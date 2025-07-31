¥Ï¥ï¥¤¤Ç¥µ¥¦¥Ê?!¥ï¥¤¥¥¤ÇÍ·¤ó¤À¤¢¤È¤Î¶Ë¾å¤ÎÌþ¤ä¤·¡ª¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤Ê¥Û¥Æ¥ë¤Î¥¹¥Ñ¥µ¥¦¥Ê¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿
¥µ¥¦¥Ê¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¤Ë¤Ï¥µ¥¦¥Ê¤á¤¬¤±¤ÆÎ¹¹Ô¤ò·×²è¤¹¤ë¡Ö¥µÎ¹¡×¤¬ÄêÈÖ¡£¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¥µ¥¦¥Ê¤Î¤¢¤ë¥¨¥ê¥¢¤òÎ¹¹ÔÀè¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢Î¹¹ÔÀè¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¼þÊÕ¤Ç¥µ¥¦¥Ê¤òÃµ¤·¤¿¤ê¡¢¤Ï¤¿¤Þ¤¿¡¢¥µ¥¦¥Ê¤Î¤¢¤ë½ÉÇñ»ÜÀß¤òÁª¤ó¤À¤ê¤È¡¢Î¹¹ÔÃæ¤Ç¤â¡¢¤¤¤ä¡¢Î¹¹Ô¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÉáÃÊÂÎ¸³¤Ç¤¤Ê¤¤¥µ¥¦¥Ê¤ò³Ú¤·¤à¡£¹ñÆâ¤Ç¤¢¤ì¤ÐÈæ³ÓÅª³ð¤¤¤ä¤¹¤¤¤¬¡¢³¤³°¤Ç¤Ï¡©¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¿Íµ¤³¤³°Î¹¹ÔÀè¤Î¥Ï¥ï¥¤¤Ç¥µ¥¦¥Ê¤òÃµ¤·¤Æ¤ß¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¡Û¡Ö¥ë¥Í¥Ã¥µ¥ó¥¹ ¥Û¥Î¥ë¥ë ¥Û¥Æ¥ë¡õ¥¹¥Ñ¡×¤Î¥µ¥¦¥Ê
¢£2024Ç¯¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡Ö¥ë¥Í¥Ã¥µ¥ó¥¹¡×¤Ë¶Ë¾å¤Î¥µ¥¦¥Ê¤¢¤ê
¥Ï¥ï¥¤¤È¤¤¤¨¤Ð³¤³°Î¹¹Ô¤Ç¾ï¤Ë¿Íµ¤¤ÎÌÜÅªÃÏ¡£Êª²Á¹â¤ä±ß°Â¤Ê¤É¤Î¥Í¥¬¥Æ¥£¥ÖÍ×ÁÇ¤Ï¤¢¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢¤É¤¦¤»¹Ô¤¯¤Ê¤é¥Ï¥ï¥¤¤¬¤¤¤¤¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Ï¥ï¥¤¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤ÏÂ¿¤¯¡¢2025Ç¯¤Î²Æ¤â¿Íµ¤¤Î´Ñ¸÷ÃÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢¥Ï¥ï¥¤Î¹¹Ô¤È¤¤¤¦¤È¥Ó¡¼¥Á¡¢¥Þ¥ê¥ó¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¢¥´¥ë¥Õ¡¢¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡¢¥Ï¥ï¥¤¤ÎÊ¸²½ÂÎ¸³¤Ê¤É¤¬¼çÎ®¡£²¾¤Ë²¿¤â¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Èþ¤·¤¤¼«Á³¤È¥ê¥¾¡¼¥È´¶¤ò´®Ç½¤¹¤ë¤À¤±¤ÇËþÂ¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤¦Ì¥ÎÏ¤â¤¢¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¥Ï¥ï¥¤¤Ç¡¢2024Ç¯2·î¤Ë¥°¥é¥ó¥É¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¤Î¤¬¡Ö¥ë¥Í¥Ã¥µ¥ó¥¹ ¥Û¥Î¥ë¥ë ¥Û¥Æ¥ë¡õ¥¹¥Ñ¡×¡£¥¢¥é¥â¥¢¥Ê¥»¥ó¥¿¡¼¤«¤éÄø¶á¤¯¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢39³¬·ú¤Æ¤Ç187¼¼¤Î¥Û¥Æ¥ëÁØ¡¢112¼¼¤Î¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹ÁØ¤«¤é¤Ê¤ë¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤Ê¥Û¥Æ¥ë¤À¡£ÌÜÅª¤Î¥µ¥¦¥Ê¤Ï¤³¤³¤Ë¤¢¤ë¡£¤¿¤À¡¢Ãí°Õ¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢¥µ¥¦¥Ê¤Ï¥Û¥Æ¥ëÁØ¡¢¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹ÁØ¤Î½ÉÇñ¼Ô¤Î¤ßÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¡£¥µ¥¦¥Ê¤À¤±ÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
º£²ó¡¢ÆÃÊÌ¤Ë¥µ¥¦¥Ê¤òÂÎ¸³¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¡Ö¥ë¥Í¥Ã¥µ¥ó¥¹ ¥Û¥Î¥ë¥ë ¥Û¥Æ¥ë¡õ¥¹¥Ñ¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Ë¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥Û¥Æ¥ëÆâ¤Ë¥¹¥Ñ¤¬¤¢¤ë¡£½ÉÇñ¼Ô¸þ¤±¤Ë¥×¡¼¥ë¤È¥¸¥à¤¬¤¢¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¥¹¥Ñ¥¨¥ê¥¢¤Ë¤ÏÂçÍá¾ì¤È¥µ¥¦¥Ê¡¢¿åÉ÷Ï¤¡¢¤½¤·¤Æ³°µ¤Íá¤¬¤Ç¤¤ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤µ¤Ã¤½¤¯¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤Ç8³¬¤Ø¸þ¤«¤¦¡£¤Þ¤À¿·¤·¤¤»ÜÀß¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢´ÛÆâ¤ÏÈþ¤·¤¯¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¡£¤â¤¦¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤«¤Ê¤¤¡ªÆ±¤¸¥Õ¥í¥¢¤Ë¥×¡¼¥ë¤ä¥¸¥à¤â¤¢¤ê¡¢Ä«¤«¤éÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¿Í¤Î»Ñ¤â¸«¤é¤ì¤ë¡£¥µ¥¦¥Ê¤¬ÌÜÅª¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥×¡¼¥ë¤ä¥¸¥à¤Ë¤ÏÌÜ¤â¤¯¤ì¤º¡¢¡ÖOfuro SPA¡×¤Ø¡£
Ëº¤ì¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤ÏÃË½÷ÊÌ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¿åÃåÃåÍÑ¤¬É¬¿Ü¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤Þ¤º¤Ï¼õÉÕ¤Ç¥¿¥ª¥ë¤ò¥ì¥ó¥¿¥ë¤·¡¢¥í¥Ã¥«¡¼¥ë¡¼¥à¤Ø¡£¤³¤Á¤é¤Ç¿åÃå¤ËÃåÂØ¤¨¤ë¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢Æ±¤¸¥¨¥ê¥¢¤Ë¥¹¥Ñ(¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸)¤â¤¢¤ê¼õÉÕ¤ÏÆ±¤¸¾ì½ê¡£¥í¥Ã¥«¡¼¤Ï¥Ü¥¿¥ó¼°¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ç¹¥¤¤Ê¿ô»ú¤òÂÇ¤Á¹þ¤ó¤Ç¸°¤Ë¤Ê¤ë¥¿¥¤¥×¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆñ¤·¤¤¤Î¤Ç¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤Ï¼õÉÕ¤ÎÊý¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
½ÉÇñ¼Ô¤¬ÍøÍÑ¤¹¤ë»ÜÀß¤À¤¬¡¢¥í¥Ã¥«¡¼¤Ï¤±¤Ã¤³¤¦Âç¤¤¯¥¿¥ª¥ë¤äÃåÂØ¤¨¤ò¤æ¤Ã¤¿¤ê¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¡£ÀöÌÌÂæ¤Ë¤Ï¥É¥é¥¤¥ä¡¼¤ä´ÊÃ±¤Ê¥¢¥á¥Ë¥Æ¥£¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤Ã¤½¤¯¿åÃå¤ËÃåÂØ¤¨¤ÆÍá¼¼¤Ø¡£
Ãæ¤ËÆþ¤ë¤È¤Þ¤º¥·¥ã¥ï¡¼¥Ö¡¼¥¹¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤Á¤é¤ÏÍç¤ÇÍøÍÑ²Ä¡£¥µ¥¦¥Ê¤ËÆþ¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥µ¥Ã¤ÈÈ±¤ÈÂÎ¤òÀö¤¦¡£Íá¼¼¤Ë¤ÏÂç¤¤ÊÅòÁ¥¤È¿åÉ÷Ï¤¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥Ï¥ï¥¤¤Ç¼êÂ¤ò¿¤Ð¤·¤ÆÆþ¤ì¤ë¤ªÉ÷Ï¤¤Ë½Ð¹ç¤¨¤ë¤È¤Ï¡£¤½¤·¤Æ¡¢¿åÉ÷Ï¤¤â»×¤Ã¤¿¤è¤êÂç¤¤¤¤Î¤Ë¶Ã¤¯¡£
¢£¿´ÃÏ¤è¤¯Æþ¤ì¤ë2¤Ä¤Î¥µ¥¦¥Ê¤È¤Þ¤µ¤«¤Î6ÅÙÀßÄê¤Î¿åÉ÷Ï¤
