23ºÐ¤ÎÂçÀ¾Î®À±¡ÖÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ê¤È¼Â´¶¡×¡¡¼ã¼ê»öÌ³´±Ìò¤Ç¡È¥¶¡¦¤µ¤ï¤ä¤«¸øÌ³°÷¡É¤Ë¡Ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
¡¡¾åÀîÎ´Ìé¤¬¼ç±é¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¡ÖÇ½ÌÌ¸¡»ö¡×¡Ê¥Æ¥ìÅì·Ï¡Ë¤¬ÊüÁ÷Ãæ¤À¡£ËÜºî¤ÏÃæ»³¼·Î¤»á¤Î¾®Àâ¡ÖÇ½ÌÌ¸¡»ö¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ò¥É¥é¥Þ²½¡£ÂçºåÃÏ¸¡¤¤Ã¤Æ¤Î¥¨¡¼¥¹¸¡»¡´±¤Ç¡¢Á´¤¯¤ÎÌµÉ½¾ð¤Ç»õ¤Ë°áÃå¤»¤ÌÊª¸À¤¤¤ò¤¹¤ë¡ÈÇ½ÌÌ¸¡»ö¡ÉÉÔÇË½ÓÂÀÏº¡Ê¾åÀî¡Ë¤¬¡¢¸¢ÎÏ¼Ô¤Ë¤è¤ë°µÎÏ¤äÁÈ¿¥¤Î¤·¤¤¿¤ê¤Ë¶þ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢»ö·ï¤Î¿¿Áê¤òË½¤¤¤Æ¤¤¤¯¹üÂÀ¤ÇÄË²÷¤Ê¥ê¡¼¥¬¥ë¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡£ËÜºî¤ÇÂçºåÃÏ¸¡ÁíÌ³²Ý¤Î»öÌ³´±¡¦Á°ÅÄÂó³¤Ìò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ëÂçÀ¾Î®À±¡Ê¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡Ë¤¬¡¢Ìòºî¤ê¤äÌòÊÁ¤È¼«¿È¤Î¶¦ÄÌÅÀ¡¢»£±Æ¸½¾ì¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ê¤É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÝËÜºî¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¤Þ¤µ¤«23ºÐ¤Î¼«Ê¬¤¬»öÌ³´±¤ÎÌò¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤È¤¤¤¦¶Ã¤¤È¡¢ËÍ¤Î»äÀ¸³è¤Î¤Î¤ó¤Ó¤ê¤·¤¿¤æ¤ë¤µ¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ò´¶¤¸¤Æ¡ÈÂçÀ¾Î®À±¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤ó¤À¡É¤È¤¤¤¦¡¢¤¦¤ì¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Þ¤Ç³ØÀ¸¤ÎÌò¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢½ù¡¹¤Ë¤ª»Å»ö¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤ÏÀ®Ä¹¤·¤ÆÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤À¤Ê¤È¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ý¸¶ºî¤äÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤À´¶ÁÛ¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¡ÖÇ½ÌÌ¸¡»ö¡×¤È¤¤¤¦ºîÉÊÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¡¢¾åÀî¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤ëÉÔÇË¸¡»ö¤¬É½¾ð1¤ÄÊÑ¤¨¤º¤Ë¡¢Ã¯¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â´¶¾ð¤òÆ°¤«¤µ¤º¤Ë»ö·ï¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÉÔÇË¸¡»ö¤Ï¼þ¤ê¤«¤é¤ÏÉÔ»×µÄ¤ÊÌÜ¤Ç¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ö·ï¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤½¤¦¤¤¤¦É½¾ð¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤¿¤À»ö·ï¤ò²ò·è¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Ò¤ÈÊÊ¤¢¤ëÌÌÇò¤¤ºîÉÊ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ý¤´¼«¿È¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤ë»öÌ³´±¡¦Á°ÅÄÂó³¤Ìò¤Î°õ¾Ý¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡£
¡¡º£²ó¤Ï´ØÀ¾ÊÛ¤òÏÃ¤¹Ìò¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î»ý¤ÁÁ°¤Î´ØÀ¾ÊÛ¤ò³è¤«¤»¤ë¤¦¤ì¤·¤µ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤ª¼Çµï¤ÎÃæ¤Ç»ö·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÆñ¤·¤¤ÍÑ¸ì¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢»£±Æ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¶ìÀï¤·¤Ê¤¬¤é¤âÀ®Ä¹¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ý±é¤¸¤ëºÝ¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
