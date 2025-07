なぜ日本語は外国人から不思議な言語と思われることが多いのか。日本在住歴25年の応用言語学者で北九州市立大学准教授のアン・クレシーニさんは、「例えば、『歩いていけなくもない』は結局行けるのか、行けないのか。『私は教師です』なのか、『私が教師です』なのか。困惑することが多い」という――。

※本稿は、アン・クレシーニ『世にも奇妙な日本語の謎』(フォレスト出版)の一部を再編集したものです。

外国人にとって、ハードルが高い日本語のひとつに「二重否定」がある。「二重否定」という表現は、あまり馴染みがないかもしれないが、もしあなたが日本人なら、きっと1日に何度も無意識に使っているはず。

「現金しか使えません」

「わからなくはない」

「駅まで歩いて行けなくはない」

「やりたくないわけでもないけど」

つまり、2つの否定の単語をひとつの文の中で使うことを「二重否定」と呼ぶ。

外国人は、「駅まで歩いて行けなくはない」なんて言われると、「歩いて行けるの?」「行けないの?」「どっち?」「マジで勘弁してくれ!」と叫びたくなる。

「駅まで歩いて行けなくはない」は、こういうニュアンスだ。

「駅までは歩いて行ける」

「けれど、遠い」

「時間がかかる」

「坂が多いからやめとき!」

「めんどくさい」

「雨が降っているからバスで行ったほうがいい」

こうしたさまざまなニュアンスが含まれている。

つまり、英語のbutみたいな感じだ。ただ、そのbutが「暗黙の了解」にあるのが日本語の世界。英語で表現すればこうだ。

“The station is within walking distance.”

(but it’s kinda far.)

“The station is in walking distance.”

(but it will take at least 30 minutes.)

“The station is in walking distance.”

( but it’s uphill the whole way so I wouldn’t do it if I were you.)

“The station is in walking distance.”

(but it’s a pain in the neck to get there.)

“The station is in walking distance.”

(but it is raining, so maybe you should take the bus.)