タカラトミーアーツのガチャから、ディズニー&ピクサー映画「トイ・ストーリー」シリーズの印象的なワンシーンをフィギュア化した『トイ・ストーリー アンディが来た!』が登場!

”「ウッディ」「ジェシー」「ブルズアイ」「スリンキー・ドッグ」がおもちゃの振りをする”名場面がフィギュアとして展開されます☆

タカラトミーアーツ ガチャ ディズニー&ピクサー『トイ・ストーリー アンディが来た!』

価格:1回500円(税込)

発売日:2025年8月上旬発売予定

種類:全4種(ウッディ、ジェシー、ブルズアイ、スリンキー・ドッグ)

対象年齢:15歳以上

本体サイズ:約68mm〜82mm

取扱い場所:全国の雑貨店、量販店等に設置されているカプセル自販機

2025年に公開30周年を迎えたディズニー・ピクサーを代表する映画「トイ・ストーリー」

おもちゃたちが織りなす、友情と成長の冒険物語で、映画に登場するキャラクターたちは、自分たちの正体を人間に知られないよう「人間の前では絶対に動かない」という鉄則を守って行動しています。

作中では、彼らがおもちゃとして静止する印象的なシーンが何度も描かれます。

『トイ・ストーリー アンディが来た!』は、そんな”おもちゃがおもちゃの振りをする”シーンを再現したフィギュアです。

1作目となる今回は「トイ・ストーリー」と「トイ・ストーリー3」からシーンを厳選。

「ウッディ」「ジェシー」「ブルズアイ」「スリンキー・ドッグ」の全4種がラインナップされます。

それぞれ単体飾るだけでなく、「ジェシー」と「ブルズアイ」は組み合わせて飾ることも可能。

これにより、「トイ・ストーリー3」に登場するサニーサイド保育園で折り重なるように倒れこむシーンを再現でき、より深く作品の世界観を楽しむことができます。

ウッディ

サイズ:全長約71mm

1995年公開の映画『トイ・ストーリー』より「ウッディ」のフィギュアが登場。

冒頭で「アンディ」のベッドで横たわる様子が立体化されています。

デニムの細かい質感や、おもちゃに戻った状態の表情も徹底再現。

足の裏に「ANDY」の文字が刻まれているのもポイントです。

スリンキー・ドッグ

サイズ:全長約68mm

2010年公開の映画『トイ・ストーリー3』に登場した「スリンキー・ドッグ」

サニーサイド保育園でのワンシーンをモチーフにしています。

大きな耳の革のような質感や、胴体のバネの彩色もこだわりポイント。

「ウッディ」の相棒として、一緒に並べることを目指したフィギュアです。

ジェシー

サイズ:全長約68mm

2010年に公開された、映画『トイ・ストーリー3』より、サニーサイド保育園にて「ブルズアイ」にもたれかかりながら倒れこむ「ジェシー」を表現したフィギュア。

デニムの細かい質感や綺麗な三つ編みヘアなど、細部にまでこだわりが光ります。

足の裏の「ANDY」の文字や、表情も注目ポイント。

帽子は着脱が可能で、背中の下に置くことで単体でも飾ることが可能です。

ブルズアイ

サイズ:全長約82mm

「ブルズアイ」のフィギュアは、2010年に公開された映画『トイ・ストーリー3』の名場面を立体化。

サニーサイド保育園にて「ジェシー」の下敷きになった様子をモチーフにしています。

ぬいぐるみ生地風の質感や、各脚の「A」「N」「D」「Y」の文字も再現。

「ブルズアイ」のフィギュアは、今回発売されるフィギュアでは最大の約82ミリでボリューム満点です。

様々なところに飾って、“人間からみたおもちゃたちの姿”を楽しめるフィギュア。

タカラトミーアーツ ガチャ ディズニー&ピクサー『トイ・ストーリー アンディが来た!』は、全国の雑貨店、量販店等に設置されているカプセル自販機に2025年8月上旬より発売予定です☆

© Disney/Pixar

© Just Play, LLC

※ガチャ(R)はタカラトミーアーツの登録商標です。

※掲載している写真は開発中のため、実際の商品とは多少異なる場合があります

