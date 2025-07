7月31日 発表 【「初音ミク『マジカルミライ 2025』」OSAKA】 会期:8月9日~11日 会場:大阪府大阪市「インテックス大阪」4号館内 アウリンブース:ブース番号37 【「初音ミク『マジカルミライ 2025』」TOKYO】 会期:8月29日~31日 会場:千葉県千葉市「幕張メッセ」国際展示場 10・11ホール内 アウリンブース:ブース番号49

MSYは、同社のブランド「GRAPHT」の「Team GRAPHT」シリーズより、イラストレーター亀山氏による初音ミクの描き下ろしイラストを使用したアパレルや雑貨の新作アイテムを展開する。

同社では、「好きを語れる人を増やす」をミッションに掲げるブランド「GRAPHT」のプロダクトやサービスを介し、あらゆるクリエイターとコミュニティの関係性を創ることを目指している。

今回、クリエイターとコミュニティの新たな関係性を創っていく「Team GRAPHT」より、レトロな世界観が魅力の初音ミクのイラストがデザインされたTシャツや刺繍アイテム、トートバッグ、マグカップ、ステッカーなどを展開する。

これらの新作アイテムはライブ&企画展「初音ミク『マジカルミライ 2025』(以下、マジカルミライ 2025)」OSAKAおよびTOKYO会場内のアウリン(AURYN)ブースにて、会場限定価格で先行販売が実施される。なお、「マジカルミライ 2025」会期終了後、「GRAPHT OFFICIAL STORE」(ECサイト)ほかにて一般販売も予定されている。

アイテムラインアップ

「初音ミク Tシャツ(ラジカセ)」

価格 5,500円

バニラホワイトカラーのTシャツに描き下ろしイラストをプリント。背面の首元や袖口にも、さりげなくイラストをあしらっている。

【初音ミク Tシャツ(ラジカセ)】

サイズ:M/L/XL

原材料:綿100%

「初音ミク Tシャツ(音楽喫茶ハツネ)」

価格 5,500円

サンドベージュカラーのTシャツの胸元と袖部分に、イラストを立体感のある刺繍で表現。

【初音ミク Tシャツ(音楽喫茶ハツネ)】

サイズ:M/L/XL

原材料:綿100%

「初音ミク ビッグトートバッグ(ラジカセ)」

会場限定価格:2,800円

レトロなテイストの初音ミクイラストを大きくプリントしたトートバッグ。15cmのマチ付きで、イベントや外出など、荷物が多いときに便利なビッグサイズ。

【初音ミク ビッグトートバッグ(ラジカセ)】

サイズ:330×400×150mm(幅×高さ×奥行)

原材料:綿100%

「初音ミク 刺繍ステッカー(ラジカセ / ギター)」

会場限定価格:各1,300円

刺繍糸ならではの鮮やかな発色と温かみのある質感で、イラストの魅力が引き立てられた刺繍ステッカー。約5cm四方のサイズで、スマートフォン、ノートPC、タンブラーなどの硬質なアイテムや、アパレルなどの布製品に貼って手軽にカスタマイズできる。

【初音ミク 刺繍ステッカー(ラジカセ / ギター)】

サイズ:ラジカセ 47×45×1mm(幅×高さ×奥行)/ギター 50×47×1mm(幅×高さ×奥行)

原材料:表面 ポリエステル、レーヨン/裏面 ポリオレフィン系樹脂(糊面)

原産国:日本

【刺繍ステッカー】

刺繍ステッカーは、GRAPHTが提案する「セルフカスタマイズ」を体現したプロダクト。刺繍産地・桐生地域の高い技術を持つ刺繍場で1つ1つ丁寧に制作されている。

1:ステッカーとして、さまざまなアイテムに複数回繰り返し付け外しが可能。

2:ワッペンとして、布製品にはアイロン接着でしっかりと固定できる。

「初音ミク 刺繍タオル(カフェ)」

会場限定価格:1,900円

タオルハンカチの端からイラストの刺繍が飛び出すデザイン。ポケットなどから刺繍がちらっと見える遊び心のある1枚となっている。

【初音ミク 刺繍タオル(カフェ)】

サイズ:260×200×3mm(幅×高さ×奥行)