º£²ó¤Î¥á¥¤¥ó¤Ç¤â¤¢¤ë¥µ¥¦¥Ê¤Ï2¼ï¡£¥¹¥Á¡¼¥à¥µ¥¦¥Ê¤È¥É¥é¥¤¥µ¥¦¥Ê¡£¤É¤Á¤é¤â¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤Ä¤¯¤ê¡£¤Þ¤º¤Ï¥¹¥Á¡¼¥à¥µ¥¦¥Ê¤òÂÎ¸³¡£¥¹¥Á¡¼¥à¥µ¥¦¥Ê¤Î²¹ÅÙ¤Ï38¡Á43ÅÙ¡£´À¤ò¤«¤¯¤È¤¤¤¦¤è¤êÂÎ¤ò¤¸¤ï¤Ã¤È²¹¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë´¶¤¸¡£¸À¤¤Ëº¤ì¤¿¤¬»þ´ÖÀ©¸Â¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥¹¥Á¡¼¥à¥µ¥¦¥Ê¤â¤æ¤Ã¤¯¤ê´®Ç½¤Ç¤¤ë¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç²¹ÅÙ¤¬¹â¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¥·¥ã¥ï¡¼¤Ç¥µ¥Ã¤È´À¤òÎ®¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥É¥é¥¤¥µ¥¦¥Ê¤Ø¡£¥µ¥¦¥Ê¥Þ¥Ã¥È¤ÏÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç»ý»²¤·¤¿¥µ¥¦¥Ê¥Þ¥Ã¥È¤òÉß¤¤¤Æ¤¢¤°¤é¤ò¤«¤¯¡£¿åÃåÃåÍÑ¤Ê¤Î¤ÇÆÃ¤Ë¥Þ¥Ã¥È¤ÏÉÔÍ×¤À¤¬¡¢¤Û¤«¤Ë¤â¥Þ¥¤¥µ¥¦¥Ê¥Þ¥Ã¥È¤ò»ý»²¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤¿¡£¥µ¥¦¥Ê¥Ï¥Ã¥È¤òÈï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤Û¤«¤Ë¤Ï¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤µ¤Æ¡¢¥É¥é¥¤¥µ¥¦¥Ê¤À¤¬¡¢¤³¤Î¤È¤¤Ï80ÅÙÁ°¸å¤Ç¤½¤ì¤Û¤ÉÇ®¤¯¤Ê¤¤¡£¤â¤Á¤í¤ó¥Æ¥ì¥Ó¤Ê¤É¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥µ¥¦¥Ê¼¼Æâ¤ÇÌµ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡£¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¥µ¥¦¥Ê¤Î¤¢¤È¤Ë¤É¤³¤Ë¹Ô¤³¤¦¤«¤È¤«¡¢¥Ï¥ï¥¤¤Ç¥µÈÓ¤Ã¤Æ²¿¤¬¤¤¤¤¤«¤Ê¤È¤«¡¢¥Ï¥ï¥¤ÅÚ»º¤É¤¦¤¹¤ë¡©¤È¤«¡¢¤½¤â¤½¤â¥Ï¥ï¥¤Íè¤Á¤ã¤Ã¤¿¤è¤È¤«¡¢¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¡£¤Ê¤«¤Ê¤«Ìµ¤Ë¤Ê¤ì¤º¡¢¤è¤¯¸À¤¦¡È¼«Ê¬¤È¸þ¤¹ç¤¦¡É¤Î¤È¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¤¬¡¢¤Ê¤ó¤À¤«³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹¡£
¥µ¥¦¥Ê¼¼Æâ¤Ë¤Ï15Ê¬¤Îº½»þ·×¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤¬Íî¤ÁÀÚ¤ë¤Þ¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Ç®¤¤¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Â©¶ì¤·¤µ¤â¤â¤Á¤í¤ó¤Ê¤¯¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤ä¤µ¤·¤¤Ç®¤È¤¤¤Ã¤¿°õ¾Ý¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥µ¥¦¥Ê¼¼¤«¤é¤Ï¼«Ê¬¤Î´¶³Ð¤Ç½Ð¤ë¤Î¤¬´ðËÜ¡£µÕ¤ËÇ®¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤ÆÄ¹»þ´ÖÆþ¤ê²á¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤âÃí°Õ¤·¤¿¤¤¡£
¥·¥ã¥ï¡¼¤Ç´À¤òÎ®¤·¤¿¤é¿åÉ÷Ï¤¤Ø¡£¤³¤³¤ÇÃí°Õ¡ª¤Ê¤ó¤È¤³¤Î¿åÉ÷Ï¤¡¢ÀßÄê²¹ÅÙ¤¬6ÅÙ¡£¤¨¡©¡©¡©¡©¥·¥ó¥°¥ë(²¹ÅÙ¤¬¤Ò¤È·å¤Î¿åÉ÷Ï¤)¤â¥·¥ó¥°¥ë¡¢Îä¤¿¤¤¡ªÉáÃÊ¿åÉ÷Ï¤¤Ï¥Þ¥¹¥È¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÎä¤¿¤¤¿åÉ÷Ï¤¤¬¤¢¤ë»ÜÀß¤ÏÆüËÜ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¸«¤«¤±¤Ê¤¤¡£ÆÃ¤Ë½÷À(½÷Åò)¤Ï¥·¥ó¥°¥ë¤Ë½Ð¹ç¤¨¤ëµ¡²ñ¤âÃËÀ¤ËÈæ¤Ù¤Æ¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¥Ï¥ï¥¤¤Ç¥¥ó¥¥ó¿åÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤ì¤ë¤È¤Ï¡£
ÆüËÜ¤À¤ÈÀöÌÌ´ï¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Â¸µ¤«¤é¾¯¤·¤º¤Ä¿å¤ò¤«¤±¤Æ´·¤é¤·¤Æ¤«¤éÆþ¤ë¤Î¤¬¥»¥ª¥ê¡¼¤À¤¬¡¢¤³¤³¤Ë¤ÏÀöÌÌ´ï¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¼ê¤Ç¿å¤ò¤¹¤¯¤Ã¤ÆÂ¸µ¤Ë¤«¤±¤ë¡£Îä¤¿¤¤¡Ä¡£¼ê¤òÆþ¤ì¤¿½Ö´Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡£¤½¤ì¤Ç¤â¹¥´ñ¿´¤¬¾¡¤Ã¤Æ¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¿åÉ÷Ï¤¤Ø¡£
¤Û¤«¤Ë¿Í¤¬¤¤¤Ê¤±¤ì¤ÐÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦Îä¤¿¤µ¡£¤Ç¤âµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ä¹¤¯¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤ì¤¬ÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¤¤¤¤¡£¤«¤Ê¤ê¤¤¤¤¡ª¥µ¥¯¥Ã¤ÈÆþ¤Ã¤¿¤é¡¢¥Æ¥é¥¹¤Î¥Á¥§¥¢¤Ç³°µ¤Íá¡£²°³°¤Ë¤âÅòÁ¥¤¬¤¢¤ê¡¢ÏªÅ·É÷Ï¤¤Î¤è¤¦¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡£
¥Ç¥Ã¥¥Á¥§¥¢¤ËºÂ¤Ã¤Æ¥Ü¡¼¥Ã¤È¤¹¤ë¡£ÌÜ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ëÉ÷·Ê¤Ï¥Ï¥ï¥¤¡ªÉÔ»×µÄ¤À¡£¥Ï¥ï¥¤¤Ç¥µ¥¦¥Ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤È¤Ï¡£¤è¤¯¥Ï¥ï¥¤¤ÏÆüËÜ¤è¤ê¤Ï¼¾µ¤¤¬¤Ê¤¤¤È¤Ï¤¤¤¦¤¬¡¢Æüº¹¤·¤Ï¶¯¤¯¡¢³¹¤Ê¤«¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤ä¤Ã¤Ñ¤ê½ë¤¤¤·´À¤ò¤«¤¯¡£¤À¤¬¡¢¤³¤Î¥µ¥¦¥Ê¤Ç¤«¤¯´À¤Ï°ã¤¦¡£¤Þ¤¢¡¢´À¤ò¤«¤³¤¦¤È»×¤Ã¤ÆÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤¹¤°¤Ë´À¤òÎ®¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥À¥ó¥È¥Ä¤Çµ¤»ý¤Á¤¬¤¤¤¤¡£¤·¤«¤â³°µ¤Íá¤Ç¥Ï¥ï¥¤¤Î¶õ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤´Ë«Èþ°Ê³°¤Î²¿¤â¤Î¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£
¿åÉ÷Ï¤¤¬Îä¤¿¤¯¤ÆÌµÍý¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¡¢¤Ì¤ë¤á¥·¥ã¥ï¡¼¤ò¤·¤Ã¤«¤êÍá¤Ó¤Æ¤«¤é³°µ¤Íá¤ò¡£¥Ï¥ï¥¤¤ÎÉ÷¤òÁ´¿È¤Ç´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤âÆÃÊÌ´¶¤¬¥Ï¥ó¥Ñ¤Ê¤¤¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆüº¹¤·¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¿¥ª¥ë¤ÇÊ¤¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¹©É×¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ë¡£¤¦¤Ã¤«¤ê¿²¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ê¤Û¤Éµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¡£
