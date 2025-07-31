アウトレット品が並ぶケンコー・トキナー「夏の大感謝祭」 同じビルでプロ向け製品のデモ機処分セールも
株式会社ケンコー・トキナーは、在庫処分品や旧パッケージ品などをアウトレットとして販売する「夏の大感謝祭」を本社ビルで開催する。交換レンズ、三脚、レンズフィルターなどを用意する。
アウトレット品の販売に加え、双眼鏡の体験会も実施。コンサートやバードウォッチングでの双眼鏡の選び方や使い方を専門スタッフが教えてくれるという。写真撮影を意識した食品サンプル作りのワークショップも予定されている。
あわせて、主に業務用品を扱う株式会社ケンコープロフェショナルイメージングもアウトレットセールを開催。こちらもケンコー・トキナーの本社ビルで行われる。
夏の大感謝祭（ケンコー・トキナー）
開催日時2025年8月2日（土）11時00分～17時00分 2025年8月3日（日）11時00分～16時00分
会場
ケンコー・トキナー KT中野ビル
1階ロビー／特設コーナー
主な販売品目
レンズフィルター／カメラ用交換レンズ／三脚／撮影用品／カメラバッグ／スマホ用レンズ／フィルムスキャナー／カセットラジオ／額縁／望遠鏡／双眼鏡／顕微鏡／集音器など
アウトレットセール（ケンコープロフェショナルイメージング）
開催日時2025年8月1日（金）11時00分～18時00分 2025年8月2日（土）11時00分～18時00分 2025年8月3日（日）11時00分～17時00分
会場
ケンコー・トキナー KT中野ビル
2階サービスショップ
主な出品商品Irix Firefly 11mm F4 キヤノン用およびニコン用（デモ機処分品／終了品新品など）
123,000円→48,800円から Irix BlackStone 11mm F4 キヤノン用・ニコン用・ペンタックス用（デモ機処分品／終了品新品など）
149,600円→54,800円から Irix Dragonfly 15mm F2.4 ソニー用（終了品新品）
66,000円 Irix BlackStone 15mm F2.4 キヤノン用・ニコン用（デモ機処分品／終了品新品など）
132,000円→49,800円から Irix Dragonfly 21mm F1.4 キヤノン用・ニコン用・ペンタックス用（デモ機処分品／終了品新品など）
151,800円→75,900円から Irix Dragonfly 30mm F1.4 キヤノン用・ニコン用・ペンタックス用（デモ機処分品／終了品新品など）
165,000円→82,500円から Irix Dragonfly 30mm F1.4 キヤノン用・ニコン用・ペンタックス用（デモ機処分品／終了品新品など）
160,600円→80,300円から Irix Dragonfly macro150mm F2.8 キヤノン用・ニコン用・ペンタックス用・ソニー用（デモ機処分品／終了品新品／サンプル品など）
129,800円→48,800円から Irix Macro Rail 180 キヤノン用・ニコン用・ペンタックス用（サンプル品）
各68,000円 Aladdin Base Lite 200 200Wバイカラー パネルライト単体（デモ機処分品）
20,000円 Aladdin Base Lite 200 200Wバイカラー パネルライト専用ハードケース付（デモ機処分品）
24,000円 Aladdin Base Lite 100 100Wバイカラー パネルライト専用ハードケース付（デモ機処分品）
22,000円 dedo color FELIONI3 50Wバイカラー パネルライト単体（新品）
24,000円 dedo color FELIONI3 50Wバイカラー パネルライトスタンド 専用ソフトケース付（デモ機処分品）
26,000円 dedo color FELIONI Turbo 120Wバイカラー パネルライト単体（デモ機処分品）
22,000円 dedo color FELIONI2 50Wデイライトカラー パネルライト単体（新品）
20,000円 dedo color バックパックケース（デモ機処分品）
10,000円 dedolight DLED4 BI 40Wバイカラー スポットライト一式（デモ機処分品）
80,000円 dedolight DLH400D HMI400W 一式（デモ機処分品）
100,000円 dedolight DP2.1スポット2型 DLED用（デモ機処分品）
20,000円 dedolight EFLECT20x20キットSEF-B 旧型3枚セット マグネット固定式一式（デモ機処分品）
20,000円 Horseman SW617 ピントガラス枠（デモ機処分品）
38,500円→10,000円 Horseman 引き板 ロールホルダー451-454型用（デモ機処分品）
1,870円→500円 Horseman 4×5ピントガラス 格子線なし（デモ機処分品）
2,000円 MINOX DCCライカM3（5.0）GOLD用ストラップ（デモ機処分品）
500円 MINOX DSC用チェーンストラップ（デモ機処分品）
500円 MINOX DSCデジタルスパイカメラ シルバー（デモ機処分品）
9,800円