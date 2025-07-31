TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

¤­¤Î¤¦¡¢¹ñÆâ¤ÎÎòÂåºÇ¹âµ¤²¹¤¬Ê¼¸Ë¸©¤Ç¹¹¿·¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤­¤ç¤¦¤â³ÆÃÏ¤Çµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ê¡¢À¾ÆüËÜ¤òÃæ¿´¤ËÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç´í¸±¤Ê½ë¤µ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£

ÆüÃæ¤ÎÍ½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¢§ÂçÊ¬¤ÎÆüÅÄ¤Ç40¡î¡¢¢§²¬»³¤ÎÄÅ»³¤Ê¤É¤Ç39¡î¡¢¢§¿·³ã¤ÎÄ¹²¬¤Ê¤É¤Ç38¡î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÇ®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥È¡×¤Ï34ÉÜ¸©¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢°ú¤­Â³¤­¡¢ÂÎÄ´´ÉÍý¤Ê¤É¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£