180gのAPS-C用広角レンズ「Viltrox AF 15/1.7 AIR」
映像嵐株式会社は、Viltroxの交換レンズ「AF 15/1.7 AIR」を7月31日（木）に発売した。希望小売価格は4万8,000円。ソニーE、ニコンZ、富士フイルムXマウントを用意する。
重量200g未満の広角単焦点レンズ。APS-Cサイズのイメージセンサーに対応する。35mm判換算約23mm相当の画角を持つ。
レンズ構成は10群12枚（ED3枚、非球面2枚、高屈折率3枚含む）。周辺まで高い解像度を確保したという。
AF駆動用にSTM（ステッピングモーター）を搭載。対応機種との組み合わせでは、瞳認識AFも利用できる。
USB Type-Cコネクタを搭載し、ファームウェアのアップデートにも対応する。
装着イメージ（ソニーE）
装着イメージ（ニコンZ）
装着イメージ（富士フイルムX）
撮影サンプル（提供：映像嵐株式会社）対応マウント：ソニーE、ニコンZ、富士フイルムX 対応撮像画面サイズ：APS-C 焦点距離：15mm
※35mm判換算：23mm相当 レンズ構成：10群12枚（EDレンズ3枚、非球面レンズ2枚、高屈折率レンズ3枚含む） 絞り：F1.7～F16 絞り羽根：9枚 最短撮影距離：0.23m フィルターサイズ：58mm 外形寸法：φ65×56.4mm（ソニーE） 重量：約180g（ソニーE、富士フイルムX）、約195g（ニコンZ）