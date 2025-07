◆LEONAGE、解散へ

【モデルプレス=2025/07/31】スターダストプロモーションが7月30日、所属するダンス&ボーカルグループ・LEONAGE(レオネージュ/※「O」はストローク付き)が8月31日をもって解散すること、メンバーのKOO(樋口琥大)とのマネジメント契約を7月30日付で解除したことをグループの公式サイトで発表した。同事務所は「この度、LEONAGEは2025年8月31日をもちまして解散することをご報告させていただきます。メンバー・スタッフ一同、今後の活動について話し合いを重ねました結果、それぞれのメンバーが新たな道を進むことが最善であるという結論に至りました」と発表。「樋口琥大につきましては、コンプライアンス違反が発覚したため、2025年7月30日付でマネジメント契約を解除いたしましたことをご報告させていただきます」と説明した。

あわせて、2nd Single 「Pirate」の発売中止、OFFICIAL FANCLUBの閉鎖ほか、各々予定していた個人イベントなども中止に。なお7月25日には、SHOOTING ACTで出演予定だった「EBiDAN THE LIVE 2025 HOTEL NINE STAR」(8月16日公演)への出演キャンセル、翌日26日には、2ndシングル「Pirate」のリリースイベントの中止を発表していた。同グループは、5人の若手俳優で結成されており、YU-DAI(竹内雄大)、RANJU(蒼井嵐樹)、KOO、SHOU(臼杵将⼀朗)、RION(畠山理温)からなる。2025年2月22日に結成・デビュー発表。同年4⽉23⽇にデビューシングル「Never Go Back」を発売した。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】