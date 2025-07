【「The Eternal Life of Goldman」新ティザー】 7月31日 公開 【THQ Nordicデジタルショーケース2025】 8月2日4時(日本時間)~配信開始予定

THQ Nordic Japanは、「THQ Nordicデジタルショーケース2025」のオンライン配信を日本時間8月2日4時より実施する。本日7月31日にショーケースの目玉の1つ「The Eternal Life of Goldman」の新ティザー映像が公開された。

新ティザーでは息をのむような風景を駆け抜け、不気味な廃墟や怪しいクリーチャーたちを振り切る、壮大な冒険の様子を確認できる。

【The Eternal Life of Goldman | "Where is it all going?"】

「THQ Nordicデジタルショーケース2025」では、様々なタイトルの最新情報が一挙公開。新発表も予定されている。

「The Eternal Life of Goldman」の他にも、ダークファンタジーからアクション満載のレースゲームまで、多様なラインナップのアップデートが届けられる。

「THQ Nordicデジタルショーケース2025」

配信日時(日本時間):8月2日4時~開始予定

【配信予定タイトル(一部抜粋)】

・Gothic 1 Remake

・Titan Quest II

・REANIMAL

・The Eternal Life of Goldman

・Wreckfest 2

ほか多数

【視聴リンク(公式配信)】

□YouTubeのページ

□Twitchのページ

□Steamのページ

(C) Valve Corporation. Steam logo are trademarks and/or registered trademarks of Valve Corporation in the U.S. and/or other countries.

※会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。