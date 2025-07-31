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¡ÈThe station is within walking distance.¡É
¡Êbut it¡Çs kinda far.¡Ë
¡ÈThe station is in walking distance.¡É
¡Êbut it will take at least 30 minutes.¡Ë
¡ÈThe station is in walking distance.¡É
¡Ê but it¡Çs uphill the whole way so I wouldn¡Çt do it if I were you.¡Ë
¡ÈThe station is in walking distance.¡É
¡Êbut it¡Çs a pain in the neck to get there.¡Ë
¡ÈThe station is in walking distance.¡É
¡Êbut it is raining, so maybe you should take the bus.¡Ë
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¡ÈIt snows in Fukuoka too.¡É
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¡ÈThis is a picture I drew.¡É
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