¥µ¥¦¥Ê¢ª¿åÉ÷Ï¤¢ª³°µ¤Íá¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢ËþÂ¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢ÅòÁ¥¤ò´®Ç½¡£Âç¤¤Ê¤ªÉ÷Ï¤¤Ï¤ä¤Ï¤ê¤¤¤¤¡£¥Û¥Æ¥ë¤À¤È¥Ð¥¹¥¿¥Ö¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÆüËÜ¤Î¤ªÉ÷Ï¤¤Î¤è¤¦¤ËÅòÁ¥¤Ë¤æ¤Ã¤¯¤êÆþ¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¼êÂ¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤æ¤Ã¤¯¤ê¸ª¤Þ¤Ç¤ªÅò¤Ë¿»¤«¤ì¤ë¤È¥Û¥Ã¤È¤¹¤ë¡£
²¿¤Ï¤È¤â¤¢¤ì¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿¥µ¥¦¥Ê»ÜÀß¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ë´¶Æ°¡£¥Þ¥ê¥ó¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ä³¤¿åÍá¡¢¥×¡¼¥ë¤ÇÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤¿¤¢¤È¤Ë¤â¡¢¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ÇÊâ¤²ó¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ë¤â¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤Ë½Ð¤«¤±¤ëÁ°¤ÎÄ«¤Ë¤â¡¢¥µ¥¦¥Ê¤Ç´À¤òÎ®¤·¡¢¿åÉ÷Ï¤¤Ç¥¥å¥Ã¤È°ú¤Äù¤á¡¢ÅòÁ¥¤Ç¤æ¤ë¤á¤ë¡Ä¡Ä¤Ê¤ó¤Æ¤¹¤Æ¤¤Ê»þ´Ö¡£Î¹¹Ô¤Î½éÆü¡¢Èô¹Ôµ¡¤Ç¸Ç¤Þ¤Ã¤¿ÂÎ¤ò¤Û¤°¤·¡¢»þº¹¤Ü¤±µ¤Ì£¤ÊÂÎ¤ò¥ê¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤Ë¤â¤è¤µ¤½¤¦¤À¡£
¢£Î©¤Á´ó¤êOK¤Î¥¹¥Ñ¥µ¥¦¥Ê¤Ï¡Ö¥Ï¥¤¥¢¥Ã¥È¥ê¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼ ¥ï¥¤¥¥¡×¤Ø
¤µ¤Æ¡¢¡Ö¥ë¥Í¥Ã¥µ¥ó¥¹ ¥Û¥Î¥ë¥ë¡¡¥Û¥Æ¥ë¡õ¥¹¥Ñ¡×¤Î¥µ¥¦¥Ê¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¤ª¤¹¤¹¤á¤À¤¬¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥Û¥Æ¥ë¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÍøÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢Ã¯¤Ç¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥µ¥¦¥Ê¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥Ñ¤òÍøÍÑ¤·¤¿¿Í¤Ê¤é¼«Í³¤ËÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥µ¥¦¥Ê¤òµá¤á¤Æ¡Ö¥Ï¥¤¥¢¥Ã¥È¥ê¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼ ¥ï¥¤¥¥ ¥Ó¡¼¥Á ¥ê¥¾¡¼¥È¡õ¥¹¥Ñ¡×¤Ø¡£
¤³¤Á¤é¤Ï¥ï¥¤¥¥¥Ó¡¼¥Á¤«¤éÄø¶á¤¤Î©ÃÏ¤Ç¡¢ÆüËÜ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤â¤è¤¯¹Ô¤¯¥¨¥ê¥¢¡£¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¥µ¥¦¥Ê¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤È¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔ°Â¤Ë¤â¤Ê¤ë¤¬¡¢¥Û¥Æ¥ëÃæ±û¤Î¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤Ç5³¬¤Ø¡£¥µ¥¦¥Ê¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¡ÖNa Ho¡Çola Spa(¥Ê¡¦¥Û¥ª¥é¡¦¥¹¥Ñ)¡×¡£¥Ï¥ï¥¤¤ÎÅÁÅýÅª¤Ê¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¡Ö¥í¥ß¥í¥ß¡×¤¬ÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥ê¥¾¡¼¥È¥¹¥Ñ¤À¡£
¹¹°á¼¼¤Î¥í¥Ã¥«¡¼¤Ë¤Ï¥Ð¥¹¥í¡¼¥Ö¤È¥µ¥ó¥À¥ë¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤ËÃåÂØ¤¨¤Æ»Ü½Ñ¤ò¼õ¤±¤ë¡£´Î¿´¤Î¥µ¥¦¥Ê¤Ï¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¹¹°á¼¼¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¡£¹¹°á¼¼¤Ë¤Ï¥í¥Ã¥«¡¼¤Î¤¢¤ë¥¨¥ê¥¢¤È¡¢¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¤ò¤¹¤ëÀöÌÌÂæ¡¢¤æ¤Ã¤¯¤êºÂ¤ì¤ë¥½¥Õ¥¡¥¨¥ê¥¢¡¢¤½¤·¤Æ¥µ¥¦¥Ê¤È¥·¥ã¥ï¡¼¥Ö¡¼¥¹¤¬¤¢¤ë¡£¥µ¥¦¥Ê¤Ï»Ü½Ñ¤ò¼õ¤±¤ë¿Í¸þ¤±¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹Åª¤Ê»ÜÀß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤Æ¡¢¤³¤³¤Ç¥í¥ß¥í¥ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾¯¤·¡£¥í¥ß¥í¥ß¤Ï¥Ï¥ï¥¤¸ì¤Ç¡ÖÙæ¤à¡×¡Ö¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤À¤½¤¦¤Ç¡¢¥Ï¥ï¥¤¼°¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤È¤Ç¤â¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤«¡£¥ª¥¤¥ë¤òÍÑ¤¤¤¿¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤Ç¡¢»Ü½Ñ¼Ô¤¬¼ê¤Î¤Ò¤é¤äÏÓ¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤Æ¶ÚÆù¤ò¤Û¤°¤·¤¿¤ê¡¢¥ê¥ó¥Ñ¤ÎÎ®¤ì¤òÂ¥¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¡£½÷À¤Ë¤ÏÆÃ¤Ë¿Íµ¤¤¬¤¢¤ê¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¥Ï¥ï¥¤¤ËÍè¤¿¤«¤é¤Ë¤ÏËÜ¾ì¤Î¥í¥ß¥í¥ß¤òÂÎ¸³¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ë¥µ¥¦¥Ê¤â¥»¥Ã¥È¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤³¤Î¾å¤Ê¤¤¹¬¤»¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¡Ö¥Ê¡¦¥Û¥ª¥é¡¦¥¹¥Ñ¡×¤ÏÃËÀ¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£¥«¥Ã¥×¥ë¤Ê¤éÆ±¤¸Éô²°¤Ç°ì½ï¤Ë¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¥«¥Ã¥×¥ë¥×¥é¥ó¤ä¡¢Ç¥ÉØ¤µ¤ó¤â°Â¿´¤·¤Æ¼õ¤±¤é¤ì¤ë¥×¥ì¥°¥Ê¥ó¥·¡¼¡¦¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¡¢¥Ï¥¤¥Ó¥¹¥«¥¹ ¥·¥å¥¬¡¼ ¥¹¥¯¥é¥Ö¡¢¥Ü¥Ç¥£¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤È¥Õ¥§¥¤¥·¥ã¥ë¤Î¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ê¤É¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ë¤Î¤Ç¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬Áª¤Ù¤ë¡£
º£²ó¤Ï¥í¥ß¥í¥ß50Ê¬¤Î¥³¡¼¥¹¡£¥µ¥¦¥Ê¤Ï¤È¤¤¤¦¤È¡¢»Ü½Ñ¤ÎÁ°¤Ç¤â¤¢¤È¤Ç¤â¼«Í³¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤½¤¦¡£Í½Ìó¤·¤¿»þ´Ö¤Î1»þ´Ö¤°¤é¤¤Á°¤ËÍè¤Æ¥µ¥¦¥Ê¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê´®Ç½¤·¤Æ¤«¤é»Ü½Ñ¤ò¼õ¤±¤Æ¤â¤¤¤¤¤·¡¢»Ü½Ñ¸å¡¢ÃåÂØ¤¨¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¥µ¥¦¥Ê¤Ç¤Î¤ó¤Ó¤ê¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¡£
¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Çº£²ó¤Ï1»þ´ÖÁ°¤ËË¬Ìä¤·¡¢¥µ¥¦¥Ê¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¤È°ã¤¦¤Î¤Ï½÷À¹¹°á¼¼Æâ¤Ë¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤âÍç¤Ç¤ÏÆþ¤é¤Ê¤¤¡£¿åÃå¤òÃå¤ë¤Û¤É¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Ð¥¹¥¿¥ª¥ë¤ò´¬¤¤¤ÆÆþ¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤½¤¦¤À¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥¿¥ª¥ë¤Ï¼«Í³¤Ë»È¤¨¤ë¤è¤¦¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤òÇÒ¼Ú¡£
¤Þ¤º¤Ï¥·¥ã¥ï¡¼¤Ç¥µ¥Ã¤ÈÈ±¤ÈÂÎ¤òÀö¤¦¡£¤³¤ì¤«¤é»Ü½Ñ¤ò¼õ¤±¤ë¤Î¤Ë²¿¤È¤Ê¤¯´À½¤¤¤Þ¤Þ¤â¤¤¤ä¤Ê¤Î¤Ç¡¢Àè¤Ë¥·¥ã¥ï¡¼¤òÍá¤Ó¤é¤ì¤ë¤Î¤Ïµ¤»ý¤ÁÅª¤Ë¤¤¤¤¡£ÂÎ¤ò¿¡¤¤¤Æ¥Ð¥¹¥¿¥ª¥ë¤ò´¬¤¤¤¿¤é¥µ¥¦¥Ê¼¼¤Ø¡£ÀßÄê²¹ÅÙ¤Ï80ÅÙ¤ËËþ¤¿¤Ê¤¤Äã²¹¥µ¥¦¥Ê¡£
¤æ¤Ã¤¯¤êÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤ë¤¬¡¢15Ê¬°ÊÆâ¤È¤¤¤¦·Ç¼¨¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç»þ´Ö¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¤Î¤ó¤Ó¤ê¡£¥í¥ß¥í¥ß½éÂÎ¸³¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢´üÂÔ¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤ò¤Ê¤ë¤Ù¤¯¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ë¤·¤Æ¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¡£Ç®¤¤¥µ¥¦¥Ê¤Ç¥À¥é¥À¥é´À¤òÎ®¤¹¤Î¤â¤¤¤¤¤¬¡¢¥Þ¥¤¥ë¥É¤Ê¥µ¥¦¥Ê¤Ç¿¼¸ÆµÛ¤·¤Ê¤¬¤é¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È´À¤ò¤«¤¯¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¥µ¥¦¥ÊÂÎ¸³¡£
¿åÉ÷Ï¤¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢´À¤ò¤«¤¤¤¿¤é¿å¥·¥ã¥ï¡¼¤ÇÎ®¤·¡¢ÂÎ¤ò¿¡¤¤¤Æ¤«¤é¥½¥Õ¥¡¤ËºÂ¤Ã¤Æ¿åÊ¬Êäµë¡£»Ü½Ñ¤ÎÁ°¤ËÂÎ¤ò²¹¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥µ¥¦¥Ê¤È¤Ï¤ä¤ä°Û¤Ê¤ë¤¬¡¢ÂÎ¤¬¤Û¤°¤ì¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢²¿¤è¤êÁë¤Î³°¤Ï¥ï¥¤¥¥¥Ó¡¼¥Á¡£¤³¤ó¤Ê¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¥µ¥¦¥Ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤ó¤Æ¡¢°ìÀ¸¤Î¤¦¤Á¤â¤¦¤Ê¤¤¤«¤â¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò»×¤¤¤Ê¤¬¤éºÆ¤Ó¥µ¥¦¥Ê¤Ø¡£
¤â¤¦1¥»¥Ã¥È·«¤êÊÖ¤·¤¿¤é¡¢¥Ð¥¹¥í¡¼¥Ö¤ËÃåÂØ¤¨¤Æ¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤Ø¡£»Ü½Ñ¼Ô¤ÏÆüËÜ¸ì¤¬ÄÌ¤¸¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¡¢¥Ù¥Ã¥É¤Ë²£¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤¢¤È¤Ï¤ªÇ¤¤»¡£¥í¥ß¥í¥ß¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤¬¡¢ÄË¤ß¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤ä¤µ¤·¤¤¹á¤ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é²¹¤«¤¤¼ê¤ÇÁ´¿È¤ò¤Û¤°¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¡£
ÂÎÃæ¤ÎÎÏ¤¬È´¤±¤Æ¤È¤í¤±¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¡£¤À¤ó¤À¤ó¤È°Õ¼±¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢µ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤éÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£À°ÂÎ¤ä¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤À¤ÈÄË¤ß¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¹ç¤¦¹ç¤ï¤Ê¤¤¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¥í¥ß¥í¥ß¤Ï¤½¤ó¤Ê¿´ÇÛ¤â¤Ê¤¤¡£Ì²¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Êµ¤¤â¤¹¤ë¤¬¡¢¤ª¤«¤²¤Çµ¤Ê¬¤Ï¥¹¥Ã¥¥ê¡£µ¯¤¾å¤¬¤ë¤ÈÂÎ¤¬·Ú¤¤¡£
»Ü½Ñ¸å¤Ï¥Ð¥¹¥í¡¼¥Ö¤Î¤Þ¤Þ¥é¥¦¥ó¥¸¤Ç³¤¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¤Î¤ó¤Ó¤ê¤Ç¤¤ë¡£¤³¤ì¤¬¤â¤¦¡¢¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤Ç¡¢¤´Ë«Èþ¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ç¤Ï¸À¤¤É½¤»¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î»êÊ¡¡£¤³¤ó¤ÊìÔÂô¤Ê»þ´Ö¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï¡£¥í¥ß¥í¥ß¤ÏÆüËÜ¤Ç¤â¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤È»×¤¦¤¬¡¢¥Ï¥ï¥¤¤Ç¼õ¤±¤ë¤È¤³¤ó¤Êµ¤Ê¬¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¤Î¤«¡£
¤æ¤Ã¤¯¤êµÙ¤ó¤À¤¢¤È¤ÏÃåÂØ¤¨¤Æ½ªÎ»¡£»Ü½Ñ¸å¤Ë¥µ¥¦¥Ê¤òÂÎ¸³¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡£¤¿¤À¡¢¡Ö¥Ê ¡¦¥Û¥ª¥é¡¦¥¹¥Ñ¡×¤Î¥í¥ß¥í¥ß¤Ç»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥ª¥¤¥ë¤Ï¥µ¥é¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ÆÊÝ¼¾ÎÏ¤â¹â¤¯¡¢¥µ¥¦¥Ê¡Ü¥·¥ã¥ï¡¼¤ÇÎ®¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥µ¥¦¥Ê¤ËÆþ¤ë¤Ê¤éÃÇÁ³¡¢»Ü½ÑÁ°¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤¡£
ÂÎ¤¬²¹¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é»Ü½Ñ¤ò¼õ¤±¤ë¤Û¤¦¤¬ÂÎ¤¬¤Û¤°¤ì¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â¡¢»Ü½ÑÁ°¥µ¥¦¥Ê¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¦¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¥í¥ß¥í¥ß¤ÎÁ°¸å¤ÎÍ½Ìó»þ´Ö³°¤Ë¥µ¥¦¥Ê¤ò¥×¥é¥¹¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤³¤Á¤é¤ÎÍ½Ìó¤ÏÆüËÜ¤«¤é¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢³Î¼Â¤ËÂÎ¸³¤·¤¿¤¤¤Ê¤éÎ¹¹ÔÃæ¤ÎÍ½Äê¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁá¤á¤ËÍ½Ìó¤¹¤ë¤È°Â¿´¤À¡£
