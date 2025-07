女優として活動する古畑奈和の2nd写真集が、自身の29歳の誕生日となる2025年9月15日(月・祝)より全国順次発売されることが決定し、先行カットが公開された。

古畑奈和 2rd写真集

古畑奈和 2rd写真集

古畑は、2011年にSKE48の5期生としてグループに加入。25thシングル『FRUSTRATION』ではセンターを務めるなど、中心メンバーとしてグループを牽引し、2022年に卒業後はドラマ・映画・舞台などを軸に女優として活動している。

アイドル時代から抜群の表現力には定評があり、2024年には連続テレビ小説『虎に翼』への出演が話題に。1st写真集以来、約3年半ぶりの写真集となる本作では、自身初めての海外撮影を敢行。舞台は台湾南部、エキゾチックな台南と高雄の街となる。

写真集から、台湾南部の最大都市・高雄の裏通りで撮影された、美しいボディラインを際立たせるチャイナドレス姿のカット、どこか退廃的な匂いも漂うような、アンティーク家具が並んだ洋館で撮影された美麗ランジェリーカットの2点が先行公開された。

日常と非日常、現実と幻想が交錯する、まるで映画の世界に迷いこんだかのような本作では、ガールフレンド感のあるカットはもちろんのこと、そこから一転して妖艶な魅力を放つ数々のカットを収録。大胆なランジェリー姿や、20代後半を迎えた今だからこそ挑戦できた、驚きのフェティッシュなシチュエーションまで、古畑の変幻自在の“振り幅”を凝縮した一冊となっている。

1st写真集公式Xアカウント(@naofuruhata_1st)を引き継ぎ、写真集発売日まで、カウントダウン企画やオフショットの投稿を実施。また、通常版カバーとは別途で、セブンネットショッピングでは、限定アザーカバー版が発売される。

さらに8月30日(土)に星野書店近鉄パッセ店(名古屋)、31日(日)にHMV&BOOKS SHIBUYA(渋谷)で写真集の先行予約会が開催される。

古畑奈和 コメント

このたび、2nd写真集の発売が決定しました。

20代最後の私を、愛情込めて大切にこの一冊に閉じ込めました。

撮影は台湾で行われたのですが現地の町の雰囲気だったり、湿度までもが写真から滲んでリアルな質感をお届けできるかなと思います。1ページ1ページめくるたびにまだ知らなかった私を見ていただける、そんな出会いになる写真集をぜひ、手に取っていただけたらうれしいです。

<プロフィール>

ふるはた・なお

1996年9月15日生まれ。愛知県出身。身長160センチ。

アイドルグループ「SKE48」のメンバーとして活動後、2022年10月よりドラマ・映画・舞台などを軸に女優としての活動を開始。

2024年はNHK連続テレビ小説『虎に翼』への出演を皮切りに、劇団 TEAM-ODAC「ダルマ」「理系が恋に落ちたので証明してみた。」「のうぜい合戦」、劇団 TEAM-ODAC「破天荒フェニックス」など数々の舞台や、「BISHU 世界でいちばん優しい服」「私が俺の人生!?」などの映画に出演。12月に発売した『FLASH デジタル写真集 古畑奈和 HELLO NEW ME』も話題となった。

2025年は「キャッシュ・オン・デリバリー」を皮切りに、劇団 TEAM-ODAC「猫と犬と約束の燈〜最終章〜」「WIREINSATS-ヴィアインザッツ-」などヒロインとしても数々の舞台に出演。さらに4月からはFM AICHIの「DAYDREAM MAGIC」で生ワイドパーソナリティを務めている。

書誌情報

古畑奈和 2rd写真集

価格:3,500円(本体価格 3,182円+税)

発売日:2025年9月15日より全国順次発売(一部地域では発売日が異なる場合があります)

仕様:A4判/128 ページ/オールカラー

特典:ポストカード1枚封入(全6種)

※最新情報は古畑奈和2nd写真集公式Xアカウント(@naofuruhata_1st)で発表。

<古畑奈和2nd写真集発売記念予約会>

2025年8月30日(土)13:00〜

星野書店近鉄パッセ店

https://hoshinoshoten.jp/event/furuhatanaoevent-2/

2025年8月31日(日)13:00〜

HMV&BOOKS SHIBUYA

https://www.hmv.co.jp/news/article/250722114/

撮影/岡本武志 ©光文社

The post 古畑奈和、2nd写真集発売決定 ランジェリー&チャイナドレスカット先行公開 appeared first on GetNavi web ゲットナビ.