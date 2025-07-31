NISA¤ÇÇã¤¨¤ë!! ¥ª¥ë¥«¥ó¡¦S&P500¤¬¶ìÀï¤·¤¿¾åÈ¾´ü¤Ç¤â¹¥À®ÀÓ¤À¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¥É10Áª
2025Ç¯¾åÈ¾´ü¤Ï¡¢ÊÆ¥É¥ë°Â¡¦±ß¹â¤Î¿Ê¹Ô¤ä¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤ò½ä¤ëÉÔÆ©ÌÀ´¶¤Ê¤É¤Ç¡¢¥ª¥ë¥«¥ó¡ÊÁ´À¤³¦³ô¼°¡Ë¤äS&P500¥Õ¥¡¥ó¥É¤ÎÀ®ÀÓ¤¬¿¤ÓÇº¤ó¤À´ü´Ö¤Ç¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢ÊÆ¥É¥ë»ñ»º°Ê³°¤ò¼ç¤ÊÅê»ñÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¥É¤ä¡¢¥Æ¡¼¥ÞÀ¤Î¶¯¤¤¥Õ¥¡¥ó¥É¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¥É¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ÊÁ°¤Îµ»ö¤Ë°ú¤Â³¤¡¢SBI¾Ú·ôÅê»ñ¾ðÊóÉô¤Î¥·¥Ë¥¢¡¦¥Õ¥¡¥ó¥É¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦Àî¾å²í¿Í¤µ¤ó¤Ë2025Ç¯¤Î¾åÈ¾´ü¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Ä¤Ä¡¢6¥õ·î¹¥À®ÀÓ¥Õ¥¡¥ó¥É¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¿·NISA 2Ç¯ÌÜ¡¡È¾Ç¯´Ö¤Î¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ï¡©
¿·NISA2Ç¯ÌÜ¤ÎÈ¾Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯¾åÈ¾´ü¤È¤Ê¤ëÈ¾Ç¯´Ö¤Î¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢ÆüÊÆ¤Î³ô¼°»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢3·î¤«¤é4·î¤Ë¤«¤±¤ÆÊÆ¹ñ¤Î´ØÀÇÀ¯ºö¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔÆ©ÌÀ´¶¤Ê¤É¤«¤éÂçÉý²¼Íî¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ï²óÉü´ðÄ´¤ò¶¯¤á¤¿¤¿¤á¡¢6¥õ·î´Ö¤Ç¤Î¼çÍ×³ô²Á»Ø¿ô¡ÊÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¡¢S&P500¡Ë¤Ï¾®Éý¾å¾º¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÆ¥É¥ë·ú¤Æ»ñ»º¤¬½Å¤·¤Ë¡© ¥ª¥ë¥«¥ó¡¦S&P500¤ÎÄäÂÚÍýÍ³
°ÙÂØ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ·ÐºÑ¤ÎÉÔÆ©ÌÀ´¶¤äÍø²¼¤²´ÑÂ¬¤Î¹â¤Þ¤ê¤Ê¤É¤«¤é±ß¹â¥É¥ë°Â¤¬¿Ê¤ß¤Þ¤·¤¿¡£Åê»ñ¿®Â÷¤Ë¤ª¤±¤ë´ð½à²Á³Û¤Î·×»»¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¥É¥ë±ßTTM¥ì¡¼¥È¡Ê°ÙÂØ¥ì¡¼¥È¤Î´ð½àÃÍ¡¢Åê»ñ¿®Â÷¤Î²Á³Ê¤ò½Ð¤¹¤È¤¤Ê¤É¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¡Ë¤Ç¸«¤ë¤È¡¢2024Ç¯12·îËö¤Î158±ß18Á¬¤«¤é2025Ç¯6·îËö¤Ï144±ß81Á¬¤È¤Ê¤ê¡¢È¾Ç¯´Ö¤Ç13±ß37Á¬²¼Íî¤·¡¢8.45¡ó¤Î²¼ÍîÎ¨¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¥æ¡¼¥í±ßTTM¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥É¥ë±ß¤È¤ÏÆ°¤¤¬°Û¤Ê¤ê¾å¾º¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¿ÞÉ½1¡Ë¡£¤³¤¦¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ÊÆ¥É¥ë·ú¤Æ»ñ»º¤Î¹½À®Èæ¤¬¹â¤¤¥Õ¥¡¥ó¥É¤Û¤É¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬ÁêÂÐÅª¤Ë¿¤ÓÇº¤ó¤À6¥õ·î´Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿ÞÉ½1¡¡2025Ç¯¾åÈ¾´ü¡¡¥É¥ë±ß¡¦¥æ¡¼¥í±ß¤Î¿ä°Ü ¡Ê2024/12/30¡Á2025/6/30¡Ë ¢¨QUICK¥Ç¡¼¥¿¤ò¤â¤È¤ËSBI¾Ú·ôºîÀ®
¶ñÂÎÅª¤ËNISA¤Ç¿Íµ¤¤Î¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î6¥õ·î¥ê¥¿¡¼¥ó¤ò¸«¤ë¤È¡¢eMAXIS Slim Á´À¤³¦³ô¼°¡Ê¥ª¡¼¥ë¡¦¥«¥ó¥È¥ê¡¼¡Ë¡Ê°Ê²¼¡¢¥ª¥ë¥«¥ó¡Ë¤Ï¢¥0.67¡ó¡¢eMAXIS Slim ÊÆ¹ñ³ô¼°¡ÊS&P500)¡Ê°Ê²¼¡¢S&P500¡Ë¤Ï¢¥4.84¡ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥ª¥ë¥«¥ó¤Ï75.5¡ó¤¬ÊÆ¥É¥ë·ú¤Æ»ñ»º¡¢S&P500¤Ï100¡ó¤¬ÊÆ¥É¥ë·ú¤Æ»ñ»º¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ê2025Ç¯4·î25Æü»þÅÀ¡Ë¡£
ÊÆ¥É¥ë·ú¤Æ»ñ»º¤¬100¡ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëS&P500¤ËÅê»ñ¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¡¢³ô¼°»Ô¾ì¤¬²óÉü¤·¤¿5·î°Ê¹ß¤Ç¤â¥Õ¥¡¥ó¥É¤ÎÉ¾²Á³Û¤¬¿¤ÓÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤é¤ì¤¿Êý¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¥ª¥ë¥«¥ó¡¦S&P500¤¬¶ìÀï¤·¤¿¾åÈ¾´ü¤Ç¤â¹¥À®ÀÓ¤À¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ï¡©
