近年は十分な睡眠をとることの重要性が盛んに叫ばれていますが、「睡眠時間が長すぎる人は死亡リスクが高い」という研究結果も報告されています。一体なぜ、睡眠時間が長すぎる人の死亡リスクが高いのかについて、オーストラリアのセントラルクイーンズランド大学で博士研究員を務めるシャーロット・グプタ氏らが解説しました。Is sleeping a lot actually bad for your health? A sleep scientist explains

https://theconversation.com/is-sleeping-a-lot-actually-bad-for-your-health-a-sleep-scientist-explains-259991睡眠は食事や運動と同じく、健康にとって欠かせない重要なものです。睡眠中には筋肉の回復や記憶の定着、感情の調整といった、起きている時に体が効率的に動くために必要な生理学的プロセスが起こります。必要な睡眠時間は人それぞれですが、一般に成人には7〜9時間の睡眠が推奨されています。中には生まれつき睡眠時間が短いショートスリーパーの人もおり、そういう人々は7時間未満の睡眠でも十分健康に暮らせます。しかし、ほとんどの人にとって7時間未満の睡眠は悪影響を及ぼし、翌日のエネルギーや気分が低下したり、ストレスを感じやすくなったり、仕事に集中しにくくなったりするとのこと。長期的に十分な睡眠がとれないことは、健康問題の主要なリスク因子となっています。長期的な睡眠不足は心臓発作や脳卒中といった心血管障害、2型糖尿病をはじめとする代謝障害、うつ病や不安障害といった精神疾患、さらにがんや死亡のリスクを高めるとグプタ氏らは指摘しました。しかし近年の研究では、睡眠時間が短いことだけでなく長すぎることも、死亡リスクの増加と関連していることが示されています。2025年に発表された研究では、被験者の睡眠時間や健康状態を少なくとも1年間以上追跡した79件の研究をレビューし、睡眠時間と健康の間にどのような関連性があるのかを調査しました。分析の結果、睡眠時間が7時間未満の人々は7〜8時間睡眠の人々と比較して、研究期間中の死亡リスクが14%も高いことがわかりました。睡眠不足が健康に及ぼす悪影響はよく知られているため、この結果は驚くべきものではありません。ところが研究チームは、睡眠時間が9時間以上の人々の死亡リスクが、睡眠時間が7〜8時間だった人々と比較して34%も高いことを発見しました。これは過去の研究とも一致する結果であり、睡眠時間が長すぎることは健康上の問題と関連していることがうかがえます。「睡眠時間が長すぎても健康に悪いならどうすればいいのか?」と不安になってしまうかもしれませんが、これらの研究はあくまで睡眠時間と健康の関連性を調べただけであり、因果関係を示したものではありません。グプタ氏らは、「慢性的な健康問題を抱える人は、長時間睡眠をとることがよくあります。彼らの体は回復をサポートするために追加の休息を必要とするかもしれませんし、症状や薬の副作用のためにベッドで過ごす時間が長くなるかもしれません」「さらに、喫煙や肥満といった健康状態の悪化のリスク要因も、質の悪い睡眠と関連していることがわかっています」と指摘しています。つまり、睡眠時間の増加が健康状態の悪化を引き起こしているのではなく、既存の健康問題や生活習慣が睡眠時間の増加を引き起こしている可能性があるというわけです。これらの健康に関連する問題が、死亡リスクの増加も引き起こしているのかもしれません。グプタ氏らは、7〜9時間の睡眠をとることに加えて睡眠の質やルーチンも健康にとって重要だと主張。ぐっすり眠るためには、「昼間に日光を浴びる」「活動的に過ごす」「規則正しい就寝・起床時間を保つ」「寝る前の1時間はスクリーンを見ないようにしてリラックスする」「静かで暗い睡眠環境を確保する」といったことに気を付けるべきだとアドバイスしました。