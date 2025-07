Metaのマーク・ザッカーバーグCEOは、Metaの2025年第2四半期(4〜6月)における決算発表の直前に、「パーソナル超知性」と題してAIの将来についてのビジョンを公開しました。ザッカーバーグCEOは、人間の知能をはるかに超えた人工超知性(ASI)を搭載して個人に最適化したスマートグラスが主要なデバイスになると予言しています。Personal Superintelligence

https://www.meta.com/superintelligence/Mark Zuckerberg promises you can trust him with superintelligent AI | The Vergehttps://www.theverge.com/ai-artificial-intelligence/715951/mark-zuckerberg-meta-ai-superintelligence-scale-openai-letterASIは人間をはるかに超えた知能を持つAIで、さまざまなタスクに対して柔軟に対応した上で独自に意志決定を行う存在として、汎用人工知能(AGI)とともに、MetaやGoogle、OpenAIなどさまざまな企業が開発を行っています。特にMetaはAI企業から大量の人材を引き抜き、AGIやASIを研究する「Superintelligence Lab」を設立しました。人知を超えるAI=超知性を開発する「Meta Superintelligence Labs」の設立をマーク・ザッカーバーグCEOが宣言 - GIGAZINEザッカーバーグCEOは、「ここ数ヶ月、私たちはAIシステムが自らを改良していく様子を垣間見るようになりました。その進歩は今のところ緩やかですが、紛れもない事実です。超知性の開発は、今や目前に迫っています。今後数年のうちに、AIは既存のあらゆるシステムを向上させ、今日では想像もつかないような新しいものの創造や発見を可能にすることは明らかでしょう」と語りました。さらにザッカーバーグCEOは、「私は、超知性が人類の進歩のペースを加速させる助けとなることを非常に楽観視しています。しかし、それ以上に重要なのは、超知性が、人々が自ら望む方向へ世界をより良くしていくための、より大きな主体性を持つ『個人のエンパワーメント』という新しい時代を切り開く可能性を秘めていることです」と述べ、誰もが「パーソナル超知性」を持つことが人生にさらに有意義な影響をもたらすだろうという展望を示しました。そして、Metaのビジョンを「パーソナル超知性をすべての人に届けること」と定めた上で、「この力を人々の手に委ね、彼らが自身の生活で価値を置くものへと向けることができるようにすべきだと信じています」と語り、「超知性は価値あるすべての仕事を自動化するために中央集権的に管理されるべきであり、人類はその生産物による分配によって生活することになる」とザッカーバーグCEOは主張しています。IT系ニュースサイトのThe Vergeは、OpenAIのサム・アルトマンCEOも2024年のハーバード大学における演説で「AIが社会の多くの仕事を置き換え、最終的には一種の普遍的なベーシックインカムにつながる可能性がある」と語ったことに触れています。また、「私たちが見るものを見て、聞くものを聞き、一日中私たちと対話することで私たちの状況を理解するメガネのようなパーソナルデバイスが、主要なコンピューティングデバイスになるでしょう」とザッカーバーグCEO。スマートグラスのようなウェアラブルデバイスがASIを搭載して個人に最適化する未来を予言しました。「私たちは、超知性の恩恵は可能な限り広く世界と共有されるべきだと信じています。そうは言っても、超知性はこれまでにない安全上の懸念を引き起こすでしょう。私たちはこれらのリスクを軽減するために厳格な姿勢で臨み、オープンソース化する対象を慎重に選ぶ必要があります。それでもなお、自由な社会を築くためには、可能な限り人々を力づけることを目指さなければならないと私たちは信じています」とザッカーバーグCEOはつづっています。最後に、ザッカーバーグCEOは「2020年代の残りの期間は、このテクノロジーが進むべき道を決定し、超知性が個人のエンパワーメントのためのツールとなるのか、あるいは社会の広範な部分を置き換えることに焦点を当てた力となるのかを見極める、決定的な時期となりそうです。Metaは、すべての人を力づけるパーソナル超知性を構築することを強く信じています」と語りました。