素材:刺繍 ポリエステル、レーヨン/タオル コットン、レーヨン

原産国 日本

「初音ミク 刺繍ワッペン 3個セット」

会場限定価格:4,200円

裏面の面ファスナーのフックにより、面ファスナーのループが付いている製品に簡単に取り付け・取り外しが可能。

【初音ミク 刺繍ワッペン 3個セット】

サイズ:65×65×5mm(幅×高さ×奥行)

素材:ポリエステル、レーヨン

原産国:日本

「初音ミク マウスパッド(ラジカセ)」

会場限定価格:1,900円

表面はポリエステル生地を使用し、日常のデスクワークやカジュアルなゲームプレイでもスムーズなマウス操作が可能。端には縁かがり加工を施し、しわや型崩れを防止。厚さ3mmのしっかりとした生地で安定感にも優れている。

【初音ミク マウスパッド(ラジカセ)】

サイズ:250×250×3mm(幅×高さ×奥行)

原材料:ポリエステル(multispandex fabric)、滑り止めラバー、精密皺防止スティッチ加工

「初音ミク マグカップ(カフェ)」

会場限定価格:2,600円

側面全面にイラストがプリントされた、レトロな雰囲気のマグカップ。口元はイラストの世界観にあわせたレッドで縁取りされている。

【初音ミク マグカップ(カフェ)】

容量:約250ml

サイズ:88×81×88mm(幅×高さ×奥行)

重量:290g

素材:ストーンウェア

※初音ミクのブルーグリーンをイメージした色の化粧箱入り。

「初音ミク トラベルビッグステッカー(ラジカセ)」

会場限定価格:1,300円

手のひらより少し大きい約18×15cmサイズ。家電製品などに貼って、お気に入りのアイテムをカスタマイズして楽しめる。耐候性・耐水性・耐久性に優れたPVC素材を使用し、旅行用スーツケースなど屋外で使うアイテムにも適している。

【初音ミク トラベルビッグステッカー(ラジカセ)】

サイズ:180×150mm(幅×高さ)

素材:フィルム素材(耐水)

「初音ミク ステッカーセット」

会場限定価格:1,300円

サイズ:長辺35~70mm

約7cm四方のサイズのダイカットステッカー6枚セット。デバイスやステーショナリー、家電製品などに貼って、身近なアイテムを手軽にカスタマイズできる。

先行販売場所

・「初音ミク『マジカルミライ 2025』」OSAKA

会期:8月9日~11日

会場:インテックス大阪 4号館内 アウリン ブース(ブース番号37)

(大阪府大阪市住之江区南港北1-5-102)

□「初音ミク『マジカルミライ 2025』」OSAKAの詳細ページ

・「初音ミク『マジカルミライ 2025』」TOKYO

会期:8月29日~31日

会場:幕張メッセ 国際展示場 10・11ホール内 アウリン ブース(ブース番号49)

(千葉県千葉市美浜区中瀬2-1)

□「初音ミク『マジカルミライ 2025』」TOKYOの詳細ページ

※イベント営業時間や入場チケットに関する詳細、物販情報詳細は、初音ミク「マジカルミライ 2025」公式サイトをご確認ください。

【「マジカルミライ」について】

初音ミク「マジカルミライ」は、初音ミクたちバーチャル・シンガーの3DCGライブと、創作の楽しさを体感できる企画展を併催したイベント。創ることを楽しむ、作品を楽しむ、クリエイターを応援する、同じキャラクター・作品・クリエイターが好きな同志と出逢う、新たな技術やコラボレーション企画と出逢う、など"初音ミクたちをハブ(きっかけ)として、「創作」というキーワードで繋がる場所、その楽しさを体感できる場所"を目指して展開。「初音ミク」を中心として「鏡音リン」、「鏡音レン」、「巡音ルカ」、「MEIKO」、「KAITO」らがイベントを盛り立てる。

13年目となる今回は、OSAKA・TOKYO、さらに初めてのSENDAIを加えた3会場で開催される。テーマは「星河一天(せいがいってん)」。

主催:東京メトロポリタンテレビジョン(TOKYO MX)、クリプトン・フューチャー・メディア

「VOCALOID(ボーカロイド)」および「ボカロ」はヤマハ株式会社の登録商標です。

VOCALOID and VOCALO are trademarks of Yamaha Corporation.

Art by 亀山 (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net