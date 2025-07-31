¡ÖÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤Îµ²±¤¬¤è¤ß¤¬¤¨¤Ã¤¿¡×3.11ÈïºÒÃÏ¤Ë¤âÄÅÇÈ·ÙÊó¡ÖÎÞ¤Ç¤¿ ÉÝ¤¤¡×´ä¼ê¤Ç1.3mÄÅÇÈ´ÑÂ¬¡¡ÈòÆñÃæ¤ËÇ®Ãæ¾É¤Ë¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤â¡Únews23¡Û
14Ç¯Á°¤ÎÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤Ç¿ÓÂç¤ÊÈï³²¤¬½Ð¤¿ÅìËÌÃÏÊý¤Ë¤âÄÅÇÈ·ÙÊó¤¬½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÈïºÒÃÏ¤«¤é¤Ï¡ÖÎÞ¤¬¤Ç¤¿¡×¤ÈÉÔ°Â¤ÎÀ¼¤âÊ¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û´ä¼ê¸©¡¦µ×»ü¹Á¤Î±ÇÁü¤òÁá²ó¤·¤¹¤ë¤È³¤ÌÌ¤¬¾å²¼
´ä¼ê¡¦µ×»ü¹Á¤Ç1.3£í¤ÎÄÅÇÈ´ÑÂ¬¡¡½»Ì±¡ÖÎÞ¤Ç¤¿¡¢ÉÝ¤¤¡×
ÄÅÇÈ·ÙÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¤È¡¢2011Ç¯¤ÎÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ò·Ð¸³¤·¤¿´ä¼ê¸©ÂçÁ¥ÅÏ»Ô¤Î½»Ì±¤¿¤Á¤Ï¡¢¹âÂæ¤ØÈòÆñ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
´ä¼ê¸©¡¦µ×»ü¹Á¤Ç¤Ï¡¢¸á¸å1»þ52Ê¬¤Ë1m30cm¤ÎÄÅÇÈ¤ò´ÑÂ¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸á¸å1»þÈ¾¤´¤í¤«¤é±ÇÁü¤òÁá²ó¤·¤¹¤ë¤È¡Ä³¤ÌÌ¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤ê¡¢²¼¤¬¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¸á¸å1»þ52¤´¤í¡¢³¤ÌÌ¤ÏÃÏÌÌ¤ËÇ÷¤ë¹â¤µ¤Þ¤Ç¾å¤¬¤Ã¤¿¾õÂÖ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÈòÆñ¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿½»Ì±¤Ï...
ÈòÆñ¤·¤¿½»Ì±
¡ÖÎÞ¤Ç¤¿¡×
¡½¡½ÉÝ¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡ÖÉÝ¤¤¤Ç¤¹¡×
¡Ö¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤·¤ÆÂÎ¤¬¤³¤ï¤Ð¤Ã¤Æ¡×¡¡ÄÅÇÈ·ÙÊó¤Ç¤è¤ß¤¬¤¨¤ëµ²±
ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ÎÈïºÒÃÏ¡¢µÜ¾ë¸©ÀÐ´¬»Ô¡£ÀÐ´¬¹Á¤Ç¤Ï¡¢¸á¸å2»þ23Ê¬¤Ë70cm¤ÎÄÅÇÈ¤ò´ÑÂ¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹âÂæ¤Ë¤¢¤ëÆüÏÂ»³¸ø±à¤ËÈòÆñ¤·¤¿¿Í¤Ï...
ÈòÆñ¤·¤¿ÀÐ´¬¤Î½»Ì±
¡Ö3.11¡ÊÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¡Ë¤Îµ²±¤¬¤è¤ß¤¬¤¨¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¤¤Ê¡×
¡ÖÁ¥¤ÎÊý¤«¤é¡ØÈòÆñ¤·¤Æ¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡£Ìµ»ö¤Ë²¿»ö¤â¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×
Â¿²ì¾ë»Ô¤ÎÃæ¿´Éô¤òÎ®¤ì¤ëÀî¤Ç¤Ï¡¢ÄÅÇÈ¤¬ÁÌ¾å¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
µ¤Àç¾Â»Ô¤Ç¤Ï¡¢¥«¥¤ÎÍÜ¿£¤¤¤«¤À¤ËÈï³²¤¬¤Ç¤Þ¤·¤¿¡£
¥«¥Í¥¿å»º¡¡¾®¾¾ÎÃÂÀ¤µ¤ó
¡ÖÃç´Ö¤Î¤¤¤«¤À¤¬½Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤òÌÜ·â¤·¤¿¡£4¡¢5Âæ¤¯¤é¤¤¤¬³¤¤ËÄÀ¤ó¤À¤ê...¡×
ÀçÂæ»Ô¤Ç¤Ï¡¢¹âÂæ¤ËÆ¨¤²¤Æ¤¤¤¿50Âå¤Î½÷À¤¬Ç®Ãæ¾É¤Îµ¿¤¤¤ÇÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°Õ¼±¤Ï¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Åç¸©Æâ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÁêÇÏ¤ÇºÇÂç70cm¡¢¤¤¤ï¤»Ô¡¦¾®Ì¾ÉÍ¤ÇºÇÂç50cm¤ÎÄÅÇÈ¤ò´ÑÂ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆîÁêÇÏ»Ô¤ÎÈòÆñ½ê¤Ë¤Ï¡¢°ì»þ70¿Í°Ê¾å¤¬ÈòÆñ¤ËË¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÈòÆñ¤·¤¿ÆîÁêÇÏ¤Î½»Ì±
¡ÖÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤Î¤³¤È¤¬¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤·¤ÆÂÎ¤¬¤³¤ï¤Ð¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«»×¤¦¤è¤¦¤ËÆ°¤±¤º¡¢Áö¤ê¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
Ê¡ÅçÂè°ì¸¶È¯¤Ç¤Ï¸áÁ°9»þ¤´¤íÊü¼ÍÀÊª¼Á¡¦¥È¥ê¥Á¥¦¥à¤ò´Þ¤à½èÍý¿å¤Î³¤¤Ø¤ÎÊü½Ð¤òÄä»ß¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀßÈ÷¤Ë°Û¾ï¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¾åÅÄ,
À¸²Ö,
Ë¬Ìä²ð¸î,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
²ð¸î,
¥Í¥¸,
Êè,
Áòº×,
¹©¾ì