º£²ó¤Ï¥ª¥ë¥«¥ó¤äS&P500¤¬¶ìÀï¤·¤¿È¾Ç¯´Ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¹¥À®ÀÓ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¥É¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Þ¤¹¡£SBI¾Ú·ô¼è¤ê°·¤¤¤ÎNISA¤ÇÇã¤¨¤ë6¥õ·î¹¥À®ÀÓ¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ï¿ÞÉ½2¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¿·NISA1Ç¯ÌÜ¡Ê2024Ç¯¡Ë¤Î¥ê¥¿¡¼¥ó¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î¥³¥é¥à¤Ïµ»öËöÈø¤Î¥ê¥ó¥¯¤è¤ê¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£¾å°Ì¥Õ¥¡¥ó¥É¤ÎÂçÈ¾¤¬ÊÆ¹ñ³ô¼°¥Õ¥¡¥ó¥É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿2024Ç¯¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢2025Ç¯¤Ï¤¬¤é¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿ÞÉ½2¡¡NISA¤ÇÇã¤¨¤ë 6¥õ·î¹¥À®ÀÓ¥Õ¥¡¥ó¥É¡¡¢¨NISA¡¦À®Ä¹Åê»ñÏÈÂÐ¾Ý¥Õ¥¡¥ó¥É¡ÊSBI¾Ú·ô¥Í¥Ã¥È¼è¤ê°·¤¤¡Ë¤ò6¥õ·î¥ê¥¿¡¼¥ó½ç¤ËÉ½¼¨¡Ê2025Ç¯6·îËö´ð½à¡Ë¡¢¶â¡Ê¥´¡¼¥ë¥É¡Ë¥Õ¥¡¥ó¥É¡¢Æ±¤¸Åê»ñ½õ¸À²ñ¼Ò¤Ë¤è¤ë¹ñÆâ¾®·¿³ô¥Õ¥¡¥ó¥É¡¢Æ±¤¸¥Þ¥¶¡¼¥Õ¥¡¥ó¥É¤ËÅê»ñ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ï¡¢6¥õ·î¥ê¥¿¡¼¥ó¤Î¥È¥Ã¥×¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î¤ß¤òÉ½¼¨¡¢¾åµ¤Ï²áµî¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ê¡¢¾Íè¤Î±¿ÍÑÀ®²Ì¤òÊÝ¾Ú¤Þ¤¿¤Ï¼¨º¶¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó
2025Ç¯¾åÈ¾´ü¡¢¹¥À®ÀÓ¥Õ¥¡¥ó¥É10Áª
10°Ì ¥¤¥¿¥ê¥¢³ô¼°¥Õ¥¡¥ó¥É
¼ç¤È¤·¤Æ¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¶âÍ»¾¦ÉÊ¼è°ú½ê¤Ë¾å¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Þ¤¿¤ÏÆ±¹ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼ç¤Ê»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë´ë¶È¤Î³ô¼°Åù¤ËÅê»ñ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ç¤¹¡£ÁÈÆþ¾å°ÌÌÃÊÁ¤ÏÂç¼êÅÅÎÏ²ñ¼Ò¤Î¥¨¥Í¥ë¡¢Âç¼ê¾¦¶È¶ä¹Ô¤Î¥Ó¡¼¤Ú¥ë¥Ð¥ó¥«¡¢Å·Á³¥¬¥¹Í¢Á÷¤ª¤è¤ÓÃùÂ¢»ÜÀß¤Î±¿±Ä¤ò¹Ô¤¦¥¹¥Ê¥à¡¢Åê»ñ¶ä¹Ô¤Î¥á¥Ç¥£¥ª¥Ð¥ó¥«¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢ºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¤Î¥¤¥ó¥Æ¡¼¥¶¡¦¥µ¥ó¥Ñ¥ª¥í¤Ê¤É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁÈÆþÌÃÊÁ¿ô¤Ï13ÌÃÊÁ¤Ç¤¹¡Ê¢¨¡Ë¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î³ô²Á»Ø¿ô¤Ï3Ç¯´Ö¾å¾º´ðÄ´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÄÌ²ß¥æ¡¼¥í¤¬ÁêÂÐÅª¤Ë·øÄ´¤Ê¤³¤È¤«¤é1Ç¯¡¢3Ç¯¤Ç¤âS&P500¤ò¾å²ó¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
9°Ì ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡¦¥Õ¥£¥ó¥Æ¥Ã¥¯³ô¼°¥Õ¥¡¥ó¥É¡Ê°ÙÂØ¥Ø¥Ã¥¸¤¢¤ê¡¦Ç¯2²ó·è»»·¿¡Ë
º£¸å¤ÎÀ®Ä¹¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¥Õ¥£¥ó¥Æ¥Ã¥¯´ØÏ¢´ë¶È¤Î³ô¼°¤Ê¤É¤ËÅê»ñ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ç¤¹¡£ÁÈÆþ¾å°ÌÌÃÊÁ¤Ï¡¢¶âÍ»¥µ¡¼¥Ó¥¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¥Õ¥£¥ó¥Æ¥Ã¥¯¾Ú·ô¥¢¥×¥ê´ë¶È¤Ç¤¢¤ëÊÆ¹ñ¤Î¥í¥Ó¥ó¥Õ¥Ã¥É¡¦¥Þ¡¼¥±¥Ã¥Ä¡¢¥«¥Ê¥À¤òµòÅÀ¤Ë¥¯¥é¥¦¥É¥Ù¡¼¥¹¤Îe¥³¥Þ¡¼¥¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥·¥ç¥Ã¥Ô¥Õ¥¡¥¤¡¢°Å¹æ»ñ»º¼è°ú¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¶âÍ»¥¤¥ó¥Õ¥éµ»½Ñ¥×¥í¥Ð¥¤¥À¡¼¤ÎÊÆ¹ñ¤Î¥³¥¤¥ó¥Ù¡¼¥¹¡¦¥°¥í¡½¥Ð¥ë¡¢¥Ñ¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¥º¤Ê¤É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁÈÆþÌÃÊÁ¿ô¤Ï41ÌÃÊÁ¤Ç¤¹¡Ê¢¨¡Ë¡£¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó²Á³Ê¤È¤ÎÏ¢Æ°À¤¬¹â¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢É¸½àÊÐº¹¡Ê¥Õ¥¡¥ó¥É¤ÎÃÍÆ°¤¤ÎÂç¤¤µ¤ò¼¨¤¹»ØÉ¸¡£Âç¤¤¤¤Û¤É¥ê¥¿¡¼¥ó¤Î¥Ö¥ì¤¬Âç¤¤¤¡Ë¤¬¤«¤Ê¤êÂç¤¤¤¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ç¤¹¡£1Ç¯¡¦3Ç¯¤Ç¤â¹¥À®ÀÓ¤Î¥Õ¥¡¥ó¥É¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢°ÙÂØ¥Ø¥Ã¥¸¤ÈÊ¬ÇÛ¶â¤¬ÉÔÍ×¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡¦¥Õ¥£¥ó¥Æ¥Ã¥¯³ô¼°¥Õ¥¡¥ó¥É¤¬ÁªÂò»è¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
