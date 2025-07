(C)2025 Amazon Content Services LLC or its Affiliates.

Amazonは、Prime Videoにて8月に配信開始するラインナップを発表。「劇場版 ドクターX Final」や「劇場版 忍たま乱太郎 ドクタケ忍者隊最強の軍師」を見放題独占配信するほか、「るろうに剣心 最終章 The Beginning」「帰ってきた あぶない刑事」などを配信開始する。

米倉涼子演じるフリーランスの天才外科医・大門未知子の活躍を描いた医療ドラマ「ドクターX 外科医・大門未知子」のシリーズ完結編「劇場版 ドクターX Final」は8月6日より独占配信開始。

立ちふさがる最悪・最強の敵・東帝大学病院の新院長・神津比呂人と、その弟で医療機器メーカーのCEO・多可人の天才双子(染谷将太)によって医師免許剥奪の危機に瀕しながらも、患者を見捨てないという信念を貫き、大門未知子が史上最大のオペに挑む。

(C)2024「劇場版ドクターX」製作委員会

第133回直木賞を受賞した朱川湊人の小説を、鈴木亮平と有村架純の初共演で実写化し、今年4月に劇場公開された「花まんま」は8月15日に独占配信開始。両親を早くに亡くし、ふたりで支えあってきた俊樹(鈴木亮平)とフミ子(有村架純)の兄妹。妹の結婚式を目前に、妹が兄に隠していたある秘密が明らかになり--。

(C)2025「花まんま」製作委員会

原作 朱川湊人 『花まんま』文春文庫 企画協力 文藝春秋

1986年に放送されて以来人気を博している刑事ドラマの劇場版8作目「帰ってきた あぶない刑事」は8月25日から見放題配信開始。舘ひろし、柴田恭兵、浅野温子、仲村トオルらシリーズおなじみのメンバーに加え、ヒロインとして土屋太鳳が出演。

刑事を定年退職後、横浜で探偵事務所を開業したタカとユージのもとを訪れたのはどちらかの娘(?)・彩夏。彩夏から母親の捜索依頼を受ける中、横浜では殺人事件が多発、爆破テロまで仕掛けられ、最強バディに最大の危機が訪れる。

(C)2024「帰ってきた あぶない刑事」製作委員会

そのほか、「るろうに剣心 最終章 The Beginning」が8月20日から、「かぐや様は告らせたい ~天才たちの恋愛頭脳戦~」「かぐや様は告らせたい ~天才たちの恋愛頭脳戦~ ファイナル」の2作も8月25日より見放題配信開始する。

アニメでは、昨年12月に劇場アニメ化した「劇場版 忍たま乱太郎 ドクタケ忍者隊最強の軍師」が8月13日より見放題独占配信開始。立ちはだかる最強の敵を前に、乱太郎(高山みなみ)、きり丸(田中真弓)、しんべヱ(一龍斎貞友)ら忍たま達と、消息を絶った土井先生(関俊彦)の絆が試される。