¤½¤ó¤Ê¤³¤ó¤Ê¤Ç¥Ï¥ï¥¤¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤ê¥µ¥¦¥Ê¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤Þ¤ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ï¥ï¥¤¤Ç¥µ¥¦¥Ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦ÆÃÊÌ´¶¤È¹âÍÈ´¶¡£µÙ·Æ¤ä³°µ¤Íá¤Ë¸«¤ë¥Ï¥ï¥¤¤Î¶õ¤ä³¤¡¢¶Ë¾å²á¤®¤ë»þ´Ö¤¬¤½¤³¤Ë¤Ï¤¢¤ë¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¹Ô¤¯µ¡²ñ¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¤Ê¤Î¤Ç³¤³°¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢ÆüËÜ¤È¤Ï°ã¤¦¤½¤Î¹ñ¤Î¥µ¥¦¥Ê¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤«¤â¡£´Ñ¸÷ÃÏ½ä¤ê¤ä¥°¥ë¥á¡¢¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ê¤É¤Ç´¶¤¸¤ë¤Î¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿¤½¤Î¹ñ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¼èºà¡¦Ê¸=²¬ÉôÎé»Ò
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£2024Ç¯¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡Ö¥ë¥Í¥Ã¥µ¥ó¥¹¡×¤Ë¶Ë¾å¤Î¥µ¥¦¥Ê¤¢¤ê
¥Ï¥ï¥¤¤È¤¤¤¨¤Ð³¤³°Î¹¹Ô¤Ç¾ï¤Ë¿Íµ¤¤ÎÌÜÅªÃÏ¡£Êª²Á¹â¤ä±ß°Â¤Ê¤É¤Î¥Í¥¬¥Æ¥£¥ÖÍ×ÁÇ¤Ï¤¢¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢¤É¤¦¤»¹Ô¤¯¤Ê¤é¥Ï¥ï¥¤¤¬¤¤¤¤¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Ï¥ï¥¤¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤ÏÂ¿¤¯¡¢2025Ç¯¤Î²Æ¤â¿Íµ¤¤Î´Ñ¸÷ÃÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢¥Ï¥ï¥¤Î¹¹Ô¤È¤¤¤¦¤È¥Ó¡¼¥Á¡¢¥Þ¥ê¥ó¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¢¥´¥ë¥Õ¡¢¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡¢¥Ï¥ï¥¤¤ÎÊ¸²½ÂÎ¸³¤Ê¤É¤¬¼çÎ®¡£²¾¤Ë²¿¤â¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Èþ¤·¤¤¼«Á³¤È¥ê¥¾¡¼¥È´¶¤ò´®Ç½¤¹¤ë¤À¤±¤ÇËþÂ¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤¦Ì¥ÎÏ¤â¤¢¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¥Ï¥ï¥¤¤Ç¡¢2024Ç¯2·î¤Ë¥°¥é¥ó¥É¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¤Î¤¬¡Ö¥ë¥Í¥Ã¥µ¥ó¥¹ ¥Û¥Î¥ë¥ë ¥Û¥Æ¥ë¡õ¥¹¥Ñ¡×¡£¥¢¥é¥â¥¢¥Ê¥»¥ó¥¿¡¼¤«¤éÄø¶á¤¯¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢39³¬·ú¤Æ¤Ç187¼¼¤Î¥Û¥Æ¥ëÁØ¡¢112¼¼¤Î¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹ÁØ¤«¤é¤Ê¤ë¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤Ê¥Û¥Æ¥ë¤À¡£ÌÜÅª¤Î¥µ¥¦¥Ê¤Ï¤³¤³¤Ë¤¢¤ë¡£¤¿¤À¡¢Ãí°Õ¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢¥µ¥¦¥Ê¤Ï¥Û¥Æ¥ëÁØ¡¢¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹ÁØ¤Î½ÉÇñ¼Ô¤Î¤ßÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¡£¥µ¥¦¥Ê¤À¤±ÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
º£²ó¡¢ÆÃÊÌ¤Ë¥µ¥¦¥Ê¤òÂÎ¸³¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¡Ö¥ë¥Í¥Ã¥µ¥ó¥¹ ¥Û¥Î¥ë¥ë ¥Û¥Æ¥ë¡õ¥¹¥Ñ¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Ë¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥Û¥Æ¥ëÆâ¤Ë¥¹¥Ñ¤¬¤¢¤ë¡£½ÉÇñ¼Ô¸þ¤±¤Ë¥×¡¼¥ë¤È¥¸¥à¤¬¤¢¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¥¹¥Ñ¥¨¥ê¥¢¤Ë¤ÏÂçÍá¾ì¤È¥µ¥¦¥Ê¡¢¿åÉ÷Ï¤¡¢¤½¤·¤Æ³°µ¤Íá¤¬¤Ç¤¤ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤µ¤Ã¤½¤¯¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤Ç8³¬¤Ø¸þ¤«¤¦¡£¤Þ¤À¿·¤·¤¤»ÜÀß¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢´ÛÆâ¤ÏÈþ¤·¤¯¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¡£¤â¤¦¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤«¤Ê¤¤¡ªÆ±¤¸¥Õ¥í¥¢¤Ë¥×¡¼¥ë¤ä¥¸¥à¤â¤¢¤ê¡¢Ä«¤«¤éÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¿Í¤Î»Ñ¤â¸«¤é¤ì¤ë¡£¥µ¥¦¥Ê¤¬ÌÜÅª¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥×¡¼¥ë¤ä¥¸¥à¤Ë¤ÏÌÜ¤â¤¯¤ì¤º¡¢¡ÖOfuro SPA¡×¤Ø¡£
Ëº¤ì¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤ÏÃË½÷ÊÌ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¿åÃåÃåÍÑ¤¬É¬¿Ü¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤Þ¤º¤Ï¼õÉÕ¤Ç¥¿¥ª¥ë¤ò¥ì¥ó¥¿¥ë¤·¡¢¥í¥Ã¥«¡¼¥ë¡¼¥à¤Ø¡£¤³¤Á¤é¤Ç¿åÃå¤ËÃåÂØ¤¨¤ë¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢Æ±¤¸¥¨¥ê¥¢¤Ë¥¹¥Ñ(¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸)¤â¤¢¤ê¼õÉÕ¤ÏÆ±¤¸¾ì½ê¡£¥í¥Ã¥«¡¼¤Ï¥Ü¥¿¥ó¼°¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ç¹¥¤¤Ê¿ô»ú¤òÂÇ¤Á¹þ¤ó¤Ç¸°¤Ë¤Ê¤ë¥¿¥¤¥×¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆñ¤·¤¤¤Î¤Ç¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤Ï¼õÉÕ¤ÎÊý¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
½ÉÇñ¼Ô¤¬ÍøÍÑ¤¹¤ë»ÜÀß¤À¤¬¡¢¥í¥Ã¥«¡¼¤Ï¤±¤Ã¤³¤¦Âç¤¤¯¥¿¥ª¥ë¤äÃåÂØ¤¨¤ò¤æ¤Ã¤¿¤ê¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¡£ÀöÌÌÂæ¤Ë¤Ï¥É¥é¥¤¥ä¡¼¤ä´ÊÃ±¤Ê¥¢¥á¥Ë¥Æ¥£¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤Ã¤½¤¯¿åÃå¤ËÃåÂØ¤¨¤ÆÍá¼¼¤Ø¡£
Ãæ¤ËÆþ¤ë¤È¤Þ¤º¥·¥ã¥ï¡¼¥Ö¡¼¥¹¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤Á¤é¤ÏÍç¤ÇÍøÍÑ²Ä¡£¥µ¥¦¥Ê¤ËÆþ¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥µ¥Ã¤ÈÈ±¤ÈÂÎ¤òÀö¤¦¡£Íá¼¼¤Ë¤ÏÂç¤¤ÊÅòÁ¥¤È¿åÉ÷Ï¤¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥Ï¥ï¥¤¤Ç¼êÂ¤ò¿¤Ð¤·¤ÆÆþ¤ì¤ë¤ªÉ÷Ï¤¤Ë½Ð¹ç¤¨¤ë¤È¤Ï¡£¤½¤·¤Æ¡¢¿åÉ÷Ï¤¤â»×¤Ã¤¿¤è¤êÂç¤¤¤¤Î¤Ë¶Ã¤¯¡£
¢£¿´ÃÏ¤è¤¯Æþ¤ì¤ë2¤Ä¤Î¥µ¥¦¥Ê¤È¤Þ¤µ¤«¤Î6ÅÙÀßÄê¤Î¿åÉ÷Ï¤
