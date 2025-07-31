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気象庁は、31日午前10時46分に各地の津波到達予想時刻と満潮時刻を発表しました。

津波と満潮が重なると、津波はより高くなりますので十分な注意が必要です。

各地の津波到達予想時刻と満潮時刻は次の通りです。

■北海道太平洋沿岸東部＜津波注意報：1m＞
・釧路
　　到達予想：第１波の到達を確認
　　満潮時刻：31日午後7時6分
・根室市花咲
　　到達予想：第１波の到達を確認
　　満潮時刻：31日午後6時50分
・根室港
　　到達予想：津波到達中と推測
　　満潮時刻：31日午後6時59分
・浜中町霧多布港
　　到達予想：第１波の到達を確認
　　満潮時刻：31日午後6時49分

■北海道太平洋沿岸中部＜津波注意報：1m＞
・浦河
　　到達予想：第１波の到達を確認
　　満潮時刻：31日午後7時6分
・十勝港
　　到達予想：第１波の到達を確認
　　満潮時刻：31日午後6時54分
・えりも町庶野
　　到達予想：第１波の到達を確認
　　満潮時刻：31日午後7時8分

■北海道太平洋沿岸西部＜津波注意報：1m＞
・函館
　　到達予想：第１波の到達を確認
　　満潮時刻：31日午後7時24分
・苫小牧西港
　　到達予想：津波到達中と推測
　　満潮時刻：31日午後7時4分
・福島町吉岡
　　到達予想：津波到達中と推測
　　満潮時刻：31日午後8時8分
・苫小牧東港
　　到達予想：第１波の到達を確認
　　満潮時刻：31日午後7時4分
・白老港
　　到達予想：第１波の到達を確認
　　満潮時刻：31日午後7時4分
・渡島森港
　　到達予想：津波到達中と推測
　　満潮時刻：31日午後6時56分
・室蘭港
　　到達予想：津波到達中と推測
　　満潮時刻：31日午後6時56分

■青森県太平洋沿岸＜津波注意報：1m＞
・むつ市関根浜
　　到達予想：第１波の到達を確認
　　満潮時刻：31日午後7時4分
・むつ小川原港
　　到達予想：第１波の到達を確認
　　満潮時刻：31日午後7時6分
・八戸港
　　到達予想：第１波の到達を確認
　　満潮時刻：31日午後7時4分

■岩手県＜津波注意報：1m＞
・宮古
　　到達予想：第１波の到達を確認
　　満潮時刻：31日午後7時13分
・大船渡
　　到達予想：第１波の到達を確認
　　満潮時刻：31日午後7時17分
・釜石
　　到達予想：第１波の到達を確認
　　満潮時刻：31日午後7時17分
・久慈港
　　到達予想：第１波の到達を確認
　　満潮時刻：31日午後7時7分

■宮城県＜津波注意報：1m＞
・石巻市鮎川
　　到達予想：第１波の到達を確認
　　満潮時刻：31日午後7時25分
・仙台港
　　到達予想：第１波の到達を確認
　　満潮時刻：31日午後7時29分
・石巻港
　　到達予想：第１波の到達を確認
　　満潮時刻：31日午後7時26分

■福島県＜津波注意報：1m＞
・いわき市小名浜
　　到達予想：第１波の到達を確認
　　満潮時刻：31日午後7時43分
・相馬
　　到達予想：第１波の到達を確認
　　満潮時刻：31日午後7時33分

■茨城県＜津波注意報：1m＞
・大洗
　　到達予想：第１波の到達を確認
　　満潮時刻：31日午後7時43分
・神栖市鹿島港
　　到達予想：第１波の到達を確認
　　満潮時刻：31日午後7時48分

■千葉県九十九里・外房＜津波注意報：1m＞
・銚子
　　到達予想：第１波の到達を確認
　　満潮時刻：31日午後7時52分
・勝浦市興津
　　到達予想：第１波の到達を確認
　　満潮時刻：31日午前8時13分

■伊豆諸島＜津波注意報：1m＞
・伊豆大島岡田
　　到達予想：第１波の到達を確認
　　満潮時刻：31日午前8時22分
・三宅島坪田
　　到達予想：第１波の到達を確認
　　満潮時刻：31日午前8時41分
・八丈島八重根
　　到達予想：第１波の到達を確認
　　満潮時刻：31日午前8時54分
・神津島神津島港
　　到達予想：第１波の到達を確認
　　満潮時刻：31日午前9時2分
・三宅島阿古
　　到達予想：津波到達中と推測【更新】
　　満潮時刻：31日午前8時42分
・八丈島神湊
　　到達予想：第１波の到達を確認
　　満潮時刻：31日午前8時55分

■種子島・屋久島地方＜津波注意報：1m＞
・種子島西之表
　　到達予想：第１波の到達を確認
　　満潮時刻：31日午前10時39分
・種子島熊野
　　到達予想：第１波の到達を確認
　　満潮時刻：31日午前10時10分