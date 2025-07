STARTO ENTERTAINMENT所属の東京ジュニア総勢17名が30日、東京・EXシアター六本木で行われている『マイナビ サマフェス ROPPONGI SUNNY BEATS』に出演し、全38曲を披露した。『マイナビ サマフェス ROPPONGI SUNNY BEATS』 =テレビ朝日提供毎年開催されている同イベントが、今年は装いを新たに『テレビ朝日・六本木ヒルズ SUMMER FES』として開催。7月19日から8月17日まで、テレビ朝日本社や六本木ヒルズなどの各会場で、ライブや体験型コンテンツ、グルメを楽しむことができる。7月30日から8月1日にかけては、EXシアター六本木会場に、東京で活動するSTARTO所属のジュニアたちが集結。阿達慶、千井野空翔、竹村実悟、田仲陽成、松浦銀志、羽村仁成、末永光、鍋田大成、関翔馬、宮岡大愛、山岸想、善如寺來、平田光寛、馬場律樹、岩崎楓士、染谷樹、横田大都の総勢17名による『東京ジュニア Next Generation 2025』が公演された。

イベントオリジナルのOvertureに合わせて登場したジュニアたち。千井野の「ネクジェネ開幕だー!」という声とともにドロップしたのは、2022年に催された同イベントの公式テーマソング「未来SUNRISE」。その後は、先輩・SMAPの「BANG! BANG! バカンス!」や、嵐の「Troublemaker」など、ポップな楽曲でオープニングを飾った。この日は、メドレー形式でそのほかのグループの楽曲を歌唱。途中、和装をしたジュニアたちがステージでパフォーマンスを繰り広げると、客席から大きな歓声が上がる場面も見られた。また、DOMOTOの「欲望のレイン」では、千井野と阿達によるデュエットで赤と青のスパンコール衣装、「バトル・オブ・バトラー!」ではタキシード姿、「パンぱんだ」ではパンダの被り物でジュニアたちが出演し、会場を沸かせていた。そしてアンコールには、ジュニアたちがイベントTシャツ姿で登場。嵐の「Happiness」で公演のラストを締めくくり、手を振りながら会場をあとにした。○『マイナビ サマフェス ROPPONGI SUNNY BEATS』7月30日 12時公演セットリストM-1:サマステ2025 Next Generation OvertureM-2:未来SUNRISEM-3:BANG! BANG! バカンス!M-4:TroublemakerM-5:罪と夏M-6:Crazy Moon〜キミ・ハ・ムテキ〜M-7:Beating HeartsM-8:Make my dayM-9:恋降る月夜に君想ふM-10:ネガティブファイターM-11:アイノビートM-12:Tokyo ExperienceM-13:MU-CHU-DE 恋してるM-14:Hey! Say!M-15:我 I Need YouM-16:PEACH!M-17:名脇役M-18:Love ParadoxM-19:ファイトソングM-20:愛は味方さM-21:運命GirlM-22:SugarM-23:欲望のレインM-24:バトル・オブ・バトラー!M-25:真夜中のシャドーボーイM-26:正義の味方はあてにならないM-27:パンぱんだM-28:ペットショップラブモーションM-29:MottoM-30:サマフェス2025 Next Generation ダンスBGMM-31:ブリュレM-32:プリマヴェラ〜灼熱の女神〜M-33:OH! サマー KINGM-34:みなみなサマーM-35:なつ(ハート)あいM-36:Ready to RiseM-37:おいで、Sunshine!M-38:Happiness