º£²ó¤Î¥á¥¤¥ó¤Ç¤â¤¢¤ë¥µ¥¦¥Ê¤Ï2¼ï¡£¥¹¥Á¡¼¥à¥µ¥¦¥Ê¤È¥É¥é¥¤¥µ¥¦¥Ê¡£¤É¤Á¤é¤â¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤Ä¤¯¤ê¡£¤Þ¤º¤Ï¥¹¥Á¡¼¥à¥µ¥¦¥Ê¤òÂÎ¸³¡£¥¹¥Á¡¼¥à¥µ¥¦¥Ê¤Î²¹ÅÙ¤Ï38¡Á43ÅÙ¡£´À¤ò¤«¤¯¤È¤¤¤¦¤è¤êÂÎ¤ò¤¸¤ï¤Ã¤È²¹¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë´¶¤¸¡£¸À¤¤Ëº¤ì¤¿¤¬»þ´ÖÀ©¸Â¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥¹¥Á¡¼¥à¥µ¥¦¥Ê¤â¤æ¤Ã¤¯¤ê´®Ç½¤Ç¤¤ë¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç²¹ÅÙ¤¬¹â¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¥·¥ã¥ï¡¼¤Ç¥µ¥Ã¤È´À¤òÎ®¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥É¥é¥¤¥µ¥¦¥Ê¤Ø¡£¥µ¥¦¥Ê¥Þ¥Ã¥È¤ÏÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç»ý»²¤·¤¿¥µ¥¦¥Ê¥Þ¥Ã¥È¤òÉß¤¤¤Æ¤¢¤°¤é¤ò¤«¤¯¡£¿åÃåÃåÍÑ¤Ê¤Î¤ÇÆÃ¤Ë¥Þ¥Ã¥È¤ÏÉÔÍ×¤À¤¬¡¢¤Û¤«¤Ë¤â¥Þ¥¤¥µ¥¦¥Ê¥Þ¥Ã¥È¤ò»ý»²¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤¿¡£¥µ¥¦¥Ê¥Ï¥Ã¥È¤òÈï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤Û¤«¤Ë¤Ï¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤µ¤Æ¡¢¥É¥é¥¤¥µ¥¦¥Ê¤À¤¬¡¢¤³¤Î¤È¤¤Ï80ÅÙÁ°¸å¤Ç¤½¤ì¤Û¤ÉÇ®¤¯¤Ê¤¤¡£¤â¤Á¤í¤ó¥Æ¥ì¥Ó¤Ê¤É¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥µ¥¦¥Ê¼¼Æâ¤ÇÌµ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡£¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¥µ¥¦¥Ê¤Î¤¢¤È¤Ë¤É¤³¤Ë¹Ô¤³¤¦¤«¤È¤«¡¢¥Ï¥ï¥¤¤Ç¥µÈÓ¤Ã¤Æ²¿¤¬¤¤¤¤¤«¤Ê¤È¤«¡¢¥Ï¥ï¥¤ÅÚ»º¤É¤¦¤¹¤ë¡©¤È¤«¡¢¤½¤â¤½¤â¥Ï¥ï¥¤Íè¤Á¤ã¤Ã¤¿¤è¤È¤«¡¢¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¡£¤Ê¤«¤Ê¤«Ìµ¤Ë¤Ê¤ì¤º¡¢¤è¤¯¸À¤¦¡È¼«Ê¬¤È¸þ¤¹ç¤¦¡É¤Î¤È¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¤¬¡¢¤Ê¤ó¤À¤«³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹¡£
¥µ¥¦¥Ê¼¼Æâ¤Ë¤Ï15Ê¬¤Îº½»þ·×¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤¬Íî¤ÁÀÚ¤ë¤Þ¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Ç®¤¤¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Â©¶ì¤·¤µ¤â¤â¤Á¤í¤ó¤Ê¤¯¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤ä¤µ¤·¤¤Ç®¤È¤¤¤Ã¤¿°õ¾Ý¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥µ¥¦¥Ê¼¼¤«¤é¤Ï¼«Ê¬¤Î´¶³Ð¤Ç½Ð¤ë¤Î¤¬´ðËÜ¡£µÕ¤ËÇ®¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤ÆÄ¹»þ´ÖÆþ¤ê²á¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤âÃí°Õ¤·¤¿¤¤¡£
¥·¥ã¥ï¡¼¤Ç´À¤òÎ®¤·¤¿¤é¿åÉ÷Ï¤¤Ø¡£¤³¤³¤ÇÃí°Õ¡ª¤Ê¤ó¤È¤³¤Î¿åÉ÷Ï¤¡¢ÀßÄê²¹ÅÙ¤¬6ÅÙ¡£¤¨¡©¡©¡©¡©¥·¥ó¥°¥ë(²¹ÅÙ¤¬¤Ò¤È·å¤Î¿åÉ÷Ï¤)¤â¥·¥ó¥°¥ë¡¢Îä¤¿¤¤¡ªÉáÃÊ¿åÉ÷Ï¤¤Ï¥Þ¥¹¥È¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÎä¤¿¤¤¿åÉ÷Ï¤¤¬¤¢¤ë»ÜÀß¤ÏÆüËÜ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¸«¤«¤±¤Ê¤¤¡£ÆÃ¤Ë½÷À(½÷Åò)¤Ï¥·¥ó¥°¥ë¤Ë½Ð¹ç¤¨¤ëµ¡²ñ¤âÃËÀ¤ËÈæ¤Ù¤Æ¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¥Ï¥ï¥¤¤Ç¥¥ó¥¥ó¿åÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤ì¤ë¤È¤Ï¡£
ÆüËÜ¤À¤ÈÀöÌÌ´ï¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Â¸µ¤«¤é¾¯¤·¤º¤Ä¿å¤ò¤«¤±¤Æ´·¤é¤·¤Æ¤«¤éÆþ¤ë¤Î¤¬¥»¥ª¥ê¡¼¤À¤¬¡¢¤³¤³¤Ë¤ÏÀöÌÌ´ï¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¼ê¤Ç¿å¤ò¤¹¤¯¤Ã¤ÆÂ¸µ¤Ë¤«¤±¤ë¡£Îä¤¿¤¤¡Ä¡£¼ê¤òÆþ¤ì¤¿½Ö´Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡£¤½¤ì¤Ç¤â¹¥´ñ¿´¤¬¾¡¤Ã¤Æ¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¿åÉ÷Ï¤¤Ø¡£
¤Û¤«¤Ë¿Í¤¬¤¤¤Ê¤±¤ì¤ÐÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦Îä¤¿¤µ¡£¤Ç¤âµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ä¹¤¯¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤ì¤¬ÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¤¤¤¤¡£¤«¤Ê¤ê¤¤¤¤¡ª¥µ¥¯¥Ã¤ÈÆþ¤Ã¤¿¤é¡¢¥Æ¥é¥¹¤Î¥Á¥§¥¢¤Ç³°µ¤Íá¡£²°³°¤Ë¤âÅòÁ¥¤¬¤¢¤ê¡¢ÏªÅ·É÷Ï¤¤Î¤è¤¦¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡£
¥Ç¥Ã¥¥Á¥§¥¢¤ËºÂ¤Ã¤Æ¥Ü¡¼¥Ã¤È¤¹¤ë¡£ÌÜ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ëÉ÷·Ê¤Ï¥Ï¥ï¥¤¡ªÉÔ»×µÄ¤À¡£¥Ï¥ï¥¤¤Ç¥µ¥¦¥Ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤È¤Ï¡£¤è¤¯¥Ï¥ï¥¤¤ÏÆüËÜ¤è¤ê¤Ï¼¾µ¤¤¬¤Ê¤¤¤È¤Ï¤¤¤¦¤¬¡¢Æüº¹¤·¤Ï¶¯¤¯¡¢³¹¤Ê¤«¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤ä¤Ã¤Ñ¤ê½ë¤¤¤·´À¤ò¤«¤¯¡£¤À¤¬¡¢¤³¤Î¥µ¥¦¥Ê¤Ç¤«¤¯´À¤Ï°ã¤¦¡£¤Þ¤¢¡¢´À¤ò¤«¤³¤¦¤È»×¤Ã¤ÆÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤¹¤°¤Ë´À¤òÎ®¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥À¥ó¥È¥Ä¤Çµ¤»ý¤Á¤¬¤¤¤¤¡£¤·¤«¤â³°µ¤Íá¤Ç¥Ï¥ï¥¤¤Î¶õ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤´Ë«Èþ°Ê³°¤Î²¿¤â¤Î¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£
¿åÉ÷Ï¤¤¬Îä¤¿¤¯¤ÆÌµÍý¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¡¢¤Ì¤ë¤á¥·¥ã¥ï¡¼¤ò¤·¤Ã¤«¤êÍá¤Ó¤Æ¤«¤é³°µ¤Íá¤ò¡£¥Ï¥ï¥¤¤ÎÉ÷¤òÁ´¿È¤Ç´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤âÆÃÊÌ´¶¤¬¥Ï¥ó¥Ñ¤Ê¤¤¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆüº¹¤·¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¿¥ª¥ë¤ÇÊ¤¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¹©É×¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ë¡£¤¦¤Ã¤«¤ê¿²¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ê¤Û¤Éµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¡£
¥µ¥¦¥Ê¢ª¿åÉ÷Ï¤¢ª³°µ¤Íá¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢ËþÂ¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢ÅòÁ¥¤ò´®Ç½¡£Âç¤¤Ê¤ªÉ÷Ï¤¤Ï¤ä¤Ï¤ê¤¤¤¤¡£¥Û¥Æ¥ë¤À¤È¥Ð¥¹¥¿¥Ö¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÆüËÜ¤Î¤ªÉ÷Ï¤¤Î¤è¤¦¤ËÅòÁ¥¤Ë¤æ¤Ã¤¯¤êÆþ¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¼êÂ¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤æ¤Ã¤¯¤ê¸ª¤Þ¤Ç¤ªÅò¤Ë¿»¤«¤ì¤ë¤È¥Û¥Ã¤È¤¹¤ë¡£
