOROLL Animation」をのんびり鑑賞できる“ご自愛”スペースなど「アイシナモロール」の世界観が楽しめるのもポイント。

浮き輪やサングラスなど“夏”をテーマにした「I.CINNAMOROLL Gallery」限定デザイングッズの販売も予定されています☆

「I.CINNAMOROLL Gallery」の見どころ

会場には「アイシナモロール」の紹介コーナーをはじめ、 “夏”をテーマに「サングラス、浮き輪」などの貸し出しアイテムを使って「アイシナモロール」との記念撮影ができるフォトスポットなどを複数設置。

TV番組「シナモンと安田顕のゆるドキ☆クッキング」をテーマにした「ゆるドキ☆クッキング」コーナーでは名言の展示やお料理年表、

YouTubeアニメ「I.CINNAMOROLL Animation」のコーナーでは世界観や映像を楽しむことができる“ご自愛”スペースなどがあります。

さらにギャラリーへ来場された方には、数量限定の紙素材丸形うちわを配布。

表面は「I.CINNAMOROLL Gallery」をデザイン、裏面はこれまでSNSで展開してきた「ご自愛語録」3種のうちいずれかをデザインしたうちわがプレゼントされます。

※うちわの配布は⼀⼈につき1回限りです

※絵柄は選べません

※なくなり次第配布終了となります

限定デザイングッズ

夏をのんびり過ごす「アイシナモロール」のデザインをメインとした、ギャラリー限定のグッズを販売。

アクリルスタンド、缶バッジ、ステッカー、トートバッグ、マグカップ、イラストカードの全21種が展開されます。

物販コーナー出口には、自身の“ご自愛”方法について自由に語り、共有できるメッセージボードが設置される予定です。

アクリルスタンド

価格:880円(税込)

フルーツを使ったジュースを飲む「アイシナモロール」をデザインしたアクリルスタンド。

ピンク色のサングラスを頭に乗せた、爽やかなデザインがポイントです。

缶バッジ

価格:各550円(税込)

種類:全3種

鮮やかなカラーに仕上げられた、ラウンドタイプの缶バッジ。

全3種類の中から好きなデザインを選べます。

ステッカー

価格:各550円(税込)

種類:全3種

スマートフォンや手持ちの雑貨などのデコレーションにぴったりなステッカー。

音楽を楽しむ姿や浮き輪に乗ってリラックスするシーンが落とし込まれています。

トートバッグ

価格:3,300円(税込)

種類:全2種

「アイシナモロールギャラリー」のロゴが入ったトートバッグ。

マリンテイストあふれる、夏のお出かけにぴったりなグッズです。

マグカップ

価格:1,980円(税込)

種類:全2種

海をイメージさせる、爽やかなライトブルーカラーを取り入れたマグカップ。

「アイシナモロール」の様々な表情が楽しめるデザインとアップの2種類がラインナップされます。

イラストカード

価格:各275円(税込)

種類:全10種

YouTubeアニメ「I.CINNAMOROLL Animation」のワンシーンやイベントアートを使用したイラストカード。

四季を体感する「アイシナモロール」やスイーツを楽しむ場面など全10種類が展開されます。

「I.CINNAMOROLL(アイシナモロール) 」キャラクター紹介

名前:I.CINNAMOROLL(アイシナモロール)

決め台詞:(自分のこと、もっと)あいしな?

とある都市に降り立ち、いろいろあったのちに自立した「シナモロール」

この世界で出会った甘えんぼうなお友だち「ミルク」と一緒にのんびりと暮らしています。

人の目より、自分の目。

ほんとうに大切なことだけを大事にしています。

みんなに羨ましがられるキラキラした毎日じゃなくても、お昼寝したり、遊んだり、試行錯誤したり・・・。

「ちゃんとしなきゃ」と思っていたけど、ちょっと肩の力が抜けているくらいがちょうどいいのかも?

見て、撮って楽しめる「アイシナモロール」にフィーチャーした今夏限定開催の展示会。

二子玉川ライズ スタジオ&ホールにて2025年8月27日より開催される「I.CINNAMOROLL Gallery」の紹介でした☆

© 2025 SANRIO S/T 著作株式会社サンリオ

