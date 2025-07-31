気象庁は、31日午前10時46分に各地の津波到達予想時刻と満潮時刻を発表しました。

津波と満潮が重なると、津波はより高くなりますので十分な注意が必要です。

各地の津波到達予想時刻と満潮時刻は次の通りです。

■北海道太平洋沿岸東部＜津波注意報：1m＞

・釧路

到達予想：第１波の到達を確認

満潮時刻：31日午後7時6分

・根室市花咲

到達予想：第１波の到達を確認

満潮時刻：31日午後6時50分

・根室港

到達予想：津波到達中と推測

満潮時刻：31日午後6時59分

・浜中町霧多布港

到達予想：第１波の到達を確認

満潮時刻：31日午後6時49分

■北海道太平洋沿岸中部＜津波注意報：1m＞

・浦河

到達予想：第１波の到達を確認

満潮時刻：31日午後7時6分

・十勝港

到達予想：第１波の到達を確認

満潮時刻：31日午後6時54分

・えりも町庶野

到達予想：第１波の到達を確認

満潮時刻：31日午後7時8分

■北海道太平洋沿岸西部＜津波注意報：1m＞

・函館

到達予想：第１波の到達を確認

満潮時刻：31日午後7時24分

・苫小牧西港

到達予想：津波到達中と推測

満潮時刻：31日午後7時4分

・福島町吉岡

到達予想：津波到達中と推測

満潮時刻：31日午後8時8分

・苫小牧東港

到達予想：第１波の到達を確認

満潮時刻：31日午後7時4分

・白老港

到達予想：第１波の到達を確認

満潮時刻：31日午後7時4分

・渡島森港

到達予想：津波到達中と推測

満潮時刻：31日午後6時56分

・室蘭港

到達予想：津波到達中と推測

満潮時刻：31日午後6時56分

■青森県太平洋沿岸＜津波注意報：1m＞

・むつ市関根浜

到達予想：第１波の到達を確認

満潮時刻：31日午後7時4分

・むつ小川原港

到達予想：第１波の到達を確認

満潮時刻：31日午後7時6分

・八戸港

到達予想：第１波の到達を確認

満潮時刻：31日午後7時4分

■岩手県＜津波注意報：1m＞

・宮古

到達予想：第１波の到達を確認

満潮時刻：31日午後7時13分

・大船渡

到達予想：第１波の到達を確認

満潮時刻：31日午後7時17分

・釜石

到達予想：第１波の到達を確認

満潮時刻：31日午後7時17分

・久慈港

到達予想：第１波の到達を確認

満潮時刻：31日午後7時7分

■宮城県＜津波注意報：1m＞

・石巻市鮎川

到達予想：第１波の到達を確認

満潮時刻：31日午後7時25分

・仙台港

到達予想：第１波の到達を確認

満潮時刻：31日午後7時29分

・石巻港

到達予想：第１波の到達を確認

満潮時刻：31日午後7時26分

■福島県＜津波注意報：1m＞

・いわき市小名浜

到達予想：第１波の到達を確認

満潮時刻：31日午後7時43分

・相馬

到達予想：第１波の到達を確認

満潮時刻：31日午後7時33分

■茨城県＜津波注意報：1m＞

・大洗

到達予想：第１波の到達を確認

満潮時刻：31日午後7時43分

・神栖市鹿島港

到達予想：第１波の到達を確認

満潮時刻：31日午後7時48分

■千葉県九十九里・外房＜津波注意報：1m＞

・銚子

到達予想：第１波の到達を確認

満潮時刻：31日午後7時52分

・勝浦市興津

到達予想：第１波の到達を確認

満潮時刻：31日午前8時13分

■伊豆諸島＜津波注意報：1m＞

・伊豆大島岡田

到達予想：第１波の到達を確認

満潮時刻：31日午前8時22分

・三宅島坪田

到達予想：第１波の到達を確認

満潮時刻：31日午前8時41分

・八丈島八重根

到達予想：第１波の到達を確認

満潮時刻：31日午前8時54分

・神津島神津島港

到達予想：第１波の到達を確認

満潮時刻：31日午前9時2分

・三宅島阿古

到達予想：津波到達中と推測【更新】

満潮時刻：31日午前8時42分

・八丈島神湊

到達予想：第１波の到達を確認

満潮時刻：31日午前8時55分

■種子島・屋久島地方＜津波注意報：1m＞

・種子島西之表

到達予想：第１波の到達を確認

満潮時刻：31日午前10時39分

・種子島熊野

到達予想：第１波の到達を確認

満潮時刻：31日午前10時10分