²¿¤Ï¤È¤â¤¢¤ì¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿¥µ¥¦¥Ê»ÜÀß¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ë´¶Æ°¡£¥Þ¥ê¥ó¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ä³¤¿åÍá¡¢¥×¡¼¥ë¤ÇÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤¿¤¢¤È¤Ë¤â¡¢¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ÇÊâ¤²ó¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ë¤â¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤Ë½Ð¤«¤±¤ëÁ°¤ÎÄ«¤Ë¤â¡¢¥µ¥¦¥Ê¤Ç´À¤òÎ®¤·¡¢¿åÉ÷Ï¤¤Ç¥¥å¥Ã¤È°ú¤Äù¤á¡¢ÅòÁ¥¤Ç¤æ¤ë¤á¤ë¡Ä¡Ä¤Ê¤ó¤Æ¤¹¤Æ¤¤Ê»þ´Ö¡£Î¹¹Ô¤Î½éÆü¡¢Èô¹Ôµ¡¤Ç¸Ç¤Þ¤Ã¤¿ÂÎ¤ò¤Û¤°¤·¡¢»þº¹¤Ü¤±µ¤Ì£¤ÊÂÎ¤ò¥ê¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤Ë¤â¤è¤µ¤½¤¦¤À¡£
¢£Î©¤Á´ó¤êOK¤Î¥¹¥Ñ¥µ¥¦¥Ê¤Ï¡Ö¥Ï¥¤¥¢¥Ã¥È¥ê¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼ ¥ï¥¤¥¥¡×¤Ø
¤µ¤Æ¡¢¡Ö¥ë¥Í¥Ã¥µ¥ó¥¹ ¥Û¥Î¥ë¥ë¡¡¥Û¥Æ¥ë¡õ¥¹¥Ñ¡×¤Î¥µ¥¦¥Ê¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¤ª¤¹¤¹¤á¤À¤¬¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥Û¥Æ¥ë¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÍøÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢Ã¯¤Ç¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥µ¥¦¥Ê¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥Ñ¤òÍøÍÑ¤·¤¿¿Í¤Ê¤é¼«Í³¤ËÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥µ¥¦¥Ê¤òµá¤á¤Æ¡Ö¥Ï¥¤¥¢¥Ã¥È¥ê¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼ ¥ï¥¤¥¥ ¥Ó¡¼¥Á ¥ê¥¾¡¼¥È¡õ¥¹¥Ñ¡×¤Ø¡£
¤³¤Á¤é¤Ï¥ï¥¤¥¥¥Ó¡¼¥Á¤«¤éÄø¶á¤¤Î©ÃÏ¤Ç¡¢ÆüËÜ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤â¤è¤¯¹Ô¤¯¥¨¥ê¥¢¡£¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¥µ¥¦¥Ê¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤È¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔ°Â¤Ë¤â¤Ê¤ë¤¬¡¢¥Û¥Æ¥ëÃæ±û¤Î¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤Ç5³¬¤Ø¡£¥µ¥¦¥Ê¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¡ÖNa Ho¡Çola Spa(¥Ê¡¦¥Û¥ª¥é¡¦¥¹¥Ñ)¡×¡£¥Ï¥ï¥¤¤ÎÅÁÅýÅª¤Ê¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¡Ö¥í¥ß¥í¥ß¡×¤¬ÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥ê¥¾¡¼¥È¥¹¥Ñ¤À¡£
¹¹°á¼¼¤Î¥í¥Ã¥«¡¼¤Ë¤Ï¥Ð¥¹¥í¡¼¥Ö¤È¥µ¥ó¥À¥ë¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤ËÃåÂØ¤¨¤Æ»Ü½Ñ¤ò¼õ¤±¤ë¡£´Î¿´¤Î¥µ¥¦¥Ê¤Ï¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¹¹°á¼¼¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¡£¹¹°á¼¼¤Ë¤Ï¥í¥Ã¥«¡¼¤Î¤¢¤ë¥¨¥ê¥¢¤È¡¢¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¤ò¤¹¤ëÀöÌÌÂæ¡¢¤æ¤Ã¤¯¤êºÂ¤ì¤ë¥½¥Õ¥¡¥¨¥ê¥¢¡¢¤½¤·¤Æ¥µ¥¦¥Ê¤È¥·¥ã¥ï¡¼¥Ö¡¼¥¹¤¬¤¢¤ë¡£¥µ¥¦¥Ê¤Ï»Ü½Ñ¤ò¼õ¤±¤ë¿Í¸þ¤±¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹Åª¤Ê»ÜÀß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤Æ¡¢¤³¤³¤Ç¥í¥ß¥í¥ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾¯¤·¡£¥í¥ß¥í¥ß¤Ï¥Ï¥ï¥¤¸ì¤Ç¡ÖÙæ¤à¡×¡Ö¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤À¤½¤¦¤Ç¡¢¥Ï¥ï¥¤¼°¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤È¤Ç¤â¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤«¡£¥ª¥¤¥ë¤òÍÑ¤¤¤¿¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤Ç¡¢»Ü½Ñ¼Ô¤¬¼ê¤Î¤Ò¤é¤äÏÓ¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤Æ¶ÚÆù¤ò¤Û¤°¤·¤¿¤ê¡¢¥ê¥ó¥Ñ¤ÎÎ®¤ì¤òÂ¥¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¡£½÷À¤Ë¤ÏÆÃ¤Ë¿Íµ¤¤¬¤¢¤ê¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¥Ï¥ï¥¤¤ËÍè¤¿¤«¤é¤Ë¤ÏËÜ¾ì¤Î¥í¥ß¥í¥ß¤òÂÎ¸³¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ë¥µ¥¦¥Ê¤â¥»¥Ã¥È¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤³¤Î¾å¤Ê¤¤¹¬¤»¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¡Ö¥Ê¡¦¥Û¥ª¥é¡¦¥¹¥Ñ¡×¤ÏÃËÀ¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£¥«¥Ã¥×¥ë¤Ê¤éÆ±¤¸Éô²°¤Ç°ì½ï¤Ë¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¥«¥Ã¥×¥ë¥×¥é¥ó¤ä¡¢Ç¥ÉØ¤µ¤ó¤â°Â¿´¤·¤Æ¼õ¤±¤é¤ì¤ë¥×¥ì¥°¥Ê¥ó¥·¡¼¡¦¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¡¢¥Ï¥¤¥Ó¥¹¥«¥¹ ¥·¥å¥¬¡¼ ¥¹¥¯¥é¥Ö¡¢¥Ü¥Ç¥£¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤È¥Õ¥§¥¤¥·¥ã¥ë¤Î¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ê¤É¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ë¤Î¤Ç¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬Áª¤Ù¤ë¡£
º£²ó¤Ï¥í¥ß¥í¥ß50Ê¬¤Î¥³¡¼¥¹¡£¥µ¥¦¥Ê¤Ï¤È¤¤¤¦¤È¡¢»Ü½Ñ¤ÎÁ°¤Ç¤â¤¢¤È¤Ç¤â¼«Í³¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤½¤¦¡£Í½Ìó¤·¤¿»þ´Ö¤Î1»þ´Ö¤°¤é¤¤Á°¤ËÍè¤Æ¥µ¥¦¥Ê¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê´®Ç½¤·¤Æ¤«¤é»Ü½Ñ¤ò¼õ¤±¤Æ¤â¤¤¤¤¤·¡¢»Ü½Ñ¸å¡¢ÃåÂØ¤¨¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¥µ¥¦¥Ê¤Ç¤Î¤ó¤Ó¤ê¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¡£
¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Çº£²ó¤Ï1»þ´ÖÁ°¤ËË¬Ìä¤·¡¢¥µ¥¦¥Ê¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¤È°ã¤¦¤Î¤Ï½÷À¹¹°á¼¼Æâ¤Ë¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤âÍç¤Ç¤ÏÆþ¤é¤Ê¤¤¡£¿åÃå¤òÃå¤ë¤Û¤É¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Ð¥¹¥¿¥ª¥ë¤ò´¬¤¤¤ÆÆþ¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤½¤¦¤À¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥¿¥ª¥ë¤Ï¼«Í³¤Ë»È¤¨¤ë¤è¤¦¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤òÇÒ¼Ú¡£
¤Þ¤º¤Ï¥·¥ã¥ï¡¼¤Ç¥µ¥Ã¤ÈÈ±¤ÈÂÎ¤òÀö¤¦¡£¤³¤ì¤«¤é»Ü½Ñ¤ò¼õ¤±¤ë¤Î¤Ë²¿¤È¤Ê¤¯´À½¤¤¤Þ¤Þ¤â¤¤¤ä¤Ê¤Î¤Ç¡¢Àè¤Ë¥·¥ã¥ï¡¼¤òÍá¤Ó¤é¤ì¤ë¤Î¤Ïµ¤»ý¤ÁÅª¤Ë¤¤¤¤¡£ÂÎ¤ò¿¡¤¤¤Æ¥Ð¥¹¥¿¥ª¥ë¤ò´¬¤¤¤¿¤é¥µ¥¦¥Ê¼¼¤Ø¡£ÀßÄê²¹ÅÙ¤Ï80ÅÙ¤ËËþ¤¿¤Ê¤¤Äã²¹¥µ¥¦¥Ê¡£
