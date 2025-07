テレビ朝日系音楽バラエティ番組『ハマスカ放送部』初の本格音楽フェス、『ハマスカミュージックフェスティバル2025』が6月23日・24日、東京・豊洲PITにて開催された。MCのハマ・オカモト(OKAMOTO’S)と齋藤飛鳥が中心に、番組ゆかりの豪華アーティストが次々登場した2日間となり、『ハマスカフェス』にしかできない音楽フェスが実現した。Day1には、THE BAWDIES、岡崎体育、氣志團が出演し、Day2にはOKAMOTO’S、キンタロー。、奥田民生が登場。2日間にわたり、あまりにもジャンルレスなラインナップでフェスが行われた。

それぞれのパフォーマンスだけでなく、『ハマスカフェス』ならではの見どころはMCのハマと齋藤によるコラボレーション。Day1のTHE BAWDIESは、なぜかMCを巻き込んだ漫画『タッチ』の小芝居が行われ、岡崎体育とは番組でも行なって反響が大きかった「Yes」を再び3人でコラボ。氣志團のライブには齋藤がドラム、ハマがベースで参加した「One Night Carnival」を披露し、大いに観客を盛り上げた。Day2では、キンタロー。が率いるものまね軍団が登場。ラストにはまさかの“W齋藤飛鳥”による「シンクロニシティ」でファンを驚かせる。そして2日間のトリを飾ったのは奥田民生。番組のために奥田が制作した「ハマスカのテーマソング」を観客の前で初めて3人そろって披露された。初開催ながら、唯一無二の音楽番組『ハマスカ放送部』の音楽愛とユーモアを余すことなく体現した2日間。最後にはハマも「こんなイベントないよな!誇らしい気持ちです。みなさんありがとうございます!」と感激。齋藤も「来ていただいたゲストの皆さんや、お客さんの力で成立したなと思います。楽しかった!」と語り、新しい“音楽フェス”として成功を収めた。『ハマスカミュージックフェスティバル2025』DAY1 セットリスト▼THE BAWDIESM1. LET'S GO BACKM2. GIMME GIMMEM3. JUST BE COOLM4. SUNNY SIDE UPM5. SUGAR PUFF小芝居『タッチ』(コラボ)M6. HOT DOGM7. IT'S TOO LATEM8. POPCORN▼岡崎体育M1. OpenM2. あてはまRing RingM3. おっさんM4. FRIENDSM5. Yes(コラボ)M6. なにをやってもあかんわM7. Q-DUB▼氣志團M1. Drum Solo 〜 Axel CallM2. 喧嘩上等M3. 房総魂M4. 鉄のハートM5. スウィンギン・ニッポンM6. 萌え萌えROCK'N'ROLLM7. 友よM8. One Night Carnival(コラボ)M9. One Night JamboreeM10. Love Balladeは歌えない『ハマスカミュージックフェスティバル2025』DAY2 セットリスト▼OKAMOTO'SM1. 青い天国M2. Cheap HeroM3. ありがとうM4. この愛に敵うもんはないM5. Dance With YouM6. BROTHERM7. 90'S TOKYO BOYSM8. Beautiful Days▼キンタロー。ものまねメドレー【ねんねん、木村たいぞう(すしざんまい)、中垣みな】コラボパートM. 2憶四千万の瞳メドレーM. シンクロニシティ▼奥田民生M1. イージュー★ライダーM2. 恋のかけらM3. 野ばらM4. The STANDARDM5. トリッパーM6. さすらい「ハマスカのテーマソング」(コラボ)