8°Ì SBIÆüËÜ¾®·¿À®Ä¹³ôÁªÈ´¥Õ¥¡¥ó¥É¡Ê°¦¾Î¡§¥»¥ó¥Ð¥Ä¡Ë
¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ë¤è¤ë´ë¶ÈÄ´ººÎÏ¤ò³è¤«¤·¤ÆÍË¾´ë¶È¤ò¸·Áª¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ç¤¹¡£ÁÈÆþ¾å°ÌÌÃÊÁ¤Ï¡¢¥é¥¤¥º¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥°¥ë¡¼¥×¡¢¥Ü¡¼¥É¥ë¥¢¡¢¼éÃ«Í¢Á÷µ¡¹©¶È¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥¨¥¥¹¥Ñ¡¼¥È¡¢¥ï¥ó¥¥ã¥ê¥¢¤Ê¤É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁÈÆþÌÃÊÁ¿ô¤Ï50ÌÃÊÁ¤Ç¤¹¡Ê¢¨¡Ë¡£
7°Ì ¥À¥¤¥ï¡¦¥Ö¥é¥¸¥ë³ô¼°¥Õ¥¡¥ó¥É
ÃæÄ¹´üÅª¤Ë¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î³ô²Á»Ø¿ô¤Ç¤¢¤ë¥Ü¥Ù¥¹¥Ñ»Ø¿ô¡Ê±ß´¹»»¡Ë¤ò¾å²ó¤ëÅê»ñÀ®²Ì¤òÌÜ»Ø¤¹¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ç¤¹¡£1Ç¯¡¦3Ç¯¤Ç¤Ï¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2025Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤éÎÉ¹¥¤Ê·ÐºÑ´Ä¶¤äÄì·ø¤¯¿ä°Ü¤¹¤ë»ñ¸»²Á³Ê¤Ê¤É¤¬Í×°ø¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ë³ô¼°¤äÄÌ²ß¥ì¥¢¥ë¤¬¾å¾º¤·¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬²óÉü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
6°Ì SMT ¥´¡¼¥ë¥É¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ª¡¼¥×¥ó¡Ê°ÙÂØ¥Ø¥Ã¥¸¤¢¤ê¡Ë
¶â¸½Êª¤ËÅê»ñ¤¹¤ë¾å¾ìÅê»ñ¿®Â÷¾Ú·ô¤ËÅê»ñ¤·¡¢LBMA¶â²Á³Ê¡Ê±ß¥Ø¥Ã¥¸¥Ù¡¼¥¹¡Ë¤ËÏ¢Æ°¤¹¤ëÅê»ñÀ®²Ì¤òÌÜ»Ø¤¹¥Õ¥¡¥ó¥É¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¶â¡Ê¥´¡¼¥ë¥É¡Ë¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ç¤¹¡£±ß¹â¥É¥ë°Â¶ÉÌÌ¤È¤Ê¤Ã¤¿6¥õ·î¤ä1Ç¯¤Ç¤Ï°ÙÂØ¥Ø¥Ã¥¸¤¢¤ê¤¬Í¥°Ì¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢°ÙÂØ¥Ø¥Ã¥¸¤¬ÉÔÍ×¤È¹Í¤¨¤ë¤Ê¤éSMT ¥´¡¼¥ë¥É¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ª¡¼¥×¥ó¡Ê°ÙÂØ¥Ø¥Ã¥¸¤Ê¤·¡Ë¤¬ÁªÂò»è¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
5°Ì ¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥ó¥ÉDAX¡Ê¥É¥¤¥Ä³ô¼°¡Ë
±ß´¹»»¤Î¥É¥¤¥Ä³ô²Á»Ø¿ô¡ÊDAX¡Ë¤ÎÆ°¤¤ËÏ¢Æ°¤¹¤ëÅê»ñÀ®²Ì¤òÌÜ»Ø¤¹¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ç¤¹¡£ÁÈÆþ¾å°ÌÌÃÊÁ¤Ï²¤½£ºÇÂç¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢³«È¯²ñ¼Ò¤ÎSAP¡¢ÅÅµ¤¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥·¡¼¥á¥ó¥¹¡¢À¤³¦Í¿ô¤Î¶âÍ»¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¢¤ë¥¢¥ê¥¢¥ó¥Ä¡¢¥É¥¤¥Ä¥Æ¥ì¥³¥à¡¢¹Ò¶õ±§Ãè´ë¶È¤Î¥¨¥¢¥Ð¥¹¤Ê¤É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁÈÆþÌÃÊÁ¿ô¤Ï40ÌÃÊÁ¤Ç¤¹¡Ê¢¨¡Ë¡£¥É¥¤¥Ä³ô¼°¤ÏÄÌ²ß¥æ¡¼¥í¤Î¾å¾º¤â¤¢¤Ã¤Æ1Ç¯¡¦3Ç¯¤Ç¤âS&P500¤ò¾å²ó¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
4°Ì ¸·Áª¥¸¥ã¥Ñ¥ó
Í¥¤ì¤¿·Ð±Ä¼Ô¤Î¼Á¡¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¡¢¿·¤·¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ëÅù¤Ë¤è¤ê´ë¶È²ÁÃÍ¤ÎÁýÂç¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë´ë¶È¤ÎÃæ¤«¤é¡¢20ÌÃÊÁÄøÅÙ¤Ë¸·Áª¤·¤ÆÅê»ñ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ç¤¹¡£ÁÈÆþ¾å°ÌÌÃÊÁ¤ÏIHI¡¢¥½¥Ë¡¼¥°¥ë¡¼¥×¡¢ÆüËÜ¥¢¥Ó¥ª¥Ë¥¯¥¹¡¢ÆüËÜÅÅµ¤¡¢³ÚÅ·¶ä¹Ô¤Ê¤É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁÈÆþÌÃÊÁ¿ô¤Ï21ÌÃÊÁ¤Ç¤¹¡Ê¢¨¡Ë¡£
3°Ì Åìµþ³¤¾å¡¦±§Ãè´ØÏ¢³ô¼°¥Õ¥¡¥ó¥É¡Ê°ÙÂØ¥Ø¥Ã¥¸¤¢¤ê¡Ë
