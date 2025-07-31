【津波情報】津波到達予想時刻・満潮時刻 10:46時点
気象庁は、31日午前10時46分に各地の津波到達予想時刻と満潮時刻を発表しました。
津波と満潮が重なると、津波はより高くなりますので十分な注意が必要です。
各地の津波到達予想時刻と満潮時刻は次の通りです。
■北海道太平洋沿岸東部＜津波注意報：1m＞
・釧路
到達予想：第１波の到達を確認
満潮時刻：31日午後7時6分
・根室市花咲
到達予想：第１波の到達を確認
満潮時刻：31日午後6時50分
・根室港
到達予想：津波到達中と推測
満潮時刻：31日午後6時59分
・浜中町霧多布港
到達予想：第１波の到達を確認
満潮時刻：31日午後6時49分
■北海道太平洋沿岸中部＜津波注意報：1m＞
・浦河
到達予想：第１波の到達を確認
満潮時刻：31日午後7時6分
・十勝港
到達予想：第１波の到達を確認
満潮時刻：31日午後6時54分
・えりも町庶野
到達予想：第１波の到達を確認
満潮時刻：31日午後7時8分
■北海道太平洋沿岸西部＜津波注意報：1m＞
・函館
到達予想：第１波の到達を確認
満潮時刻：31日午後7時24分
・苫小牧西港
到達予想：津波到達中と推測
満潮時刻：31日午後7時4分
・福島町吉岡
到達予想：津波到達中と推測
満潮時刻：31日午後8時8分
・苫小牧東港
到達予想：第１波の到達を確認
満潮時刻：31日午後7時4分
・白老港
到達予想：第１波の到達を確認
満潮時刻：31日午後7時4分
・渡島森港
到達予想：津波到達中と推測
満潮時刻：31日午後6時56分
・室蘭港
到達予想：津波到達中と推測
満潮時刻：31日午後6時56分
■青森県太平洋沿岸＜津波注意報：1m＞
・むつ市関根浜
到達予想：第１波の到達を確認
満潮時刻：31日午後7時4分
・むつ小川原港
到達予想：第１波の到達を確認
満潮時刻：31日午後7時6分
・八戸港
到達予想：第１波の到達を確認
満潮時刻：31日午後7時4分
■岩手県＜津波注意報：1m＞
・宮古
到達予想：第１波の到達を確認
満潮時刻：31日午後7時13分
・大船渡
到達予想：第１波の到達を確認
満潮時刻：31日午後7時17分
・釜石
到達予想：第１波の到達を確認
満潮時刻：31日午後7時17分
・久慈港
到達予想：第１波の到達を確認
満潮時刻：31日午後7時7分
■宮城県＜津波注意報：1m＞
・石巻市鮎川
到達予想：第１波の到達を確認
満潮時刻：31日午後7時25分
・仙台港
到達予想：第１波の到達を確認
満潮時刻：31日午後7時29分
・石巻港
到達予想：第１波の到達を確認
満潮時刻：31日午後7時26分
■福島県＜津波注意報：1m＞
・いわき市小名浜
到達予想：第１波の到達を確認
満潮時刻：31日午後7時43分
・相馬
到達予想：第１波の到達を確認
満潮時刻：31日午後7時33分
■茨城県＜津波注意報：1m＞
・大洗
到達予想：第１波の到達を確認
満潮時刻：31日午後7時43分
・神栖市鹿島港
到達予想：第１波の到達を確認
満潮時刻：31日午後7時48分
■千葉県九十九里・外房＜津波注意報：1m＞
・銚子
到達予想：第１波の到達を確認
満潮時刻：31日午後7時52分
・勝浦市興津
到達予想：第１波の到達を確認
満潮時刻：31日午前8時13分
■伊豆諸島＜津波注意報：1m＞
・伊豆大島岡田
到達予想：第１波の到達を確認
満潮時刻：31日午前8時22分
・三宅島坪田
到達予想：第１波の到達を確認
満潮時刻：31日午前8時41分
・八丈島八重根
到達予想：第１波の到達を確認
満潮時刻：31日午前8時54分
・神津島神津島港
到達予想：第１波の到達を確認
満潮時刻：31日午前9時2分
・三宅島阿古
到達予想：津波到達中と推測【更新】
満潮時刻：31日午前8時42分
・八丈島神湊
到達予想：第１波の到達を確認
満潮時刻：31日午前8時55分
■種子島・屋久島地方＜津波注意報：1m＞
・種子島西之表
到達予想：第１波の到達を確認
満潮時刻：31日午前10時39分
・種子島熊野
到達予想：第１波の到達を確認
満潮時刻：31日午前10時10分