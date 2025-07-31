miwa¡¢¤³¤³¤À¤±¤ÎÆÃÊÌÊÔÀ®¡õ³Ú¶Ê¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ç¤ª¤¯¤ë¡ãmiwa CLASSIC¡ä5²óÌÜ¤Î³«ºÅ·èÄê
miwa¤¬¡¢¡ãmiwa CLASSIC¡äµÇ°¤¹¤Ù¤5²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
2025Ç¯3·î3Æü¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡Øguitarissimo¡Ù¤ÎºÆ¸½¥é¥¤¥Ö¡¢¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ømiwa¡Ù¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ê¤É¡¢¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¤ò²Ú¤ä¤«¤ËºÌ¤ë³èÆ°¤òÅ¸³«¤·¡¢ËÜ¥é¥¤¥Ö¤Ï¤½¤ó¤Ê1Ç¯´Ö¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤È¤Ê¤ë¡£
¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ê¥Ð¥ó¥ÉÊÔÀ®¤È³Ú¶Ê¤Î¥ê¥¢¥ì¥ó¥¸¡¢¥Ô¥å¥¢¤Êµ±¤¤òÊü¤ÁÂ³¤±¤ë²ÎÀ¼¤¬¸òºø¤¹¤ëìÔÂô¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò¤¼¤ÒÂÎ¸³¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
◾️¡ãmiwa Billboard Live Tour 2025 ¡Èmiwa CLASSIC ¹¡É¡ä
¡¦¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¥é¥¤¥ÖÂçºå¡Ê1Æü2²ó¸ø±é¡Ë
2025Ç¯11·î22Æü¡ÊÅÚ¡Ë
1st¥¹¥Æ¡¼¥¸ ³«¾ì15:00 ³«±é16:00 / 2nd¥¹¥Æ¡¼¥¸ ³«¾ì18:00 ³«±é19:00
¡¦¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¥é¥¤¥Ö²£ÉÍ¡Ê1Æü2²ó¸ø±é¡Ë
2025Ç¯11·î24Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë
1st¥¹¥Æ¡¼¥¸ ³«¾ì15:00 ³«±é16:00 / 2nd¥¹¥Æ¡¼¥¸ ³«¾ì18:00 ³«±é19:00
¡¦¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¥é¥¤¥ÖÅìµþ¡Ê1Æü2²ó¸ø±é¡Ë
2025Ç¯11·î30Æü¡ÊÆü¡Ë
1st¥¹¥Æ¡¼¥¸ ³«¾ì15:00 ³«±é16:00 / 2nd¥¹¥Æ¡¼¥¸ ³«¾ì18:00 ³«±é19:00
¢¡¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó
¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â ¡¡¢¨°û¿©Âå¶âÊÌ
¡¦Âçºå
BOX¥·¡¼¥È \20,900¡Ê¥Ú¥¢ÈÎÇä¡Ë
S»ØÄêÀÊ \9,900
R»ØÄêÀÊ \8,800
¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥·¡¼¥È \8,300¡Ê1¥É¥ê¥ó¥¯ÉÕ¡Ë
¡¦²£ÉÍ
DX¥·¡¼¥È¥«¥¦¥ó¥¿¡¼ \9,900
S»ØÄêÀÊ \9,900
R»ØÄêÀÊ \8,800
¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥»¥ó¥¿¡¼¥·¡¼¥È \9,400¡Ê1¥É¥ê¥ó¥¯ÉÕ¡Ë
¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥µ¥¤¥É¥·¡¼¥È \8,300¡Ê1¥É¥ê¥ó¥¯ÉÕ¡Ë
¡¦Åìµþ
DX¥·¡¼¥ÈDuo \22,000¡Ê¥Ú¥¢ÈÎÇä¡Ë
Duo¥·¡¼¥È \20,900¡Ê¥Ú¥¢ÈÎÇä¡Ë
DX¥·¡¼¥È¥«¥¦¥ó¥¿¡¼ \11,000
S»ØÄêÀÊ \9,900
R»ØÄêÀÊ \8,800
¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥·¡¼¥È \8,300¡Ê1¥É¥ê¥ó¥¯ÉÕ¡Ë
¢¡È¯ÇäÆü
2025Ç¯8·î25Æü¡Ê·î¡Ë19:00¡Á8·î31Æü¡ÊÆü¡Ë23:59¡ámiwa FC¡Öyaneura-no-neko¡×Àè¹ÔÃêÁª¡Êe+¡Ë
2025Ç¯9·î5Æü¡Ê¶â¡ËÀµ¸á12:00¡áClub BBL²ñ°÷¡¦Ë¡¿Í²ñ°÷Àè¹Ô¡Ê¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¥é¥¤¥Ö¡Ë
2025Ç¯9·î12Æü¡Ê¶â¡ËÀµ¸á12:00¡á¥²¥¹¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦°ìÈÌÈ¯Çä¡Ê¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¥é¥¤¥Ö¡¿e+¡Ë
¡ö¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¥é¥¤¥Ö¸ø¼°HP¤ª¤è¤Óe+¡Ê¥¤¡¼¥×¥é¥¹¡Ë¤Ë¤Æ¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ö¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¥é¥¤¥Ö¸ø¼°HP¤Ç¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¯ºÝ¤Ë¤ÏHH cross ID¤Ø¤ÎÅÐÏ¿¡ÊÌµÎÁ¡Ë¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡öHH cross ID¤È¤ÏºåµÞºå¿À¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤¬Äó¶¡¤¹¤ëÍÍ¡¹¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¡¢
¤Ò¤È¤Ä¤ÎID¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤ÎID¤Ç¤¹¡£¡Êhttps://www.hhcross.hankyu-hanshin.jp/ »²¾È¡Ë
¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¥é¥¤¥Ö¸ø¼°HP¡§https://www.billboard-live.com/
¢§¸ø±é¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¥é¥¤¥ÖÅìµþ¡§03-3405-1133
¢©107-0052ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä9ÃúÌÜ7ÈÖ4¹æ Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥Æ¥é¥¹4F
¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¥é¥¤¥Ö²£ÉÍ¡§0570-05-6565
¢©231-0003 ¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÃæ¶èËÌÃçÄÌ5 ÃúÌÜ57 ÈÖÃÏ2 KITANAKA BRICK¡õWHITE 1F
¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¥é¥¤¥ÖÂçºå¡§ 06-6342-7722
¢©530-0001ÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶èÇßÅÄ2ÃúÌÜ2ÈÖ22¹æ ¥Ï¡¼¥Ó¥¹PLAZA ENT B2