¹â¤¤µ»½ÑÎÏ¤ä¶¥ÁèÎÏÅù¤ò»ý¤Ä±§Ãè´ØÏ¢´ë¶È¤Î³ô¼°Åù¤ËÅê»ñ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÈÆþ¾å°ÌÌÃÊÁ¤Ï¡¢¥Ó¥Ã¥°¥Ç¡¼¥¿²òÀÏ¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤òÄó¶¡¤¹¤ëÊÆ¹ñ¤Î¥Ñ¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¥º¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¸ø¶¦°ÂÁ´¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼´ë¶È¤Î¥¢¥¯¥½¥ó¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥×¥é¥¤¥º¡¢¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎËÉ±Ò¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥¿¥ì¥¹¡¢¸÷ÄÌ¿®¤È»º¶ÈÍÑ¥ì¡¼¥¶¡¼À½ÉÊ¤¬¼çÎÏ¤ÎÊÆ¹ñ´ë¶È¤Ç¤¢¤ë¥ë¥á¥ó¥¿¥à¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ê¤É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁÈÆþÌÃÊÁ¿ô¤Ï63ÌÃÊÁ¤Ç¤¹¡Ê¢¨¡Ë¡£1Ç¯¡¦3Ç¯¤Ç¤â¹¥À®ÀÓ¤Î¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ç¤¹¤¬¡¢°ÙÂØ¥Ø¥Ã¥¸¤Ê¤·¤ÎSBI¥»¥ì¥¯¥È¤Î¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ç¤¢¤ëÅìµþ³¤¾å¡¦±§Ãè´ØÏ¢³ô¼°¥Õ¥¡¥ó¥É¡Ê°ÙÂØ¥Ø¥Ã¥¸¤Ê¤·¡Ë¤ÎÊý¤¬3Ç¯¥ê¥¿¡¼¥ó¤Ç¤Ï¹¥À®ÀÓ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2°Ì ¥Ö¥é¥Ã¥¯¥í¥Ã¥¯¡¦¥´¡¼¥ë¥É¡¦¥Õ¥¡¥ó¥É
Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¡¦¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¦¥«¥Ê¥À¡¦¥¢¥á¥ê¥«Åù¤Î¶â¹Û´ë¶È¤Î³ô¼°¤ËÅê»ñ¤ò¹Ô¤¦¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ç¤¹¡£¶â¹Û³ô¤Î³ô²Á¤È¶â²Á³Ê¤ÏÄ¹´ü¤Ç¤ÏÆ±¤¸Êý¸þ¤ËÆ°¤¯·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¡¢¶â²Á³Ê¤Î¾å¾º¤ò¼õ¤±¤Æ1Ç¯¡¢3Ç¯¤Ç¤â¹¥À®ÀÓ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÃÍÆ°¤¤Î¿¶¤ìÉý¤ò¼¨¤¹É¸½àÊÐº¹¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬Âç¤¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
1°Ì Ãæ²¤³ô¼°¥Õ¥¡¥ó¥É
6¥õ·î¥ê¥¿¡¼¥ó1°Ì¤ÎÃæ²¤³ô¼°¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ï¡¢¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¡¢¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¡¢¥Á¥§¥³¡¢¥¹¥í¥Ð¥¥¢¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¤½¤ì¤é¤Î¼þÊÕ½ô¹ñ¤Î³ô¼°Åù¤ËÅê»ñ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ç¤¹¡£Åê»ñ¹ñÈæÎ¨¤Ï¡¢¥Ý¡¼¥é¥ó¥É75.2¡ó¡¢¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼10.9¡ó¡¢¥Á¥§¥³4.7¡ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¢¨¡Ë¡£°ÂÄê¤·¤¿·ÐºÑÀ®Ä¹¤Ê¤É¤òÇØ·Ê¤ËÅê»ñ¤·¤Æ¤¤¤ë3¥õ¹ñ¤Î³ô²Á»Ø¿ô¤Ï¹¥¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢1Ç¯¡¦3Ç¯¤Ç¤â¹¥À®ÀÓ¤Î¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¾åµ¥Õ¥¡¥ó¥É10ËÜ¤Ï¤¹¤Ù¤ÆNISAÀ®Ä¹Åê»ñÏÈ¤Ç¤·¤«Åê»ñ¤Ç¤¤Ê¤¤¥Õ¥¡¥ó¥É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥¡¥ó¥É¤ÎÅê»ñÂÐ¾Ý¤ÏÍÍ¡¹¤Ç¡¢¡¥É¥ë°Â¤ÎÂåÂØ»ñ»º¤È¤·¤Æ¤Î²¤½£³ô¼°¥Õ¥¡¥ó¥É¤ä¿·¶½¹ñ³ô¼°¥Õ¥¡¥ó¥É¡¢¢¶â¤Þ¤¿¤Ï¶â´ØÏ¢³ô¼°¤Î¥Õ¥¡¥ó¥É¡¢£À®Ä¹¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¥Æ¡¼¥Þ·¿¤Î³ô¼°¥Õ¥¡¥ó¥É¡Ê±§Ãè¤È¥Õ¥£¥ó¥Æ¥Ã¥¯¡Ë¡¢¤¸·ÁªÅê»ñ¤Î¹ñÆâ³ô¼°¥Õ¥¡¥ó¥É¡¢¤Î4¤Ä¤ËÊ¬Îà¤Ç¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
¥ª¥ë¥«¥ó¤äS&P500¤ÎÊÝÍ¼Ô¤Ï¡¢ÃÍÆ°¤¤Î°Û¤Ê¤ë¤³¤ì¤é¤Î6¥õ·î¹¥À®ÀÓ¥Õ¥¡¥ó¥É¤òÀ®Ä¹Åê»ñÏÈ¤ò»È¤Ã¤ÆÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÆÊÝÍ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼ý±×¤ÎÊ¬»¶²½¤ò¿Þ¤ë¤Î¤âÍ¸ú¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨¡ËÁÈÆþÌÃÊÁ¤Î¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï5·îËö´ð½à¡£¸ÄÊÌÌÃÊÁ¤Î¼è°ú¤ò¿ä¾©¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î¾ðÊó¤Ï¤³¤Á¤é
¡ØÅê»ñ¾ðÊó¥á¥Ç¥£¥¢¡Ù¤è¤ê¡¢µ»öÆâÍÆ¤ò°ìÉôÊÑ¹¹¤·¤ÆÅ¾ºÜ¡£
Àî¾å²í¿Í ¤«¤ï¤«¤ß¤Þ¤µ¤È SBI¾Ú·ô Åê»ñ¾ðÊóÉô ¥·¥Ë¥¢¡¦¥Õ¥¡¥ó¥É¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ê¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¾Ú·ô¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¶¨²ñÇ§Äê¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë ·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØÂ´¶È¡£´Ý»°¾Ú·ô¤Ç¹ñÆâ³ô¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡¢¹ñÆâÂç¼ê±¿ÍÑ²ñ¼Ò¤Ç18Ç¯´Ö¡¢¾¦ÉÊ´ë²è¡¦±Ä¶È¤Ê¤É¤òÃ´Åö¸å¡¢2020Ç¯¤è¤êau¥«¥Ö¥³¥à¾Ú·ô¤Ç¥Õ¥¡¥ó¥É¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£2022Ç¯11·î¤«¤é¸½¿¦¡£ºÇ¿·¤ÎÅê»ñ¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¡ØÅê»ñ¾ðÊó¥á¥Ç¥£¥¢¡Ù¤Î¥ì¥Ý¡¼¥È¡¦¥³¥é¥à¤Ê¤É¤ÇÅê»ñ¿®Â÷¤ä»ñ»º±¿ÍÑ¡Ê¿·NISA¤Ê¤É¡Ë¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊóÄó¶¡¤ò¹Ô¤¦¡£ ¤³¤ÎÃø¼Ô¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é