¤æ¤Ã¤¯¤êÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤ë¤¬¡¢15Ê¬°ÊÆâ¤È¤¤¤¦·Ç¼¨¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç»þ´Ö¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¤Î¤ó¤Ó¤ê¡£¥í¥ß¥í¥ß½éÂÎ¸³¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢´üÂÔ¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤ò¤Ê¤ë¤Ù¤¯¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ë¤·¤Æ¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¡£Ç®¤¤¥µ¥¦¥Ê¤Ç¥À¥é¥À¥é´À¤òÎ®¤¹¤Î¤â¤¤¤¤¤¬¡¢¥Þ¥¤¥ë¥É¤Ê¥µ¥¦¥Ê¤Ç¿¼¸ÆµÛ¤·¤Ê¤¬¤é¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È´À¤ò¤«¤¯¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¥µ¥¦¥ÊÂÎ¸³¡£
¿åÉ÷Ï¤¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢´À¤ò¤«¤¤¤¿¤é¿å¥·¥ã¥ï¡¼¤ÇÎ®¤·¡¢ÂÎ¤ò¿¡¤¤¤Æ¤«¤é¥½¥Õ¥¡¤ËºÂ¤Ã¤Æ¿åÊ¬Êäµë¡£»Ü½Ñ¤ÎÁ°¤ËÂÎ¤ò²¹¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥µ¥¦¥Ê¤È¤Ï¤ä¤ä°Û¤Ê¤ë¤¬¡¢ÂÎ¤¬¤Û¤°¤ì¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢²¿¤è¤êÁë¤Î³°¤Ï¥ï¥¤¥¥¥Ó¡¼¥Á¡£¤³¤ó¤Ê¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¥µ¥¦¥Ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤ó¤Æ¡¢°ìÀ¸¤Î¤¦¤Á¤â¤¦¤Ê¤¤¤«¤â¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò»×¤¤¤Ê¤¬¤éºÆ¤Ó¥µ¥¦¥Ê¤Ø¡£
¤â¤¦1¥»¥Ã¥È·«¤êÊÖ¤·¤¿¤é¡¢¥Ð¥¹¥í¡¼¥Ö¤ËÃåÂØ¤¨¤Æ¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤Ø¡£»Ü½Ñ¼Ô¤ÏÆüËÜ¸ì¤¬ÄÌ¤¸¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¡¢¥Ù¥Ã¥É¤Ë²£¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤¢¤È¤Ï¤ªÇ¤¤»¡£¥í¥ß¥í¥ß¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤¬¡¢ÄË¤ß¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤ä¤µ¤·¤¤¹á¤ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é²¹¤«¤¤¼ê¤ÇÁ´¿È¤ò¤Û¤°¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¡£
ÂÎÃæ¤ÎÎÏ¤¬È´¤±¤Æ¤È¤í¤±¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¡£¤À¤ó¤À¤ó¤È°Õ¼±¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢µ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤éÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£À°ÂÎ¤ä¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤À¤ÈÄË¤ß¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¹ç¤¦¹ç¤ï¤Ê¤¤¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¥í¥ß¥í¥ß¤Ï¤½¤ó¤Ê¿´ÇÛ¤â¤Ê¤¤¡£Ì²¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Êµ¤¤â¤¹¤ë¤¬¡¢¤ª¤«¤²¤Çµ¤Ê¬¤Ï¥¹¥Ã¥¥ê¡£µ¯¤¾å¤¬¤ë¤ÈÂÎ¤¬·Ú¤¤¡£
»Ü½Ñ¸å¤Ï¥Ð¥¹¥í¡¼¥Ö¤Î¤Þ¤Þ¥é¥¦¥ó¥¸¤Ç³¤¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¤Î¤ó¤Ó¤ê¤Ç¤¤ë¡£¤³¤ì¤¬¤â¤¦¡¢¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤Ç¡¢¤´Ë«Èþ¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ç¤Ï¸À¤¤É½¤»¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î»êÊ¡¡£¤³¤ó¤ÊìÔÂô¤Ê»þ´Ö¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï¡£¥í¥ß¥í¥ß¤ÏÆüËÜ¤Ç¤â¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤È»×¤¦¤¬¡¢¥Ï¥ï¥¤¤Ç¼õ¤±¤ë¤È¤³¤ó¤Êµ¤Ê¬¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¤Î¤«¡£
¤æ¤Ã¤¯¤êµÙ¤ó¤À¤¢¤È¤ÏÃåÂØ¤¨¤Æ½ªÎ»¡£»Ü½Ñ¸å¤Ë¥µ¥¦¥Ê¤òÂÎ¸³¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡£¤¿¤À¡¢¡Ö¥Ê ¡¦¥Û¥ª¥é¡¦¥¹¥Ñ¡×¤Î¥í¥ß¥í¥ß¤Ç»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥ª¥¤¥ë¤Ï¥µ¥é¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ÆÊÝ¼¾ÎÏ¤â¹â¤¯¡¢¥µ¥¦¥Ê¡Ü¥·¥ã¥ï¡¼¤ÇÎ®¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥µ¥¦¥Ê¤ËÆþ¤ë¤Ê¤éÃÇÁ³¡¢»Ü½ÑÁ°¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤¡£
ÂÎ¤¬²¹¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é»Ü½Ñ¤ò¼õ¤±¤ë¤Û¤¦¤¬ÂÎ¤¬¤Û¤°¤ì¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â¡¢»Ü½ÑÁ°¥µ¥¦¥Ê¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¦¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¥í¥ß¥í¥ß¤ÎÁ°¸å¤ÎÍ½Ìó»þ´Ö³°¤Ë¥µ¥¦¥Ê¤ò¥×¥é¥¹¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤³¤Á¤é¤ÎÍ½Ìó¤ÏÆüËÜ¤«¤é¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢³Î¼Â¤ËÂÎ¸³¤·¤¿¤¤¤Ê¤éÎ¹¹ÔÃæ¤ÎÍ½Äê¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁá¤á¤ËÍ½Ìó¤¹¤ë¤È°Â¿´¤À¡£
¤½¤ó¤Ê¤³¤ó¤Ê¤Ç¥Ï¥ï¥¤¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤ê¥µ¥¦¥Ê¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤Þ¤ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ï¥ï¥¤¤Ç¥µ¥¦¥Ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦ÆÃÊÌ´¶¤È¹âÍÈ´¶¡£µÙ·Æ¤ä³°µ¤Íá¤Ë¸«¤ë¥Ï¥ï¥¤¤Î¶õ¤ä³¤¡¢¶Ë¾å²á¤®¤ë»þ´Ö¤¬¤½¤³¤Ë¤Ï¤¢¤ë¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¹Ô¤¯µ¡²ñ¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¤Ê¤Î¤Ç³¤³°¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢ÆüËÜ¤È¤Ï°ã¤¦¤½¤Î¹ñ¤Î¥µ¥¦¥Ê¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤«¤â¡£´Ñ¸÷ÃÏ½ä¤ê¤ä¥°¥ë¥á¡¢¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ê¤É¤Ç´¶¤¸¤ë¤Î¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿¤½¤Î¹ñ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¼èºà¡¦Ê¸=²¬ÉôÎé»Ò
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£