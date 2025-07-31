「THQ Nordicデジタルショーケース2025」8月2日開催！ 「The Eternal Life of Goldman」新ティザー公開
THQ Nordic Japanは、「THQ Nordicデジタルショーケース2025」のオンライン配信を日本時間8月2日4時より実施する。本日7月31日にショーケースの目玉の1つ「The Eternal Life of Goldman」の新ティザー映像が公開された。
新ティザーでは息をのむような風景を駆け抜け、不気味な廃墟や怪しいクリーチャーたちを振り切る、壮大な冒険の様子を確認できる。【The Eternal Life of Goldman | "Where is it all going?"】
「THQ Nordicデジタルショーケース2025」では、様々なタイトルの最新情報が一挙公開。新発表も予定されている。
「The Eternal Life of Goldman」の他にも、ダークファンタジーからアクション満載のレースゲームまで、多様なラインナップのアップデートが届けられる。
「THQ Nordicデジタルショーケース2025」
配信日時（日本時間）：8月2日4時～開始予定
【配信予定タイトル（一部抜粋）】
・Gothic 1 Remake
・Titan Quest II
・REANIMAL
・The Eternal Life of Goldman
・Wreckfest 2
ほか多数
【視聴リンク（公式配信）】
□YouTubeのページ
□Twitchのページ
□Steamのページ
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