°ÊÁ°¤Îµ»ö¤Ë°ú¤Â³¤¡¢SBI¾Ú·ôÅê»ñ¾ðÊóÉô¤Î¥·¥Ë¥¢¡¦¥Õ¥¡¥ó¥É¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦Àî¾å²í¿Í¤µ¤ó¤Ë2025Ç¯¤Î¾åÈ¾´ü¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Ä¤Ä¡¢6¥õ·î¹¥À®ÀÓ¥Õ¥¡¥ó¥É¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¿·NISA 2Ç¯ÌÜ¡¡È¾Ç¯´Ö¤Î¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ï¡©
¿·NISA2Ç¯ÌÜ¤ÎÈ¾Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯¾åÈ¾´ü¤È¤Ê¤ëÈ¾Ç¯´Ö¤Î¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢ÆüÊÆ¤Î³ô¼°»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢3·î¤«¤é4·î¤Ë¤«¤±¤ÆÊÆ¹ñ¤Î´ØÀÇÀ¯ºö¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔÆ©ÌÀ´¶¤Ê¤É¤«¤éÂçÉý²¼Íî¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ï²óÉü´ðÄ´¤ò¶¯¤á¤¿¤¿¤á¡¢6¥õ·î´Ö¤Ç¤Î¼çÍ×³ô²Á»Ø¿ô¡ÊÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¡¢S&P500¡Ë¤Ï¾®Éý¾å¾º¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÆ¥É¥ë·ú¤Æ»ñ»º¤¬½Å¤·¤Ë¡© ¥ª¥ë¥«¥ó¡¦S&P500¤ÎÄäÂÚÍýÍ³
°ÙÂØ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ·ÐºÑ¤ÎÉÔÆ©ÌÀ´¶¤äÍø²¼¤²´ÑÂ¬¤Î¹â¤Þ¤ê¤Ê¤É¤«¤é±ß¹â¥É¥ë°Â¤¬¿Ê¤ß¤Þ¤·¤¿¡£Åê»ñ¿®Â÷¤Ë¤ª¤±¤ë´ð½à²Á³Û¤Î·×»»¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¥É¥ë±ßTTM¥ì¡¼¥È¡Ê°ÙÂØ¥ì¡¼¥È¤Î´ð½àÃÍ¡¢Åê»ñ¿®Â÷¤Î²Á³Ê¤ò½Ð¤¹¤È¤¤Ê¤É¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¡Ë¤Ç¸«¤ë¤È¡¢2024Ç¯12·îËö¤Î158±ß18Á¬¤«¤é2025Ç¯6·îËö¤Ï144±ß81Á¬¤È¤Ê¤ê¡¢È¾Ç¯´Ö¤Ç13±ß37Á¬²¼Íî¤·¡¢8.45¡ó¤Î²¼ÍîÎ¨¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¥æ¡¼¥í±ßTTM¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥É¥ë±ß¤È¤ÏÆ°¤¤¬°Û¤Ê¤ê¾å¾º¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¿ÞÉ½1¡Ë¡£¤³¤¦¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ÊÆ¥É¥ë·ú¤Æ»ñ»º¤Î¹½À®Èæ¤¬¹â¤¤¥Õ¥¡¥ó¥É¤Û¤É¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬ÁêÂÐÅª¤Ë¿¤ÓÇº¤ó¤À6¥õ·î´Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿ÞÉ½1¡¡2025Ç¯¾åÈ¾´ü¡¡¥É¥ë±ß¡¦¥æ¡¼¥í±ß¤Î¿ä°Ü ¡Ê2024/12/30¡Á2025/6/30¡Ë ¢¨QUICK¥Ç¡¼¥¿¤ò¤â¤È¤ËSBI¾Ú·ôºîÀ®
¶ñÂÎÅª¤ËNISA¤Ç¿Íµ¤¤Î¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î6¥õ·î¥ê¥¿¡¼¥ó¤ò¸«¤ë¤È¡¢eMAXIS Slim Á´À¤³¦³ô¼°¡Ê¥ª¡¼¥ë¡¦¥«¥ó¥È¥ê¡¼¡Ë¡Ê°Ê²¼¡¢¥ª¥ë¥«¥ó¡Ë¤Ï¢¥0.67¡ó¡¢eMAXIS Slim ÊÆ¹ñ³ô¼°¡ÊS&P500)¡Ê°Ê²¼¡¢S&P500¡Ë¤Ï¢¥4.84¡ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥ª¥ë¥«¥ó¤Ï75.5¡ó¤¬ÊÆ¥É¥ë·ú¤Æ»ñ»º¡¢S&P500¤Ï100¡ó¤¬ÊÆ¥É¥ë·ú¤Æ»ñ»º¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ê2025Ç¯4·î25Æü»þÅÀ¡Ë¡£
ÊÆ¥É¥ë·ú¤Æ»ñ»º¤¬100¡ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëS&P500¤ËÅê»ñ¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¡¢³ô¼°»Ô¾ì¤¬²óÉü¤·¤¿5·î°Ê¹ß¤Ç¤â¥Õ¥¡¥ó¥É¤ÎÉ¾²Á³Û¤¬¿¤ÓÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤é¤ì¤¿Êý¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¥ª¥ë¥«¥ó¡¦S&P500¤¬¶ìÀï¤·¤¿¾åÈ¾´ü¤Ç¤â¹¥À®ÀÓ¤À¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ï¡©