¡¡ËÍ¤ÏÉáÃÊ¤Ï´ØÀ¾ÊÛ¤ÇÏÃ¤¹¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª¼Çµï¤Ç¤ÏÉ¸½à¸ì¤·¤«»È¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Î¤È¤¤Ë´ÆÆÄ¤Ë¡Ö¤³¤Î¥ï¡¼¥É¤¬É¸½à¸ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢ËÍ¤Ï´ØÀ¾¿Í¤È¤·¤Æ¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡ª¡¡¤È»×¤¤¡¢ËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¤Ç¼«Ê¬¤òÃ¡¤¤¿¤¤¤¯¤é¤¤¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤Î¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¤»¤ê¤Õ¤ò¡È¥Þ¥·¥Þ¥·¤Î´ØÀ¾ÊÛ¡É¤Ç¸À¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢»Ï¤Þ¤ëÁ°¤Ë´ØÀ¾ÊÛ¤¬¥²¥¶¯¤Ê¥¢¥ó¥ß¥«¤µ¤ó¤ò¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë1²ó¾¤´¤µ¤»¤Æ¡¢¤»¤ê¤Õ¤ò¥³¥Æ¥³¥Æ¤Î´ØÀ¾ÊÛ¤ËÊÑ´¹¤·¤ÆÆÉ¤à¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¤¤¤¤¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡Ý»öÌ³´±Ìò¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Ç½Ð±é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°áÁõ¤ä¥Ø¥¢¥á¡¼¥¯¤Ç¤³¤À¤ï¤Ã¤¿ÅÀ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
¡¡ÉáÃÊ¥¹¡¼¥Ä¤òÃå¤ëµ¡²ñ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥¹¡¼¥Ä¤òÃå¤ë¤ÈÇØ¶Ú¤¬¿¤Ó¤Æ¥¥ê¥Ã¤È¤·¤¿É½¾ð¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¥¹¡¼¥Ä¤ÎCM¤Ë¤â½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤êÃå¤³¤Ê¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£È±·¿¤Ï¥Ø¥¢¥á¡¼¥¯¤µ¤ó¤ÈÁêÃÌ¤·¤Æ·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£¼ã¼ê¤Î»öÌ³´±¤Ç¤¹¤·¡¢¥»¥ó¥¿¡¼Ê¬¤±¤ÇÉ÷¤Ë¤µ¤é¤Ã¤È¤Ê¤Ó¤¯´¶¤¸¤Ë¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡È¥¶¡¦¤µ¤ï¤ä¤«¸øÌ³°÷¡É¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
¡ÝÂçÀ¾¤µ¤ó¼«¿È¤ÈÁ°ÅÄÂó³¤¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬»÷¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ï¡©
¡¡Á°ÅÄ¤¯¤ó¤¬ÀèÇÚ¤ÎÇØÃæ¤ò¸«¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤íµÛ¼ý¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¦»Ñ¤Ï¼«Ê¬¤È»÷¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»öÌ³½ê¤ÎÀèÇÚ¤¿¤Á¤Î»Ñ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¸«¤Æ¤¤Æ¡¢°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦Î©¾ì¤È¤¤¤¦¤Î¤âÆ±¤¸¤Ç¤¹¤·¡¢Á°¸þ¤¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦Àº¿À¤â¶¦´¶¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¡Ý»£±Æ¸½¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡£¾åÀî¤µ¤ó¤äµÈÃ«ºÌ»Ò¤µ¤ó¤È¤Î¤ª¼Çµï¤ÎÃæ¤Ç¡¢°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¾åÀî¤µ¤ó¤¬¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼¤ËÏÃ¤·³Ý¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤Î¤Ç¡¢¸½¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ï¤È¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£¾åÀî¤µ¤ó¤Ï¥«¥á¥é¤¬²ó¤ê»Ï¤á¤¿¤é°ìµ¤¤ËÌµÉ½¾ð¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤É¤Ã¤Á¤¬ËÜÅö¤Î¾åÀî¤µ¤ó¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤È¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¡¢¤¹¤°¤ËÌò¤ËÆþ¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢²þ¤á¤Æ¤¹¤´¤¤Ìò¼Ô¤µ¤ó¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µÈÃ«¤µ¤ó¤È¤ÏÌòÊÁÅª¤Ë¥«¥Õ¥§¤Ç´Ñ·î¤¢¤ê¤µ¤µ¤ó¤È3¿Í¤Ç²ñÏÃ¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢²ñÏÃ¤Î¥Æ¥ó¥Ý´¶¤â¤è¤¯Â©¤Ï¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÝÂçÀ¾¤µ¤ó¤è¤ê¤âÇ¯¾å¤ÎÀ¤Âå¤ÎÊý¤¬Â¿¤¤¸½¾ì¤Ç¤¹¤¬¡¢¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
