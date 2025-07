【NIKE AIR JORDAN 1 HIGH 85 SHADOW AND REVERSE SHADOW MODEL KIT】 抽選応募期間:7月31日11時~9月24日23時 当選発表:9月26日 12月 発送予定 価格:11,000円

BANDAI SPIRITSは、プラモデル「NIKE AIR JORDAN 1 HIGH 85 SHADOW AND REVERSE SHADOW MODEL KIT」を12月に発売する。プレミアムバンダイで7月31日11時より抽選販売を実施する予定で、当選発表は9月26日を予定している。価格は11,000円。

本商品は、BANDAI SPIRITSとNIKEのコラボレーションによりスニーカー「AIR JORDAN 1 HIGH 85」を再現したノンスケールのプラモデル。SHADOWとREVERSE SHADOWの2つのモデルを再現できる2足セットとなる。各部は表面の素材感を成形パーツで表現しており、その普遍的なデザインを、形状、質感、カラーリングにいたるまでリアルに再現できる。

【SHADOW】【REVERSE SHADOW】

(C) 2025 Nike, Inc. All Rights Reserved