º£²ó¤Ï¥ª¥ë¥«¥ó¤äS&P500¤¬¶ìÀï¤·¤¿È¾Ç¯´Ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¹¥À®ÀÓ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¥É¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Þ¤¹¡£SBI¾Ú·ô¼è¤ê°·¤¤¤ÎNISA¤ÇÇã¤¨¤ë6¥õ·î¹¥À®ÀÓ¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ï¿ÞÉ½2¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¿·NISA1Ç¯ÌÜ¡Ê2024Ç¯¡Ë¤Î¥ê¥¿¡¼¥ó¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î¥³¥é¥à¤Ïµ»öËöÈø¤Î¥ê¥ó¥¯¤è¤ê¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£¾å°Ì¥Õ¥¡¥ó¥É¤ÎÂçÈ¾¤¬ÊÆ¹ñ³ô¼°¥Õ¥¡¥ó¥É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿2024Ç¯¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢2025Ç¯¤Ï¤¬¤é¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿ÞÉ½2¡¡NISA¤ÇÇã¤¨¤ë 6¥õ·î¹¥À®ÀÓ¥Õ¥¡¥ó¥É¡¡¢¨NISA¡¦À®Ä¹Åê»ñÏÈÂÐ¾Ý¥Õ¥¡¥ó¥É¡ÊSBI¾Ú·ô¥Í¥Ã¥È¼è¤ê°·¤¤¡Ë¤ò6¥õ·î¥ê¥¿¡¼¥ó½ç¤ËÉ½¼¨¡Ê2025Ç¯6·îËö´ð½à¡Ë¡¢¶â¡Ê¥´¡¼¥ë¥É¡Ë¥Õ¥¡¥ó¥É¡¢Æ±¤¸Åê»ñ½õ¸À²ñ¼Ò¤Ë¤è¤ë¹ñÆâ¾®·¿³ô¥Õ¥¡¥ó¥É¡¢Æ±¤¸¥Þ¥¶¡¼¥Õ¥¡¥ó¥É¤ËÅê»ñ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ï¡¢6¥õ·î¥ê¥¿¡¼¥ó¤Î¥È¥Ã¥×¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î¤ß¤òÉ½¼¨¡¢¾åµ¤Ï²áµî¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ê¡¢¾Íè¤Î±¿ÍÑÀ®²Ì¤òÊÝ¾Ú¤Þ¤¿¤Ï¼¨º¶¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó
2025Ç¯¾åÈ¾´ü¡¢¹¥À®ÀÓ¥Õ¥¡¥ó¥É10Áª
10°Ì ¥¤¥¿¥ê¥¢³ô¼°¥Õ¥¡¥ó¥É
¼ç¤È¤·¤Æ¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¶âÍ»¾¦ÉÊ¼è°ú½ê¤Ë¾å¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Þ¤¿¤ÏÆ±¹ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼ç¤Ê»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë´ë¶È¤Î³ô¼°Åù¤ËÅê»ñ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ç¤¹¡£ÁÈÆþ¾å°ÌÌÃÊÁ¤ÏÂç¼êÅÅÎÏ²ñ¼Ò¤Î¥¨¥Í¥ë¡¢Âç¼ê¾¦¶È¶ä¹Ô¤Î¥Ó¡¼¤Ú¥ë¥Ð¥ó¥«¡¢Å·Á³¥¬¥¹Í¢Á÷¤ª¤è¤ÓÃùÂ¢»ÜÀß¤Î±¿±Ä¤ò¹Ô¤¦¥¹¥Ê¥à¡¢Åê»ñ¶ä¹Ô¤Î¥á¥Ç¥£¥ª¥Ð¥ó¥«¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢ºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¤Î¥¤¥ó¥Æ¡¼¥¶¡¦¥µ¥ó¥Ñ¥ª¥í¤Ê¤É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁÈÆþÌÃÊÁ¿ô¤Ï13ÌÃÊÁ¤Ç¤¹¡Ê¢¨¡Ë¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î³ô²Á»Ø¿ô¤Ï3Ç¯´Ö¾å¾º´ðÄ´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÄÌ²ß¥æ¡¼¥í¤¬ÁêÂÐÅª¤Ë·øÄ´¤Ê¤³¤È¤«¤é1Ç¯¡¢3Ç¯¤Ç¤âS&P500¤ò¾å²ó¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
9°Ì ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡¦¥Õ¥£¥ó¥Æ¥Ã¥¯³ô¼°¥Õ¥¡¥ó¥É¡Ê°ÙÂØ¥Ø¥Ã¥¸¤¢¤ê¡¦Ç¯2²ó·è»»·¿¡Ë
º£¸å¤ÎÀ®Ä¹¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¥Õ¥£¥ó¥Æ¥Ã¥¯´ØÏ¢´ë¶È¤Î³ô¼°¤Ê¤É¤ËÅê»ñ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ç¤¹¡£ÁÈÆþ¾å°ÌÌÃÊÁ¤Ï¡¢¶âÍ»¥µ¡¼¥Ó¥¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¥Õ¥£¥ó¥Æ¥Ã¥¯¾Ú·ô¥¢¥×¥ê´ë¶È¤Ç¤¢¤ëÊÆ¹ñ¤Î¥í¥Ó¥ó¥Õ¥Ã¥É¡¦¥Þ¡¼¥±¥Ã¥Ä¡¢¥«¥Ê¥À¤òµòÅÀ¤Ë¥¯¥é¥¦¥É¥Ù¡¼¥¹¤Îe¥³¥Þ¡¼¥¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥·¥ç¥Ã¥Ô¥Õ¥¡¥¤¡¢°Å¹æ»ñ»º¼è°ú¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¶âÍ»¥¤¥ó¥Õ¥éµ»½Ñ¥×¥í¥Ð¥¤¥À¡¼¤ÎÊÆ¹ñ¤Î¥³¥¤¥ó¥Ù¡¼¥¹¡¦¥°¥í¡½¥Ð¥ë¡¢¥Ñ¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¥º¤Ê¤É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁÈÆþÌÃÊÁ¿ô¤Ï41ÌÃÊÁ¤Ç¤¹¡Ê¢¨¡Ë¡£¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó²Á³Ê¤È¤ÎÏ¢Æ°À¤¬¹â¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢É¸½àÊÐº¹¡Ê¥Õ¥¡¥ó¥É¤ÎÃÍÆ°¤¤ÎÂç¤¤µ¤ò¼¨¤¹»ØÉ¸¡£Âç¤¤¤¤Û¤É¥ê¥¿¡¼¥ó¤Î¥Ö¥ì¤¬Âç¤¤¤¡Ë¤¬¤«¤Ê¤êÂç¤¤¤¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ç¤¹¡£1Ç¯¡¦3Ç¯¤Ç¤â¹¥À®ÀÓ¤Î¥Õ¥¡¥ó¥É¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢°ÙÂØ¥Ø¥Ã¥¸¤ÈÊ¬ÇÛ¶â¤¬ÉÔÍ×¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡¦¥Õ¥£¥ó¥Æ¥Ã¥¯³ô¼°¥Õ¥¡¥ó¥É¤¬ÁªÂò»è¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
8°Ì SBIÆüËÜ¾®·¿À®Ä¹³ôÁªÈ´¥Õ¥¡¥ó¥É¡Ê°¦¾Î¡§¥»¥ó¥Ð¥Ä¡Ë
¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ë¤è¤ë´ë¶ÈÄ´ººÎÏ¤ò³è¤«¤·¤ÆÍË¾´ë¶È¤ò¸·Áª¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ç¤¹¡£ÁÈÆþ¾å°ÌÌÃÊÁ¤Ï¡¢¥é¥¤¥º¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥°¥ë¡¼¥×¡¢¥Ü¡¼¥É¥ë¥¢¡¢¼éÃ«Í¢Á÷µ¡¹©¶È¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥¨¥¥¹¥Ñ¡¼¥È¡¢¥ï¥ó¥¥ã¥ê¥¢¤Ê¤É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁÈÆþÌÃÊÁ¿ô¤Ï50ÌÃÊÁ¤Ç¤¹¡Ê¢¨¡Ë¡£
7°Ì ¥À¥¤¥ï¡¦¥Ö¥é¥¸¥ë³ô¼°¥Õ¥¡¥ó¥É
ÃæÄ¹´üÅª¤Ë¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î³ô²Á»Ø¿ô¤Ç¤¢¤ë¥Ü¥Ù¥¹¥Ñ»Ø¿ô¡Ê±ß´¹»»¡Ë¤ò¾å²ó¤ëÅê»ñÀ®²Ì¤òÌÜ»Ø¤¹¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ç¤¹¡£1Ç¯¡¦3Ç¯¤Ç¤Ï¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2025Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤éÎÉ¹¥¤Ê·ÐºÑ´Ä¶¤äÄì·ø¤¯¿ä°Ü¤¹¤ë»ñ¸»²Á³Ê¤Ê¤É¤¬Í×°ø¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ë³ô¼°¤äÄÌ²ß¥ì¥¢¥ë¤¬¾å¾º¤·¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬²óÉü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
6°Ì SMT ¥´¡¼¥ë¥É¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ª¡¼¥×¥ó¡Ê°ÙÂØ¥Ø¥Ã¥¸¤¢¤ê¡Ë
¶â¸½Êª¤ËÅê»ñ¤¹¤ë¾å¾ìÅê»ñ¿®Â÷¾Ú·ô¤ËÅê»ñ¤·¡¢LBMA¶â²Á³Ê¡Ê±ß¥Ø¥Ã¥¸¥Ù¡¼¥¹¡Ë¤ËÏ¢Æ°¤¹¤ëÅê»ñÀ®²Ì¤òÌÜ»Ø¤¹¥Õ¥¡¥ó¥É¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¶â¡Ê¥´¡¼¥ë¥É¡Ë¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ç¤¹¡£±ß¹â¥É¥ë°Â¶ÉÌÌ¤È¤Ê¤Ã¤¿6¥õ·î¤ä1Ç¯¤Ç¤Ï°ÙÂØ¥Ø¥Ã¥¸¤¢¤ê¤¬Í¥°Ì¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢°ÙÂØ¥Ø¥Ã¥¸¤¬ÉÔÍ×¤È¹Í¤¨¤ë¤Ê¤éSMT ¥´¡¼¥ë¥É¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ª¡¼¥×¥ó¡Ê°ÙÂØ¥Ø¥Ã¥¸¤Ê¤·¡Ë¤¬ÁªÂò»è¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
5°Ì ¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥ó¥ÉDAX¡Ê¥É¥¤¥Ä³ô¼°¡Ë
±ß´¹»»¤Î¥É¥¤¥Ä³ô²Á»Ø¿ô¡ÊDAX¡Ë¤ÎÆ°¤¤ËÏ¢Æ°¤¹¤ëÅê»ñÀ®²Ì¤òÌÜ»Ø¤¹¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ç¤¹¡£ÁÈÆþ¾å°ÌÌÃÊÁ¤Ï²¤½£ºÇÂç¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢³«È¯²ñ¼Ò¤ÎSAP¡¢ÅÅµ¤¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥·¡¼¥á¥ó¥¹¡¢À¤³¦Í¿ô¤Î¶âÍ»¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¢¤ë¥¢¥ê¥¢¥ó¥Ä¡¢¥É¥¤¥Ä¥Æ¥ì¥³¥à¡¢¹Ò¶õ±§Ãè´ë¶È¤Î¥¨¥¢¥Ð¥¹¤Ê¤É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁÈÆþÌÃÊÁ¿ô¤Ï40ÌÃÊÁ¤Ç¤¹¡Ê¢¨¡Ë¡£¥É¥¤¥Ä³ô¼°¤ÏÄÌ²ß¥æ¡¼¥í¤Î¾å¾º¤â¤¢¤Ã¤Æ1Ç¯¡¦3Ç¯¤Ç¤âS&P500¤ò¾å²ó¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
4°Ì ¸·Áª¥¸¥ã¥Ñ¥ó
Í¥¤ì¤¿·Ð±Ä¼Ô¤Î¼Á¡¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¡¢¿·¤·¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ëÅù¤Ë¤è¤ê´ë¶È²ÁÃÍ¤ÎÁýÂç¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë´ë¶È¤ÎÃæ¤«¤é¡¢20ÌÃÊÁÄøÅÙ¤Ë¸·Áª¤·¤ÆÅê»ñ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ç¤¹¡£ÁÈÆþ¾å°ÌÌÃÊÁ¤ÏIHI¡¢¥½¥Ë¡¼¥°¥ë¡¼¥×¡¢ÆüËÜ¥¢¥Ó¥ª¥Ë¥¯¥¹¡¢ÆüËÜÅÅµ¤¡¢³ÚÅ·¶ä¹Ô¤Ê¤É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁÈÆþÌÃÊÁ¿ô¤Ï21ÌÃÊÁ¤Ç¤¹¡Ê¢¨¡Ë¡£
3°Ì Åìµþ³¤¾å¡¦±§Ãè´ØÏ¢³ô¼°¥Õ¥¡¥ó¥É¡Ê°ÙÂØ¥Ø¥Ã¥¸¤¢¤ê¡Ë
¹â¤¤µ»½ÑÎÏ¤ä¶¥ÁèÎÏÅù¤ò»ý¤Ä±§Ãè´ØÏ¢´ë¶È¤Î³ô¼°Åù¤ËÅê»ñ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÈÆþ¾å°ÌÌÃÊÁ¤Ï¡¢¥Ó¥Ã¥°¥Ç¡¼¥¿²òÀÏ¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤òÄó¶¡¤¹¤ëÊÆ¹ñ¤Î¥Ñ¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¥º¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¸ø¶¦°ÂÁ´¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼´ë¶È¤Î¥¢¥¯¥½¥ó¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥×¥é¥¤¥º¡¢¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎËÉ±Ò¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥¿¥ì¥¹¡¢¸÷ÄÌ¿®¤È»º¶ÈÍÑ¥ì¡¼¥¶¡¼À½ÉÊ¤¬¼çÎÏ¤ÎÊÆ¹ñ´ë¶È¤Ç¤¢¤ë¥ë¥á¥ó¥¿¥à¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ê¤É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁÈÆþÌÃÊÁ¿ô¤Ï63ÌÃÊÁ¤Ç¤¹¡Ê¢¨¡Ë¡£1Ç¯¡¦3Ç¯¤Ç¤â¹¥À®ÀÓ¤Î¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ç¤¹¤¬¡¢°ÙÂØ¥Ø¥Ã¥¸¤Ê¤·¤ÎSBI¥»¥ì¥¯¥È¤Î¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ç¤¢¤ëÅìµþ³¤¾å¡¦±§Ãè´ØÏ¢³ô¼°¥Õ¥¡¥ó¥É¡Ê°ÙÂØ¥Ø¥Ã¥¸¤Ê¤·¡Ë¤ÎÊý¤¬3Ç¯¥ê¥¿¡¼¥ó¤Ç¤Ï¹¥À®ÀÓ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2°Ì ¥Ö¥é¥Ã¥¯¥í¥Ã¥¯¡¦¥´¡¼¥ë¥É¡¦¥Õ¥¡¥ó¥É
Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¡¦¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¦¥«¥Ê¥À¡¦¥¢¥á¥ê¥«Åù¤Î¶â¹Û´ë¶È¤Î³ô¼°¤ËÅê»ñ¤ò¹Ô¤¦¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ç¤¹¡£¶â¹Û³ô¤Î³ô²Á¤È¶â²Á³Ê¤ÏÄ¹´ü¤Ç¤ÏÆ±¤¸Êý¸þ¤ËÆ°¤¯·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¡¢¶â²Á³Ê¤Î¾å¾º¤ò¼õ¤±¤Æ1Ç¯¡¢3Ç¯¤Ç¤â¹¥À®ÀÓ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÃÍÆ°¤¤Î¿¶¤ìÉý¤ò¼¨¤¹É¸½àÊÐº¹¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬Âç¤¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
1°Ì Ãæ²¤³ô¼°¥Õ¥¡¥ó¥É
6¥õ·î¥ê¥¿¡¼¥ó1°Ì¤ÎÃæ²¤³ô¼°¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ï¡¢¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¡¢¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¡¢¥Á¥§¥³¡¢¥¹¥í¥Ð¥¥¢¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¤½¤ì¤é¤Î¼þÊÕ½ô¹ñ¤Î³ô¼°Åù¤ËÅê»ñ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ç¤¹¡£Åê»ñ¹ñÈæÎ¨¤Ï¡¢¥Ý¡¼¥é¥ó¥É75.2¡ó¡¢¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼10.9¡ó¡¢¥Á¥§¥³4.7¡ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¢¨¡Ë¡£°ÂÄê¤·¤¿·ÐºÑÀ®Ä¹¤Ê¤É¤òÇØ·Ê¤ËÅê»ñ¤·¤Æ¤¤¤ë3¥õ¹ñ¤Î³ô²Á»Ø¿ô¤Ï¹¥¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢1Ç¯¡¦3Ç¯¤Ç¤â¹¥À®ÀÓ¤Î¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¾åµ¥Õ¥¡¥ó¥É10ËÜ¤Ï¤¹¤Ù¤ÆNISAÀ®Ä¹Åê»ñÏÈ¤Ç¤·¤«Åê»ñ¤Ç¤¤Ê¤¤¥Õ¥¡¥ó¥É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥¡¥ó¥É¤ÎÅê»ñÂÐ¾Ý¤ÏÍÍ¡¹¤Ç¡¢¡¥É¥ë°Â¤ÎÂåÂØ»ñ»º¤È¤·¤Æ¤Î²¤½£³ô¼°¥Õ¥¡¥ó¥É¤ä¿·¶½¹ñ³ô¼°¥Õ¥¡¥ó¥É¡¢¢¶â¤Þ¤¿¤Ï¶â´ØÏ¢³ô¼°¤Î¥Õ¥¡¥ó¥É¡¢£À®Ä¹¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¥Æ¡¼¥Þ·¿¤Î³ô¼°¥Õ¥¡¥ó¥É¡Ê±§Ãè¤È¥Õ¥£¥ó¥Æ¥Ã¥¯¡Ë¡¢¤¸·ÁªÅê»ñ¤Î¹ñÆâ³ô¼°¥Õ¥¡¥ó¥É¡¢¤Î4¤Ä¤ËÊ¬Îà¤Ç¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
¥ª¥ë¥«¥ó¤äS&P500¤ÎÊÝÍ¼Ô¤Ï¡¢ÃÍÆ°¤¤Î°Û¤Ê¤ë¤³¤ì¤é¤Î6¥õ·î¹¥À®ÀÓ¥Õ¥¡¥ó¥É¤òÀ®Ä¹Åê»ñÏÈ¤ò»È¤Ã¤ÆÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÆÊÝÍ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼ý±×¤ÎÊ¬»¶²½¤ò¿Þ¤ë¤Î¤âÍ¸ú¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨¡ËÁÈÆþÌÃÊÁ¤Î¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï5·îËö´ð½à¡£¸ÄÊÌÌÃÊÁ¤Î¼è°ú¤ò¿ä¾©¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î¾ðÊó¤Ï¤³¤Á¤é
¡ØÅê»ñ¾ðÊó¥á¥Ç¥£¥¢¡Ù¤è¤ê¡¢µ»öÆâÍÆ¤ò°ìÉôÊÑ¹¹¤·¤ÆÅ¾ºÜ¡£
Àî¾å²í¿Í ¤«¤ï¤«¤ß¤Þ¤µ¤È SBI¾Ú·ô Åê»ñ¾ðÊóÉô ¥·¥Ë¥¢¡¦¥Õ¥¡¥ó¥É¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ê¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¾Ú·ô¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¶¨²ñÇ§Äê¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë ·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØÂ´¶È¡£´Ý»°¾Ú·ô¤Ç¹ñÆâ³ô¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡¢¹ñÆâÂç¼ê±¿ÍÑ²ñ¼Ò¤Ç18Ç¯´Ö¡¢¾¦ÉÊ´ë²è¡¦±Ä¶È¤Ê¤É¤òÃ´Åö¸å¡¢2020Ç¯¤è¤êau¥«¥Ö¥³¥à¾Ú·ô¤Ç¥Õ¥¡¥ó¥É¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£2022Ç¯11·î¤«¤é¸½¿¦¡£ºÇ¿·¤ÎÅê»ñ¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¡ØÅê»ñ¾ðÊó¥á¥Ç¥£¥¢¡Ù¤Î¥ì¥Ý¡¼¥È¡¦¥³¥é¥à¤Ê¤É¤ÇÅê»ñ¿®Â÷¤ä»ñ»º±¿ÍÑ¡Ê¿·NISA¤Ê¤É¡Ë¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊóÄó¶¡¤ò¹Ô¤¦¡£ ¤³¤ÎÃø¼Ô¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é