(C)尼子騒兵衛/劇場版忍たま乱太郎製作委員会

映画(日本) 8月1日(金)『七つの会議』『ハナミズキ』8月6日(水)『劇場版 ドクターX Final』 ※独占配信『アンダーカレント』8月7日(木)『遺体 明日への十日間』『一度死んでみた』『劇場版 コード・ブルー -ドクターヘリ緊急救命-』『コンフィデンスマンJP ロマンス編』『コンフィデンスマンJP プリンセス編』『コンフィデンスマンJP 英雄編』『地獄の花園』『ストロベリーナイト』『謎解きはディナーのあとで』『Love Letter』8月8日(金)『金子差入店』 ※独占配信『野火(2015)』『終戦のエンペラー』8月13日(水)『映画「忍たま乱太郎-夏休み宿題大作戦!の段-」』8月14日(木)『リボルバー・リリー』8月15日(金)『コーヒーが冷めないうちに』『花まんま』 ※独占配信『映画「ビリギャル」』8月18日(月)『不死身ラヴァーズ』8月20日(水)『るろうに剣心 最終章 The Beginning』8月25日(月)『帰ってきた あぶない刑事』『かぐや様は告らせたい ~天才たちの恋愛頭脳戦~』『かぐや様は告らせたい ~天才たちの恋愛頭脳戦~ ファイナル』8月27日(水)『祈りの幕が下りる時』8月29日(金)『ラストマイル』 ※見放題独占配信映画(海外) 8月1日(金)『28週後...』『猿の惑星/キングダム』8月2日(土)『ゼロ・コンタクト』『ハンテッド 狩られる夜』8月6日(水)『ザ・ピックアップ ~恋の強盗大作戦~』(The Pickup/アメリカ) ※午後4時から独占配信『NOPE/ノープ』8月11日(月・祝)『パディントン 消えた黄金郷の秘密』 ※独占配信8月15日(金)『オーメン』『オーメン2/ダミアン』『オーメン666』『タイタニック』『ポトフ 美食家と料理人』8月20日(水)『君を見つけるための地図』(The Map That Leads To You/アメリカ) ※午後4時から独占配信映画(韓国) 8月2日(土)『梟-フクロウ-』『ソウルメイト』アニメ映画(日本) 8月2日(土)『僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ユアネクスト』8月7日(木)『ブレイブ ストーリー』8月13日(水)『劇場版 忍たま乱太郎 ドクタケ忍者隊最強の軍師』 ※見放題独占配信テレビドラマ(日本) 8月1日(金)『カーネーション』『どうする家康』『ああ、ラブホテル 豪華編』『大人番組リーグ2 ああ、ラブホテル』『鍵のない夢を見る』『悪貨』『荒地の恋』『イアリー』『石つぶて ~外務省機密費を暴いた捜査二課の男たち~』『イノセント・デイズ』『海に降る』『埋もれる』『遠藤憲一と宮藤官九郎の勉強させていただきます』『翳りゆく夏』『株価暴落』『硝子の葦』『食い逃げキラー』『グーグーだって猫である』『黒書院の六兵衛』『結婚詐欺師』『誤断』『5人のジュンコ』『再生巨流』『罪人の嘘』『社長室の冬-巨大新聞社を獲る男-』『宿命』『十月十日の進化論』『贖罪の奏鳴曲』『しんがり~山一證券 最後の聖戦~』『スケープゴート』『ソドムの林檎~ロトを殺した娘たち』『ダブル・ファンタジー』『チキンレース』『地の塩』『血の轍』『沈黙法廷』『テミスの求刑』『トクソウ』『2.5次元男子推しTV』『2.5次元男子推しTV シーズン2』『春が来た』『パンとスープとネコ日和』『パンドラⅣ』『東野圭吾「幻夜」』『東野圭吾「分身」』『東野圭吾「変身」』『東野圭吾「片想い」』『ヒトリシズカ』『ヒポクラテスの誓い』『不発弾』『マグマ』『三谷幸喜「大空港2013」』『宮沢賢治の食卓』『名刺ゲーム』『メガバンク最終決戦』『モザイクジャパン』『闇の伴走者~編集長の条件』『夢を与える』『LINK』8月6日(水)『私は整形美人』8月20日(水)『それでも俺は、妻としたい』テレビドラマ(海外) 8月8日(金)『アラビア・カダリ ~越境した漁師たち~』シーズン1(Arabia Kadali/インド) ※午前3時30分から独占配信8月13日(水)『バタフライ ~追う者と追われる者~』シーズン1(Butterfly/アメリカ) ※午後4時から独占配信8月15日(金)『ベティ ~新たなる日々~』シーズン2(Betty La Fea - La Historia Continua/コロンビア) ※午後2時から独占配信8月25日(月)『アップロード ~デジタルなあの世へようこそ~』シーズン4(Upload/アメリカ) ※午後4時から独占配信8月27日(水)『ターミナル・リスト ~闇の狼~』シーズン1(The Terminal List: Dark Wolf/アメリカ) ※午後4時から独占配信【テレビドラマ(中国)】 8月3日(日)『愛しい私のラブ・ヒーロー ~イカしたツンデレ消防士~』『永遠の冷妃~燕王を見守る王妃の愛~』8月10日(日)『始皇帝』テレビドラマ(台湾) 8月15日(金)『零日攻撃(ゼロニチコウゲキ)』 ※独占配信テレビアニメ(日本) 8月1日(金)『映像版マンガ日本史』8月2日(土)『名探偵コナン』シーズン298月6日(水)『とっとこハム太郎』テレビアニメ(海外) 8月13日(水)『ソーセージ・パーティー ~理想郷 フードトピア~』シーズン2(Sausage Party: Foodtopia/アメリカ) ※午後4時から独占配信バラエティー(日本) 8月1日(金)『賞金1億円の人脈&人望バトル トモダチ100人よべるかな?』 ※独占配信バラエティー(海外) 8月22日(金)『007 クイズ!100万ポンドへの道』 (007: Road to a Million S2/イギリス) ※午後4時から独占配信アドベンチャー(日本) 8月2日(土)『相葉さんの大冒険』 ※独占配信ドキュメンタリー(海外) 8月7日(木)『トーラジ:伝説の20年』(Taurasi/アメリカ) ※午後4時から独占配信8月21日(木)『ホームチーム:ニューヨーク・ジェッツ』(Hometeam: NY Jets/アメリカ) ※午後4時から独占配信