¡¡ËÍ¤ÏÇ¯¾å¤ÎÊý¤ÈÏÃ¤¹¤Î¤¬¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ç¡¢¤ª¼Çµï¤Î¤³¤È¤â´Þ¤á¤Æ³Ø¤Ö¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Ç¯¾å¤ÎÊý¤Ï¤ªÏÃ¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤ÆÊ¹¤¾å¼ê¤ÊÊý¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¶ÛÄ¥¤â¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢ÂÇ¤Á²ò¤±¤ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÏÁá¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥í¥±¸½¾ì¤Ç¸¤¤¬ÄÌ¤Ã¤¿¤é¹¥¤¤Ê¸¤¤ÎÏÃ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤Î²ñÏÃ¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤·¤Þ¤¹¤·¡¢¥ª¥Õ¤Î¤È¤¤Ï¤æ¤ë¤¤ÏÃ¤Ð¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÝÂçÀ¾¤µ¤ó¤¬¶¦±é¼Ô¤ÎÊý¤Ë´ØÀ¾ÊÛ¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡¡Åìµþ½Ð¿È¤Î´Ñ·î¤µ¤ó¤Ï¥«¥Ã¥È¤¬¤«¤«¤ë¤¿¤Ó¤Ë´ØÀ¾ÊÛ¤ò³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤è¤ê¤â¤â¤Ã¤ÈÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢´ØÀ¾ÊÛ¤Ç¤ÏËÍ¤¬¥ê¡¼¥É¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´ØÀ¾ÊÛ¤Î¹Ö»Õ¤ÎÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤Ç¡¢¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¹Ö»Õ¤ÎÊý¤è¤ê¤âÀè¤Ë¤³¤¦¤Ç¤¹¤è¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤¬¤¤¤Æ¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë¡£¼«Ê¬¤ÎÃÏ¸µ¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¸Ø¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ý¼ÂºÝ¤Ë»£±Æ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢º£¤Ï¸½¾ì¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
¡¡¸½¾õ¤Ç¤Ï»ö·ï¸½¾ì¤Ë¤Þ¤ÀÂ¤ò±¿¤Ù¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢µÈÃ«¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤ëÁÚÎÎ¤µ¤ó¤«¤é¡ÖÉÔÇË¸¡»ö¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¿Í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤òÊ¹¤¯¥·¡¼¥ó¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÏÃ¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¤Æ»ö·ï¤È¤Îµ÷Î¥¤¬½Ì¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¥·¡¼¥ó¤Î»£±Æ¤Ï³Ú¤·¤ß¤Ç¥ï¥¯¥ï¥¯¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤¹¡£¤è¤¦¤ä¤¯¸¡»ö¤â¤Î¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤è¤êÇ»¤¯Æþ¤ì¤ë¤È»×¤¦¤È¡¢1¤ÄÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿´¶³Ð¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ýº£¸å¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëÁ°ÅÄ»öÌ³´±¤ÈÉÔÇË¸¡»ö¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É²ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡Á°ÅÄ¤¯¤ó¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬²¿¤«¤¢¤ë¤«¤Ê¤È¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë¹Í¤¨¤ÆÆ°¤³¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉÔÇË¸¡»ö¤Ï»ëÌî¤¬¹¤¯¤Æ360ÅÙ°Ê¾å¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï!?¡¡¤ß¤¿¤¤¤ÊÊý¤Ê¤Î¤Ç¡¢Á°ÅÄ¤¯¤ó¤Î¹ÔÆ°¤òËÜÇ½Åª¤Ë»¡ÃÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤Ç´Ø¤ï¤ê¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¥É¥é¥Þ9¡ÖÇ½ÌÌ¸¡»ö¡×¤Ï¡¢¥Æ¥ìÅì·Ï¤ÇËè½µ¶âÍË Ìë9»þ¡Á9»þ54Ê¬¡¢Prime Video¤Ç¸«ÊüÂêÆÈÀêÇÛ¿®Ãæ¡£¥Í¥Ã¥È¤â¥Æ¥ìÅì¡¢TVer¡¢Lemino¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®Ãæ¡£
¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡¿¾®µÜ»³¤¢¤¤Î¡Ë