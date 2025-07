プライバシーやセキュリティを重視する環境では、ChatGPTなどのオンラインAIサービスではなく自分のデバイス上で処理できるローカルAIの方が適している場合があります。しかし、AIをローカルで実行するにはある程度の性能を備えたPCが必要です。新たに、AI関連業界団体の MLCommons がPC向けのAIベンチマークアプリ「MLPerf Client」を2025年7月30日(水)にリリースしました。

MLPerf Client Benchmarkhttps://mlcommons.org/benchmarks/client/MLCommons Releases MLPerf Client v1.0: A New Standard for AI PC and Client LLM Benchmarking - MLCommonshttps://mlcommons.org/2025/07/mlperf-client-v1-0/MLPerf Clientは「Llama 2 7B Chat」「Llama 3.1 8B Instruct」「Phi 3.5 Mini Instruct」「Phi 4 Reasoning 14B」といった大規模言語モデルをPCで実行した際の処理性能を測定できるベンチマークアプリです。ベンチマークを実行すると「コード分析」「コンテンツ生成」「創造的な執筆」「要約」といったAIモデルを用いた操作の処理性能を測定できます。MLPerf Clientは以下のスペック条件を満たすPCで実行可能です。対応OSはWindows 11とmacOS 15.5で、すべてのベンチマークを実行するには400GB以上のストレージ空き容量が必要です。・VRAM容量8GB以上のAMD Radeon RX 7000シリーズもしくはRX 9000シリーズを搭載したPC・AMD Ryzen AI 9シリーズを搭載したPC・VRAM容量10GB以上のIntel Arc Bシリーズを搭載したPC・RAM容量16GB以上のIntel Core Ultra シリーズ2(Lunar Lake、Arrow Lake)を搭載したPC・VRAM容量8GB以上のNVIDIA GeForce RTX 2000シリーズを搭載したPC・RAM容量32GB以上のQualcomm Snapdragon X Eliteを搭載したPCMLPerf Clientは以下のリンク先から無料でダウンロード可能です。Releases · mlcommons/mlperf_clienthttps://github.com/mlcommons/mlperf_client/releasesまた、MLPerf Clientのソースコードは以下のリンク先で公開されています。GitHub - mlcommons/mlperf_client: MLPerf Client is a benchmark for Windows and macOS, focusing on client form factors in ML inference scenarios.https://github.com/mlcommons/mlperf_client/