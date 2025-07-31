À±Ìî¿¿Î¤¡¡¡Ö¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«45Ç¯ÌÜ¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¡×¾¯½÷»þÂå¤Î¿åÍ·¤Ó»Ñ¤Ë¡Ö²µ½÷¤µ¤ó¤ÎÌÌ±Æ¡×¡ÖÌ¼¤µ¤ó¤½¤Ã¤¯¤ê¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎÀ±Ìî¿¿Î¤¤¬30Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¿åÍ·¤Ó»Ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö44¡Ê¤è¤¤¤è¤¤¡Ë¤Îóô¤È¤Ê¤ì¤Ð´î¤ó¤Ç¤ß¤è¤¦¤È»×¤¦Á´¤Æ¤Î¤³¤È¤Ë¡×¤ÈÃ»²Î¤òÅº¤¨¡¢¡Ö#44ºÐ¡¡#29Ç¯Á°¡¡#ÃÂÀ¸Æü¡¡#¿åÍ·¤Ó¡¡¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«45Ç¯ÌÜ¤Î¿ÍÀ¸¤ËÆÍÆþ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤Èº£·î27Æü¤Ë44ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¿¤À¤¤¤Þ¡¢ÎÉ¤¤(4)ÎÉ¤¤(4)¤ÎºÐ¡¡º£Ç¯µ¯¤³¤ëÁ´¤Æ¤Î¤³¤È¤Ï¡¢¤¤Ã¤È¤³¤ÎÀè¤Î»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤À¤È¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤·¤Ä¤Ä¡¢Àî¤Ç¿åÍ·¤Ó¤ò¤¹¤ë»Ñ¤ò¸ø³«¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÀèÆüË¬¤ì¤¿²Ï¸¶¤Ç¤Î¼Ì¿¿¤Ë29Ç¯Á°¤Î¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤Æ¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¾¯½÷»þÂå¤Î¿åÍ·¤Ó¥·¥ç¥Ã¥È¤âÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Öµ¤»ý¤Á¤è¤µ¤½¤¦¡×¡Ö²µ½÷¤µ¤ó¤ÎÌÌ±Æ¡×¡ÖÌ¼¤µ¤ó¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö29Ç¯Á°¤Î¼Ì¿¿¡¢¤Õ¤¦¤«¤Á¤ã¤ó¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ç²Ä°¦¤¤¡×¡Ö²µ½÷¤µ¤ó¡ªÂç¿Í¤Î½÷À¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡ª¡×¡Öº£¤âÀÎ¤âÊÑ¤ï¤ê¤Ê¤¯ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡À±Ìî¤ÏTBS¡Ö3Ç¯BÁÈ¶âÈ¬ÀèÀ¸¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÉðÅÄÅ´Ìð±é¤¸¤ëºäËÜ¶âÈ¬¤ÎÄ¹½÷¡¦ºäËÜ²µ½÷Ìò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£